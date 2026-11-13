وأعلنت الشركة التي يقودها الملياردير الأميركي إيلون ماسك خططها الاستثمارية على موقعها الإلكتروني، وأكدت اعتزامها استثمار 24 مليار دولار في مركز حوسبة بالقرب من مقر رئاستها في ستاربيز بولاية تكساس.

وتمثل قيمة الاستثمارات المخططة قيمة مشروعات البنية التحتية بما في ذلك بناء وامتلاك وتشغيل محطة كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي في تكساس بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ نيوز في وقت سابق.

وأشارت بلومبرغ إلى أن جهود إيلون ماسك الرامية إلى توسيع القدرة الحوسبية لشركة سبيس إكس تسهم في دفع تحول الشركة من كونها جهة رائدة في تصنيع صواريخ الفضاء وتوفير خدمات الإطلاق، لتصبح موردا حيوياً للبنية التحتية للحوسبة لشركات مثل أنثروبيك وألفابت.

كما تطمح سبيس إكس إلى تطوير نماذج ذكاء اصطناعي خاصة بها، وقد بدأت بالفعل العمل بالتعاون مع شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية على إنشاء مصنع ضخم للرقائق الإلكترونية يحمل اسم تيرافاب.

وذكرت "سبيس إكس" أن أعمال بناء مركز البيانات في ولاية تكساس وفرت حتى الآن أكثر من 3000 فرصة عمل في قطاع الإنشاءات، ومن المتوقع أن يوفر الموقع 500 وظيفة دائمة بمجرد بدء تشغيل المركز.

وتتوقع الشركة أن يوفر المركز المنتظر في ولاية أريزونا نحو 5500 فرصة عمل في مرحلة الإنشاء، إلى جانب 1000 وظيفة دائمة في مرحلة التشغيل.