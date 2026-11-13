شركة استخبارات خاصة تكشف الخيوط

اكتشف محللون في شركة "تيساري" الخاصة للاستخبارات الصلة بين أليس هوانغ و"هواوي" أولاً، وشاركوا نتائجهم حصرياً مع "CNBC"، وتعتمد "تيساري" على الذكاء الاصطناعي في جمع الأدلة، وتتخصص في تحقيقات الأمن القومي حول العالم، وتقدّم أبحاثاً استخبارية لشركات خاصة وللحكومة الأميركية.

وقد تثير هذه الصلة التي لم يُكشف عنها سابقاً تساؤلات حول نوايا أليس هوانغ وسلوكها في علاقتها برئيس "إنفيديا" التنفيذي، وحول ما إذا كان جنسن هوانغ يعلم بأن شريكته مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنافسه. وكان جنسن هوانغ قد أقرّ بإقامة علاقة عاطفية، لكن التوقيت الدقيق لعلاقته بأليس هوانغ لا يزال غير معروف، بحسب "CNBC الأميركية".

"هواوي".. "البطل الوطني" في خدمة بكين

تكشف قضية أليس هوانغ الغامضة عن تشابك شركات وصفقات متداخلة، تُظهر صلتها بكيانات وفّرت في نهاية المطاف قدرات حوسبة لـ"هواوي" في الصين.

وتُعرف "هواوي" بأنها "بطل وطني" للحكومة الصينية في قطاعي التكنولوجيا والاتصالات، أي إنها تحظى بدعم مالي ضخم من بكين يتيح لها خفض الأسعار والتفوق على المنافسين العالميين، بحسب "CNBC". وتُعد الشركة ركناً أساسياً في سعي الحكومة الصينية إلى الهيمنة التقنية عالمياً، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحزب الشيوعي الصيني.

توقيت لافت

ارتبطت شركات مرتبطة بأليس هوانغ بتوريد قدرات حوسبة من "إنفيديا" إلى "هواوي"، بحسب وثائق اطلعت عليها "CNBC الأميركية"، وذلك في الفترة نفسها تقريباً التي ظهرت فيها أليس وجنسن هوانغ معاً علناً للمرة الأولى في ديسمبر 2023.

وكانت "إنفيديا" قد أعلنت في عام 2024 أن "هواوي" من أبرز منافسيها، خصوصاً في رقائق الذكاء الاصطناعي، ومنها وحدات معالجة الرسوميات والمعالجات المركزية ورقائق الشبكات، بحسب "CNBC الأميركية".

خبير: القضية تستدعي تحقيقاً في الأمن القومي

ونقلت CNBC عن براين أندرسن، نائب رئيس "تيساري" لتطبيقات الأمن القومي والعميل المشرف السابق في تحقيقات الأمن الداخلي الأميركية قوله: "هذا النشاط، الذي ظهر عبر تحليلنا لشبكة أليس، يستدعي فتح تحقيق في الأمن القومي وفي مكافحة انتشار التكنولوجيا".

وأضاف أندرسن، أنه إذا وجد مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية وتحقيقات الأمن الداخلي دليلاً على نقل "معدات خاضعة للرقابة" إلى "هواوي" دون ترخيص، فقد تشمل التهم المحتملة انتهاك ضوابط التصدير والتآمر والتهريب.

محللون: التعقيد ربما كان مقصوداً

بلغ تعقيد الصلة بين أليس هوانغ و"هواوي" حداً دفع محللي "تيساري" إلى الاعتقاد، استناداً إلى خبرتهم في تحقيقات سابقة، بأنه صُمّم عمداً لإخفاء العلاقة، وفقاً لما نقلته "CNBC الأميركية" عنهم.

ولم تردّ "إنفيديا" ولا "هواوي" على طلبات "CNBC الأميركية" للتعليق، ولم يردّ جنسن هوانغ على رسالة صوتية تُركت على هاتفه المحمول، فيما تعذّر الوصول إلى أليس هوانغ، بحسب الشبكة.

من "أوسمانثوس" إلى "ميغاسبيد": مسار الصفقات

بحسب سجلات الشركات الصينية وتقارير إعلامية جمعتها "تيساري" وقدمتها إلى "CNBC الأميركية"، باعت أليس هوانغ، واسمها الصيني هوانغ لي والتي كانت مقيمة في هونغ كونغ وفق الوثائق آنذاك، شركة للحوسبة السحابية كانت تملكها باسم "أوسمانثوس" إلى شركة ألعاب صينية تُدعى "سفن رود" عام 2019.

