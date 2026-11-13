مأسسة فلسفة العمل والإنجاز

أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن جائزة "دبي الأفعال" تمثل خطوة نحو مأسسة فلسفة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في العمل والإنجاز، وتحويلها إلى نهج مؤسسي مستدام، يقوم على سرعة التنفيذ وجودة النتائج وقياس الأثر، ويضمن استمرار هذه الفلسفة وترسيخها في مختلف القطاعات.

وقال: "الشيخ محمد بن راشد أرسى فلسفة دبي في العمل والإنجاز، وعلّمنا أن قيمة الأفكار بما نحققه منها على أرض الواقع.. واليوم نعمل على مأسسة هذه الفلسفة من خلال جائزة دبي الأفعال، وتحويلها إلى منظومة مؤسسية واضحة، بمعايير تقيس الإنجاز وجودته وأثره.. هدفنا أن يستمر هذا النهج ويتطور، وأن يصبح ثقافة عمل راسخة تتوارثها الأجيال".

وأضاف: "دبي الأفعال ليست مجرد جائزة لتكريم المنجزين.. بل منظومة لترسيخ ثقافة الإنجاز في المؤسسات والمشاريع.. نريد أن تتحول التجارب الناجحة إلى نماذج تتعلم منها المؤسسات وتبني عليها، وأن تصبح القدرة على تحويل الأفكار إلى إنجازات استثنائية جزءاً أساسياً من طريقة عملنا في دبي".

وتابع: "فخورون بالفائزين وبفرق عملهم.. قدموا نماذج حقيقية لما يمكن تحقيقه عندما تجتمع الرؤية الواضحة مع سرعة التنفيذ والإتقان.. ونريد أن نرى المزيد من هذه النماذج التي ترفع سقف الطموح وتعزز مكانة دبي وريادتها عالمياً".

وقد شهدت الدورة الأولى للجائزة مشاركة واسعة من مختلف القطاعات، وجرى اختيار 13 فائزاً منها، وفق معايير شملت استثنائية الإنجاز، وسرعة التنفيذ، وجودة النتائج، وحجم الأثر، والاستدامة، وقابلية التطوير. وتستهدف الجائزة إبراز النماذج التي تجسّد فلسفة "دبي الأفعال"، القائمة على تحقيق إنجازات استثنائية في وقت قياسي وبجودة عالية، وتقديم التجارب الناجحة نماذج ملهمة تسهم في ترسيخ ثقافة الإنجاز وتطوير الأداء في مختلف القطاعات.

محمد القرقاوي: مأسسة فلسفة دبي في العمل والإنجاز

وأكد محمد عبدالله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لـ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن جائزة "دبي الأفعال" تجسّد مرحلة جديدة في تطوير نموذج دبي التنموي، من خلال مأسسة فلسفة العمل والإنجاز التي أرسى دعائمها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتحويلها إلى معايير واضحة لتقييم الإنجازات وقياس أثرها والاستفادة من التجارب الناجحة.

وقال: "الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بنى نموذج دبي على العمل والإنجاز وسرعة التنفيذ.. والشيخ حمدان بن محمد يرسّخ اليوم هذه الفلسفة في إطار مؤسسي يرسّخ ثقافة العمل والإنجاز، ويتيح تقييم النتائج وقياس أثرها، والبناء على التجارب الناجحة وتوسيع نطاق الاستفادة منها."

وأضاف: "جائزة دبي الأفعال لا تكتفي بتكريم الإنجازات الاستثنائية، بل توثق التجارب الناجحة وتقدّمها نماذج قابلة للتطبيق والتطوير.. وهدفنا أن يستفيد كل قطاع من هذه التجارب، وأن تبقى دبي نموذجاً عالمياً في تحويل الأفكار والطموحات إلى نتائج ملموسة".

13 فائزاً يجسدون فلسفة دبي في الإنجاز

وكرّم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الحفل 13 فائزاً من القيادات والأفراد والمؤسسات والمشاريع، تقديراً لإنجازاتهم الاستثنائية التي أسهمت في تطوير قطاعات حيوية وتعزيز تنافسية دبي ومكانتها العالمية.

وشملت قائمة المكرّمين الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، تقديراً لدوره الاستثنائي في تطوير قطاع الطيران في دبي، وبناء منظومة متكاملة جعلت الإمارة أحد أبرز مراكز الطيران العالمية.

وقد حضر الحفل الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وشمل التكريم هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومشروع "السجادة الحمراء" التابع للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، إلى جانب مجموعة من الشركات والمشاريع ورواد الأعمال الذين حققوا إنجازات نوعية في القطاعات الاقتصادية والتجارية والعقارية والخدمية.

