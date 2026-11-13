وقالت الهيئة إنها سجلت إيرادات بقيمة 25.74 مليار درهم، وأرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك "قبل الاستقطاعات" بلغت 13.43 مليار درهم، وأرباحاً تشغيلية بقيمة 8.52 مليار درهم، وأرباحاً بعد الضرائب بقيمة 7.63 مليار درهم، وإيرادات من العمليات بقيمة 14.59 مليار درهم.

وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نواصل جهودنا في هيئة كهرباء ومياه دبي انسجاماً مع رؤية الهيئة في أن تكون "مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050"، مستلهمين رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وبفضل توجيهاتهم ودعمهم، نواصل مسيرتنا نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وتعزيز مساهمتنا في النمو الاقتصادي المستدام لإمارة دبي وترسيخ تنافسيتها العالمية.

وأضاف: حققت الهيئة نتائج قياسية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مسجلةً أعلى إيرادات وأرباح بعد الضريبة في تاريخها لهذه الفترة، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 3.3 بالمئة لتصل إلى 25.74 مليار درهم، فيما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 11.7 بالمئة ليصل إلى 7.63 مليار درهم. وتعكس هذه النتائج مرونة نموذج أعمال الهيئة، وكفاءة عملياتنا، وقدرتنا على تحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين، مع دعم النمو الاقتصادي والتنمية في دبي".

وقال: كان أداؤنا التشغيلي قوياً بالقدر ذاته؛ إذ بلغ إجمالي إنتاج الكهرباء في الربع الثالث 21.37 تيراوات ساعة، منها 3.22 تيراوات ساعة من الطاقة النظيفة، بزيادة قدرها نحو 16.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويُظهر ذلك قدرتنا على مواكبة احتياجات دبي المتنامية من الطاقة، مع زيادة حصة الطاقة النظيفة بشكل مطرد. ومن خلال مواصلة الاستثمار في بنية تحتية عالمية المستوى، ومصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، والابتكار، والتميز التشغيلي، تظل هيئة كهرباء ومياه دبي في وضع راسخ لدعم مسيرة النمو الطموحة لإمارة دبي وتحقيق قيمة مستدامة لمتعاملينا ومساهمينا والمجتمع ككل".

وحققت هيئة كهرباء ومياه دبي أداءً مالياً قياسياً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ما يعكس قوة نموذج أعمالها وقدرتها على خلق قيمة مستدامة للمساهمين. وبفضل الطلب المتزايد على خدمات المرافق الأساسية في دبي، ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 3.3 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 لتصل إلى 25.74 مليار درهم، مقارنة بـ24.92 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2025. ويُعزى نمو الإيرادات في قطاعات الكهرباء والمياه وتبريد المناطق وغيرها من أنشطة المجموعة إلى تنوع عمليات الهيئة ودورها المحوري في دعم مسيرة التنمية المستمرة في الإمارة.

وانعكس هذا الزخم الإيجابي أيضاً على الأرباح؛ حيث ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (قبل الاستقطاعات) بنسبة 2.1 بالمئة لتصل إلى 13.43 مليار درهم، كما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 2.3 بالمئة إلى 8.52 مليار درهم. وبلغت الأرباح قبل الضريبة 8.37 مليار درهم، فيما ارتفعت الأرباح بعد الضريبة بنسبة 11.7 بالمئة إلى 7.63 مليار درهم، مقارنة بـ6.83 مليار درهم في الفترة نفسها من العام السابق. وتؤكد هذه النتائج قدرة هيئة كهرباء ومياه دبي على تحقيق أداء مالي مستقر، مع دعم المتطلبات المتنامية للبنية التحتية في دبي.

أظهر الربع الثالث مجدداً قوة الطلب على خدمات الهيئة؛ حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 5.4 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 10.87 مليار درهم، وارتفعت الأرباح بعد الضريبة بنسبة 9.2 بالمئة إلى 4.30 مليار درهم. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الثالث 6.11 مليار درهم، فيما وصلت الأرباح التشغيلية إلى 4.45 مليار درهم. وإلى جانب توزيعات الأرباح للمساهمين بقيمة 3.1 مليار درهم في أكتوبر 2026، يعكس أداء الهيئة التزامها المستمر بتحقيق التوازن بين الاستثمارات طويلة الأجل والعوائد الممنوحة للمساهمين.

