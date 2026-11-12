وانخفض سهم إنفيديا بنحو 8.5 بالمئة في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، بعد تقارير تحدثت عن تورط هوانغ في علاقتين خارج إطار الزواج، الأمر الذي زاد مخاوف المستثمرين بشأن تداعيات أي تغيير محتمل في قيادة الشركة التي تعد من أبرز المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي.

وقالت تيري-لي بينيت، المديرة التنفيذية للعمليات في شركة CMS Prime، لوكالة رويترز، إن الجدل الدائر حول قيادة إنفيديا يخلق تحدياً غير معتاد للمستثمرين الذين ركزوا استثماراتهم خلال السنوات الماضية في الشركات التي تُنظر إليها على أنها ركيزة أساسية لاقتصاد الذكاء الاصطناعي.

وبحلول الساعة 5:32 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنحو 61 نقطة أو 0.12 بالمئة، فيما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.31 بالمئة، وهبطت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.64 بالمئة.

وامتدت الخسائر إلى قطاع الرقائق الإلكترونية، إذ تراجعت أسهم إنتل ومارفيل تكنولوجي ومايكرون بين 1.9 و2.8 بالمئة، بينما هبط سهم شركة CoreWeave المتخصصة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بنحو 6 بالمئة.

وجاءت هذه التراجعات بعد مكاسب سجلتها أسهم الذكاء الاصطناعي في جلسة الأربعاء بدعم من نتائج قوية لشركة CoreWeave، ما يعكس استمرار حالة التذبذب التي تسيطر على القطاع.

وقال توم هوليك، الرئيس التنفيذي لشركة Strategy Asset Managers، إن التقلبات الحالية ناجمة جزئياً عن عمليات بيع تنفذها شريحة المستثمرين الأفراد وأنظمة التداول الخوارزمية، لكنه أشار إلى أن الإنفاق الرأسمالي على تقنيات الذكاء الاصطناعي لا يظهر مؤشرات على التباطؤ.

وأضاف أن التصحيح الذي يشهده مؤشر ناسداك قد يمثل فرصة للمستثمرين للدخول إلى بعض الأسهم بعد تراجع مستويات التقييم المبالغ فيها.

ترقب بيانات التضخم

في موازاة ذلك، يترقب المستثمرون صدور مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار التضخم في الولايات المتحدة، بعدما أظهرت بيانات هذا الأسبوع ارتفاع أسعار المستهلكين بأكثر من المتوقع خلال الشهر الماضي.

وساهم تراجع أسعار النفط منذ بداية نوفمبر في تهدئة بعض المخاوف المتعلقة بضغوط الأسعار، إلا أن المستثمرين ما زالوا يراقبون المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وبحسب أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، تتوقع الأسواق بشكل شبه مؤكد رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، مع احتمال يبلغ نحو 10 بالمئة لزيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

من جانبه، قال جوش هيرت، كبير الاقتصاديين الأميركيين لدى فانغارد، إن تأثير أسعار الطاقة على التضخم سيستغرق وقتاً أطول حتى يتلاشى، لكنه رجح أن يبقى محدوداً ما لم تشهد أسعار النفط موجة ارتفاع جديدة ومستدامة.

وفي سياق منفصل، هبط سهم شركة Strategy التابعة لمايكل سايلور بنسبة 4.3 بالمئة في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، بعدما أعلنت MSCI أنها ستستبعد السهم من مؤشراتها العالمية.​‌