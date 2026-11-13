وأوضحت الوزارة، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن إجمالي الإيرادات خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغ نحو 17.1 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي المصروفات نحو 39.9 مليار ريال.

وأضافت وزارة المالية أن الإيرادات توزعت بواقع 10.748 مليار ريال للإيرادات النفطية، و6.327 مليار ريال للإيرادات غير النفطية.

وذكرت أن المصروفات توزعت خلال الربع الثالث من 2026، بواقع 16.856 مليار ريال للرواتب والأجور، و15.437 مليار ريال للمصروفات الجارية، بينما بلغت المصروفات الرأسمالية الكبرى 6.878 مليار ريال، والمصروفات الرأسمالية الثانوية 706 ملايين ريال.

وكانت الموازنة العامة لدولة قطر قد سجلت عجزا قدره 21.2 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2026.