وعكس الأداء التشغيلي للهيئة خلال الربع الثالث من عام 2026 استمرار نمو إمارة دبي، حيث شهدت الفترة ارتفاعاً في الطلب على الكهرباء، وزيادة في إنتاج الطاقة النظيفة، وتحسناً في الكفاءة التشغيلية. ومع استمرار تطور الإمارة، تواصل الهيئة التزامها بتوفير خدمات الكهرباء والمياه الأساسية، إلى جانب الحلول الذكية والرقمية المبتكرة اللازمة لدعم الأسر وقطاع الأعمال والأنشطة الاقتصادية.

وارتفع إجمالي إنتاج الكهرباء بنسبة 4.13 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 21.37 تيراوات ساعة، مقارنة بـ20.53 تيراوات ساعة في الربع الثالث من عام 2025. كما ارتفع إنتاج الطاقة النظيفة بنسبة تبلغ نحو 16.3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 3.22 تيراوات ساعة، مقارنة بـ2.77 تيراوات ساعة في الربع الثالث من عام 2025، ليشكل 15.1 بالمئة من إجمالي الطاقة المنتجة خلال الربع الثالث من عام 2026. وتعكس هذه الزيادة تنامي مساهمة مصادر الطاقة المستدامة في مزيج الطاقة في دبي، وتدعم في الوقت ذاته طموحات الهيئة طويلة المدى في مجال الطاقة النظيفة.

وواصلت الكفاءة التشغيلية تحسنها؛ حيث بلغ الطلب الذروي على الكهرباء خلال الربع الثالث 11.682 جيجاوات، بزيادة قدرها 2.55 بالمئة على أساس سنوي، فيما تحسن المعدل الحراري الإجمالي (Gross Heat Rate) للكهرباء والمياه بنسبة 4.89 بالمئة ليصل إلى 7,268 وحدة حرارية بريطانية لكل كيلووات ساعة.

يعكس هذا التحسن زيادة كفاءة تحويل الوقود إلى كهرباء، ويؤكد تركيز هيئة كهرباء ومياه دبي على تعزيز الأداء التشغيلي مع تلبية الطلب المتزايد. وفي قطاع المياه، أنتجت الهيئة 43.99 مليار جالون إمبريالي من المياه المحلاة خلال الربع الثالث، ما أسهم في تلبية الاحتياجات المائية الأساسية للإمارة. وبلغت ذروة الطلب اليومي على المياه 483 مليون جالون إمبريالي.

وتُعد قاعدة المتعاملين المتنامية لدى هيئة كهرباء ومياه دبي دليلاً إضافياً على حجم النمو في دبي واتساع نطاق وصول خدماتها الأساسية. فبنهاية سبتمبر 2026، بلغ عدد حسابات المتعاملين لدى الهيئة حتى نهاية الربع الثالث 1,380,844 حساباً، بزيادة قدرها نحو 72 ألف حساب (5.5 بالمئة)، مقارنة بـنفس الفترة من العام السابق. ويؤكد هذا النمو أهمية مواصلة الاستثمار في بنية تحتية مرنة وفعالة ومستدامة للمرافق، بما يخدم سكان دبي وقطاع الأعمال والأجيال القادمة.

بنهاية سبتمبر 2026، بلغت القدرة الإنتاجية المركبة في النظام الكهربائي للهيئة 19,029 ميجاوات، منها 4,910 ميجاوات من مصادر الطاقة النظيفة.

وبلغت القدرة الإنتاجية المركبة للمياه المحلاة لدى الهيئة 615 مليون جالون إمبريالي يومياً في الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بـ 495 مليون جالون إمبريالي يومياً في الربع الثالث من عام 2025.

بنهاية عام 2030، تخطط الهيئة للوصول إلى قدرة إنتاجية إجمالية للكهرباء تبلغ 23 جيجاوات، منها نحو 8.3 جيجاوات من مصادر الطاقة المتجددة. كما تستهدف الوصول إلى قدرة إنتاجية للمياه المحلاة تبلغ 735 مليون جالون إمبريالي يومياً، منها 308 ملايين جالون إمبريالي يومياً باستخدام تقنية التناضح العكسي المعتمدة على الطاقة المتجددة.

وفقاً لسياسة توزيع الأرباح، تتوقع الهيئة توزيع أرباح سنوية لا تقل عن 6.2 مليار درهم خلال السنوات الخمس الأولى بدءاً من أكتوبر 2022، على أن يتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في شهري إبريل وأكتوبر.

وفي 20 إبريل 2026، وزعت الهيئة أرباحاً بقيمة 3.1 مليار درهم على مساهميها عن النصف الثاني من عام 2025. كما تم توزيع أرباح النصف الأول من عام 2026، بقيمة 3.1 مليار درهم، في 28 أكتوبر 2026. ومن المقرر صرف الدفعة التالية من توزيعات الأرباح عن النصف الثاني من عام 2026 في إبريل 2027، بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة.