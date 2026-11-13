ونقلت الشركة، المدرجة في سوق دبي المالي، على متن أسطولها خلال نفس الفترة أكثر من 5.7 مليون مسافر عبر جميع مراكز عملياتها التشغيلية بانخفاض قدره 3 بالمئة على أساس سنوي، وبلغ متوسط ​​نسبة إشغال المقاعد، أي نسبة المقاعد المتاحة المشغولة، نسبةً بلغت 82 بالمئة. وتم دعم الأرباح القوية المسجلة خلال الربع بنمو الإيرادات واستمرار الطلب على الركاب على الرغم من الأوضع الجيوسياسية في المنطقة وتأثير ارتفاع أسعار الوقود على تكاليف التشغيل.

وقال الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة العربية للطيران: يسرّنا أن نعلن عن تحقيقنا أرباحاً للربع الثالث على التوالي هذا العام على الرغم من التحديات التي تشهدها المنطقة فإننا نفخر بتحقيق صافي ربح قوي خلال الربع الثالث مدعوماً بنمو الإيرادات واستمرار الطلب على منتجاتنا وخدماتنا المتميزة.

نتائج قوية خلال الأشهر التسعة الأولى

وخلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2026 سجلت شركة العربية للطيران صافي ربح قدره 757 مليون درهم بينما نمت الإيرادات بنسبة 2 بالمئة لتصل إلى 5.81 مليار درهم مقارنة بـ 5.71 مليار درهم في الفترة المقابلة من عام 2025. ونقلت 14.4 مليون مسافر عبر مراكز عملياتها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 بمتوسط ​​نسبة إشغال المقاعد خلال هذه الفترة 83 بالمئة.

و أوضحت الشركة أن في 20 سبتمبر 2026، بدأت العربية للطيران عملياتها من أحدث مراكزها في مطار الملك فهد الدولي بالدمام حيث أطلقت رحلات داخلية إلى جدة والمدينة المنورة والرياض وجاء هذا الإطلاق عقب منح الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية شهادة مشغل جوي لشركة الطيران الاقتصادي الوطنية الجديدة التي أسسها تحالف بقيادة العربية للطيران يضم مجموعة نسما وشركة كون للاستثمار.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 أطلقت مجموعة العربية للطيران 14 خطاً جديداً عبر مراكز عملياتها في الإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر وباكستان والمملكة العربية السعودية موسعةً بذلك شبكتها إلى 224 خطاً.

وفي الفترة ذاتها أضافت المجموعة 10 طائرات ليصل أسطولها إلى 100 طائرة من طراز إيرباص A320 وA321 مملوكة ومستأجرة مع توقع انضمام أربع طائرات أخرى إلى الأسطول قبل نهاية عام 2026.