وقاد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم مسيرة تطوير متواصلة لقطاع الطيران في دبي، وعمل على بناء محفظة متكاملة تضم كبرى شركات ومشاريع الطيران، ويُقدّر أثرها الاقتصادي بأكثر من 400 مليار درهم، لتصبح منظومة الطيران إحدى الركائز الرئيسية لنمو اقتصاد دبي وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والسياحة والأعمال.

وشمل هذا النمو توسعاً استثنائياً في عمليات "طيران الإمارات"، إذ نما أسطولها بنحو 139 ضعفاً، وتوسعت شبكة وجهات الناقلة بأكثر من 76 ضعفاً، إلى جانب النمو الذي حققته "فلاي دبي" في عدد وجهاتها وأثرها الاقتصادي، بما عزز شبكة الربط الجوي لدبي مع الأسواق العالمية.

كما أشرف الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على استمرار تطوير مطارات دبي، حيث يربط مطار دبي الدولي، المدينة بـ291 وجهة عبر 108 ناقلات دولية، واستقبل 95.2 مليون مسافر خلال عام واحد، وهو أعلى عدد سنوي للمسافرين الدوليين يسجله أي مطار في التاريخ.

ومنح الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم هيئة الطرق والمواصلات في دبي الجائزة عن فئة المؤسسات في المجال الحكومي، تقديراً لما حققته من نتائج ملموسة في تطوير البنية التحتية، وتسريع الخدمات، ورفع كفاءة الإجراءات، وتحسين تجربة المتعاملين في قطاعات الطرق والمواصلات، وتسلَّم التكريم مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، وفرق عمل "طرق دبي".

وأنجزت الهيئة مشاريع الطرق والجسور والأنفاق الكبرى بضعف المعدل العالمي للسرعة والكفاءة، كما نفّذت مجموعة من مشاريع الطرق و250 تحسيناً مرورياً، أسهمت في خفض زمن الرحلة بنسبة 60 بالمئة. وطوّرت وشغّلت الهيئة مركبات أجرة ذاتية القيادة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتدعم مستقبل التنقل في دبي، وطوّرت محطة "التاكسي الجوي" في دبي، لتضيف وسيلة جديدة إلى منظومة التنقل المستقبلية في المدينة. كما طوّرت ووسّعت مسارات الدراجات بجودة عالية وسرعة قياسية.

وفاز مشروع "السجادة الحمراء" التابع للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي بالجائزة عن فئة المشاريع في المجال الحكومي، وتسلَّم التكريم الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة، وفريق المشروع، لما حققه من نقلة نوعية في تجربة عبور المسافرين، وإعادة تصميم إجراءات السفر بما يجعلها أسرع وأكثر سهولة وكفاءة.

وطورت الإدارة ممر "السجادة الحمراء" في مطار دبي الدولي، بوصفه تجربة متقدمة تتيح للمسافرين اجتياز إجراءات السفر خلال 5 ثوان، من دون الحاجة إلى إبراز جواز السفر أو أي وثائق سفر، ويتيح النظام استقبال ما يصل إلى 10 مسافرين في الوقت نفسه عبر الممر الذكي، مقارنة بالمسار التقليدي الذي يستقبل مسافراً واحداً في كل مرة، ما أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية 10 أضعاف، وتقليص زمن الانتظار وتعزيز انسيابية حركة المسافرين.

القطاع العقاري والمالي والاقتصادي

وحصلت شركة "إعمار العقارية" على الجائزة عن فئة المؤسسات في المجال العقاري، لصناعتها سمعة عالمية في جودة التطوير، وسرعته، وبتبني فلسفة دبي الأفعال ثقافة عمل، وتطويرها وجهات عقارية استثنائية عززت مكانة دبي على الساحة العالمية، وتسلَّم التكريم سعادة محمد العبار، المؤسس والعضو المنتدب لشركة إعمار.

وطوّرت إعمار خلال السنوات الماضية مجموعة من أبرز المشاريع العقارية في دبي، شملت أبراجاً وفنادق في خور دبي، ومشاريع ومجتمعات سكنية رئيسية أسهمت في تشكيل ملامح عمرانية وسكنية متكاملة، تعزز جاذبية الإمارة للعيش والعمل والاستثمار.

وحققت الشركة معدلات إنجاز لافتة، إذ أطلقت 62 مشروعاً خلال عام واحد، وسلّمت 12 ألف وحدة سكنية خلال المرحلة نفسها، وسجّل "دبي مول" 111 مليون زائر خلال عام واحد، ليصبح الوجهة الأكثر زيارة عالمياً، كما واصلت إعمار تنظيم احتفالات ليلة رأس السنة عاماً بعد عام، وبلغ عدد الزوار 2.8 مليون خلال أسبوع الاحتفالات، بينهم 500 ألف زائر في ليلة واحدة.

وفاز بنك الإمارات دبي الوطني بالجائزة عن فئة المؤسسات في المجال الاقتصادي، لتطبيقه نهجاً مؤسسياً قاد تحولاً مصرفياً واسع النطاق بسرعة وكفاءة، وعزّز مكانة دبي بوابة مالية إقليمية وعالمية، وتسلّم التكريم سعادة هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وفريق عمل البنك.

وقد ضاعف البنك حجم أعماله خلال السنوات الماضية، وحقق المركز الأول في دولة الإمارات من حيث الإيرادات والودائع والربحية، وأصبح العلامة المصرفية الأعلى تصنيفاً في الدولة، كما بلغت نسبة تبنّي خدماته الرقمية 91 بالمئة، ونقل ملايين معاملات العملاء إلى القنوات الرقمية، وبنى واحدة من أكبر المنظومات المصرفية الرقمية المتكاملة في المنطقة، تضم أكثر من 220 خدمة.

كذلك، وسّع البنك نطاق خدماته في عدد من الأسواق الدولية، لتشمل السعودية ومصر والمملكة المتحدة والهند وسنغافورة وتركيا، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز حضوره الإقليمي والعالمي.

ومنح الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، الجائزة عن فئة مديري المشاريع، لقيادته مشاريع أسهمت في تطوير قطاعات تجارية متعددة، واستثمار الموقع الاستراتيجي لدبي لبناء منظومات متكاملة للتجارة والأعمال، وتحقيق نتائج استثنائية في وقت قياسي.

وأشرف أحمد بن سليم على تطوير مركز دبي للسلع المتعددة ليضم أكثر من 26 ألف شركة من أكثر من 180 دولة، يعمل فيها أكثر من 90 ألف موظف، وأدار مشروعاً متكاملاً لتطوير قطاع الألماس شمل بناء البنية التحتية والمنصات التجارية واستقطاب الأسواق العالمية، حتى أصبحت دبي أكبر مركز عالمي لتجارة الألماس الخام والمصقول. كما واصل تطوير تجارة الذهب والمعادن الثمينة وربطها بالأسواق العالمية، وعزز مكانة الإمارة في تجارة القهوة والشاي عبر تطوير مرافق التخزين والمعالجة، والتعبئة، والتدريب، والتصدير.

وفي المجال التجاري، فاز مشروع "فيكس ديزرت للشوكولاتة" بالجائزة عن فئة المشاريع، تقديراً لنجاحه في تحويل فكرة بدأت من مشروع منزلي في دبي إلى مشروع تجاري عالمي أحدث تأثيراً في قطاع الشوكولاتة، وأسهم في ترسيخ فئة جديدة عالمياً حملت اسم "شوكولاتة دبي"، وتسلّم التكريم كلٌ من سارة حمودة ويزن العاني، مؤسسي المشروع.

ووصل المشروع إلى أكثر من مليوني عميل خلال 15 شهراً، وباع أكثر من 6.5 ملايين قطعة شوكولاتة، ودخلت "شوكولاتة دبي" ضمن قائمة المنتجات الأكثر بحثاً على محركات البحث العالمية، ووصلت إلى أكثر من 100 مطار حول العالم، وحققت مبيعات الشوكولاتة بوصفة دبي نمواً بلغ 1,234 بالمئة خلال عام واحد.

كما حصل مشروع "SWS Board Technology" على الجائزة عن فئة المشاريع في المجال الاقتصادي، لنجاحه في تطوير واحدة من أكبر عمليات تصنيع ألواح التزلج للرياضات الثلجية والمائية في العالم، وتحويل خبراته في تصنيع المواد المركبة إلى منظومة صناعية متطورة تنطلق من دبي إلى الأسواق العالمية، وتسلّم التكريم رينييه نوهرا، مؤسس المشروع وفريق العمل.

ويصنّع المشروع نحو نصف ألواح الكايت بورد والويك بورد في العالم، إضافة إلى نحو ثلث ألواح التزلج على الثلج، بطاقة إنتاجية تتجاوز 450 ألف لوح سنوياً، فيما يتم تصدير كامل إنتاجه من دبي إلى الأسواق العالمية .

ونالت شركة "زينة" الجائزة عن فئة الشركات في المجال التجاري، لتطويرها منصة مالية انطلقت من دبي، وقدمت حلول دفع سهلة وسريعة لرواد الأعمال، وتحولت في وقت قياسي من تطبيق للتحويلات بين الأفراد إلى منصة مالية متكاملة، وتسلّم التكريم الأشقاء فيصل وسارة وطلال طوقان، مؤسسي المشروع.

