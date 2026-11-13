ولم يحدد وليامز متى يتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى أو إلى أي مدى ستصل هذه الزيادات.

وقال وليامز في صالون خريجي جامعة كاليفورنيا في بيركلي الذي أقيم في نيويورك "الاقتصاد قوي، ومتانة سوق العمل تتواصل والتضخم قائم".

وأضاف "سنحتاج إلى اتخاذ إجراءات على الأمد الطويل تضمن إعادة التضخم إلى هدفنا البالغ اثنين بالمئة في الوقت المناسب وبشكل مستدام... لا يزال أمامنا عمل نقوم به... لوضع السياسة النقدية في المسار الصحيح".

وتتوقع الأسواق المالية عموما أن يرفع البنك المركزي نطاق سعر الفائدة المستهدف للصناديق الفيدرالية، الذي يتراوح حاليا بين 3.75 بالمئة وأربعة بالمئة، بواقع ربع نقطة مئوية في الاجتماع المقبل للجنة الاتحادية للسوق المفتوحة في أوائل ديسمبر، ثم يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في يناير.

ولدى سؤاله عن ارتفاع تكاليف المعيشة الناجم عن الزيادة الحادة في التضخم خلال النصف الأخير من العقد، أجاب وليامز قائلا إن البنك المركزي لا يستطيع فعل الكثير حيال ذلك.

وقال إنه على مدى العقود الماضية، قررت البنوك المركزية أن تستهدف الحفاظ على التضخم منخفضا "دون خوض محاولة لعكس آثار حرب أو جائحة، بل المضي قدما".

وأضاف "هناك عواقب لذلك... وهي ارتفاع تكاليف المعيشة".