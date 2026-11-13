ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن المصرفيين أبلغوا المستثمرين المحتملين بأن أنثروبيك ستعطي الأولوية لمستثمريها الحاليين، مما سيترك حصصا أقل مما كان متوقعا لبعض المشترين المحتملين.

وذكرت بلومبرغ نيوز أن تفاصيل الطرح العام الأولي، بما يشمل الطلب على الأسهم، قد تتغير.

وسيقيم الطرح العام الأولي أسهم أنثروبيك المطورة لروبوت الدردشة كلود بما يصل إلى 1.4 تريليون دولار، وهو ما يقل قليلا عن توقعات بعض المستثمرين، مما يشكل اختبارا مهما لثقة وول ستريت في طفرة الذكاء الاصطناعي.

وتهدف شركة الذكاء الاصطناعي وبعض مساهميها الحاليين إلى جمع ما يصل إلى 64.4 مليار دولار في الطرح العام الأولي من بيع 825 مليون سهم بسعر يتراوح بين 70 و78 دولارا للسهم الواحد.

ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في بورصة ناسداك يوم 19 نوفمبر تحت الرمز (إيه.إن.تي).