وفي عام 2023، انفصلت عن "سفن رود" شركة تابعة لها مقرها سنغافورة باسم "ميغاسبيد"، بحسب السجلات نفسها.

وأصبحت "ميغاسبيد" لاحقاً عميلاً رئيسياً لـ"إنفيديا"، وساهمت في تسهيل شحنات رقائق بقيمة 7.5 مليار دولار على الأقل إلى شركات صينية، وفقاً لما أوردته مجلة "ذا إنفورميشن" الثلاثاء.

حصص في مراكز البيانات

كانت أليس هوانغ قد أصبحت منذ عام 2016 على الأقل شريكة في ملكية شركة مالية تُعرف باسم "شنغهاي هيشي"، تستثمر بكثافة في التكنولوجيا ومراكز البيانات، بحسب سجلات الشركات الصينية التي جمعتها "تيساري".

وفي عام 2021، استحوذت "هيشي" على 27 بالمئة من "شنغهاي سنتشري لونغتينغ"، وهي شركة لتطوير مراكز البيانات، واحتفظت بالحصة حتى عام 2024، وفقاً للسجلات نفسها. وتملك "سنتشري لونغتينغ" حصة مسيطرة نسبتها 50.1 بالمئة في مركز بيانات يحمل اسم "شنتشن ييفينغ للتكنولوجيا" في البر الصيني، بحسب "CNBC الأميركية".

مركز بيانات في شنتشن يخدم "هواوي"

كان العميل الرئيسي لمركز البيانات هذا هو "هواوي كلاود"، الشركة التابعة لـ"هواوي تكنولوجيز" ومقرها شنتشن، بحسب وثائق اطلعت عليها "CNBC". كما ضمنت شركة "هيشي" المملوكة لأليس هوانغ القروض اللازمة لتمويل مركز شنتشن الذي تعامل مع "هواوي".

ولم تردّ "هيشي" فوراً على رسالة أُرسلت عبر صفحتها على "لينكدإن" خارج ساعات العمل المعتادة. وأوضحت CNBC أنها ترجمت سجلات الشركات والمقالات الإخبارية الصينية المكتوبة بلغة الماندرين التي قدمتها "تيساري".

هل حصل المركز على رقائق "إنفيديا"؟

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان مركز البيانات في شنتشن قد تمكن من الحصول على وحدات معالجة الرسوميات من "إنفيديا"، لكن مالكه الرئيسي بدأ شراء هذه الرقائق عام 2023، بحسب "CNBC الأميركية".

ويُعرف هذا المالك باسم "مجموعة تشجيانغ سنتشري هواتونغ"، وهو شريك تجاري لشركة "هيشي" التابعة لأليس هوانغ عبر ملكيتهما المشتركة لـ"سنتشري لونغتينغ".

وبذلك أصبحت أليس هوانغ شريكة في ملكية مركز بيانات يوفّر قدرات حوسبة لـ"هواوي"، وجرى ذلك تقريباً في الوقت الذي سُجّلت فيه أولى مرات ظهورها علناً مع جنسن هوانغ.

سؤال بلا إجابة

ويثير ذلك تساؤلاً عن سبب حاجة "هواوي"، التي تملك إمكانية الوصول إلى رقائق صينية الصنع، إلى استئجار قدرات حوسبة من جهة خارجية.

أصدقاء الأعمال ما زالوا في الصورة

خرجت "هيشي" من حصتها في شركة تطوير مركز البيانات عام 2024، لكن أشخاصاً ضمن شبكة أليس هوانغ لا يزالون مرتبطين بمركز شنتشن، بحسب "CNBC الأميركية".

ومن هؤلاء زوجها كانغ وي، الشريك التجاري القديم الذي أسس "هيشي" التي شغلت فيها أليس هوانغ منصباً تنفيذياً سابقا. وأصبح كانغ عام 2022 مسؤولاً تنفيذياً في "سنتشري لونغتينغ" المالكة للحصة المسيطرة في مركز شنتشن، كما حضر مراسم توقيع الاتفاق مع "هواوي".