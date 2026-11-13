وطالب مشرعون أميركيون بتوضيح ما كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب على علم بعلاقة جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، مع امرأة يُشتبه في تجسسها لصالح الصين.

وقالت كريستن إيتشامر، المتحدثة باسم لوتنيك، لشبكة إن بي سي نيوز "وافق الوزير لوتنيك بتحضير مسبق على المثول طواعية أمام اللجنة المصرفية للإجابة على أسئلتهم".

واستقال هوانغ، الشخصية المحورية في طفرة الذكاء الاصطناعي، من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة إنفيديا الخميس، بعد الكشف عن علاقتين له خارج نطاق الزواج، إحداهما مع أليس هوانغ، المشتبه في تجسسها لصالح الصين والتي لا تربطه بها أي صلة قرابة.

ويخضع لوتنيك للتدقيق باعتبار أن وزارة التجارة تم تكليفها بمراجعة الشركات للتأكد من عدم وجود أي مخاطر تتعلق بالأمن القومي قبل إعطاء إدارة ترامب الضوء الأخضر لشركة إنفيديا لبيع رقائق متطورة إلى الصين.

وتتنافس بكين مع الولايات المتحدة على الهيمنة التكنولوجية، إذ تفرض الأخيرة قيودا على تصدير أحدث رقائق السيليكون إلى الصين.

وتُعدّ شركة إنفيديا، الرائدة عالميا في إنتاج الرقائق المستخدمة في تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، من بين أغلى الشركات في العالم.

وذكرت شبكة "ان بي سي" أن رئيس لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، تيم سكوت، طلب من لوتنيك الإدلاء بشهادته "في جلسة استماع علنية بشأن التقارير العامة الأخيرة حول إنفيديا ودور وزارة التجارة، الأمر الذي يثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي".

وأضافت "ان بي سي" أن سكوت طلب أيضا من جنسن هوانغ الإدلاء بشهادته أمام اللجنة.