وأطلقت زينة أكثر من 13 منتجاً وميزة خلال أربع سنوات، لتتيح إرسال الأموال واستلامها وحفظها وإنفاقها، وتجاوز حجم المدفوعات 1.5 مليار دولار، ووصلت المنصة إلى 500 ألف مستخدم، وتدعم أكثر من 290 ألفاً من أصحاب الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشاريع المنزلية في دولة الإمارات.

وحصل مهدي أمجد، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة "أمنيات"، على الجائزة عن فئة المشاريع العقارية، لنجاحه في جعل العمارة أساساً للتطوير العقاري، وتحويل التصاميم المعمارية الاستثنائية إلى معالم عمرانية أضافت إلى أفق دبي وأسهمت في رفع قيمة مشاريعها.

أسس مهدي أمجد "أمنيات" في دبي، وتعاون مع نخبة من أبرز المعماريين والمصممين والعلامات العالمية، وقاد تحويل تصميم زها حديد لمشروع "ذا أوبوس" إلى أحد أبرز المعالم المعمارية في دبي، وجمع في مشروع "ذا لانا"، بين تصميم "فوستر آند بارتنرز" وخبرة مجموعة "دورشيستر كوليكشن"، ليقدم أول فندق للمجموعة في الشرق الأوسط، ودخل الفندق قائمة أفضل 50 فندقاً في العالم خلال 8 أشهر من افتتاحه.

ونال الجائزة عن فئة الخدمات لمشروع "أناس" (Ounass)، لنجاحه في بناء تجربة متكاملة للتسوق الإلكتروني للمنتجات الفاخرة انطلقت من دبي، وأعادت تعريف مفهوم الخدمة السريعة في هذا القطاع، من خلال توصيل المنتجات إلى العملاء خلال أقل من ساعتين، وتسلم التكريم خالد الطاير مطور المشروع.

يعتمد "أناس" على مراكز توزيع داخل الأسواق الخليجية، ويقدم أكثر من 1,300 علامة إقليمية وعالمية، محققاً متوسط زمن توصيل يبلغ 89 دقيقة في دبي، وخلال فترة قصيرة، تضاعفت مبيعات المشروع، ونمت قاعدة العملاء، ليصبح المنصة الأولى لتجارة المنتجات الفاخرة رقمياً على مستوى المنطقة.

وفاز تشارلي رايت، مؤسس "هيومنترا" (Humantra)، بالجائزة عن فئة رواد الأعمال، لنجاحه في تأسيس علامة انطلقت من دبي وأصبحت من أبرز العلامات العالمية في مجال مكملات الإلكترولايت، وتقديم منتجات تجمع بين الفعالية وجودة المذاق، لتصبح جزءاً من الحياة اليومية لعملائها.

بدأ تشارلي رايت مشروعه من مكتب واحد، ليطور "هيومنترا" ويجعلها العلامة الرائدة في سوق الإلكترولايت في دولة الإمارات، بحصة سوقية تجاوزت 80 بالمئة، وامتد حضور العلامة إلى 10 أسواق عالمية، ووصلت إلى أكثر من مليوني عميل خلال 15 شهراً، كما أصبحت العلامة الأكثر بحثاً عالمياً في فئة الإلكترولايت.

وفي قطاع الضيافة، فاز بالجائزة الشيف إيزو آني، لنجاحه في تطوير علامات رائدة في قطاع المطاعم والضيافة، انطلقت من دبي ووصلت إلى العالمية، محققة نجاحات استثنائية في وقت قياسي.

استطاع إيزو تقديم سلسلة من المطاعم وتجارب الضيافة المتميزة بدبي، من بينها "كارين" و"غايا" و"شنغهاي مي" و"لا ميزون آني" و"ألايا" و"لا بيتيت آني" و"سيرين من غايا" و"كيغو"، وخلال فترة زمنية قياسية، امتد حضور مشاريعه إلى مونت كارلو ولندن وماربيا وميامي وبودروم وسان تروبيه، ليقدم من دبي مشاريع ضيافة عالمية.

يُذكر أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أطلق مبادرة "دبي الأفعال" لتجسيد فلسفة دبي في العمل ونموذجها التنموي القائم على الإنجاز والعمل الجاد والإصرار على تحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة في وقت قياسي، وبتوجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، انطلقت جائزة "دبي الأفعال" (Dubai-it Award) بوصفها جائزة سنوية لتكريم الأفراد والمشاريع والمؤسسات والشركات التي تحقق إنجازات استثنائية وفق فلسفة دبي في العمل، وتترجم الأفكار والطموحات إلى نتائج ملموسة في وقت قياسي وبجودة عالية.