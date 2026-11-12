وبحسب الاتفاقية، سيتم استخدام أحدث تكنولوجيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي متعدد المراحل، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد البترولية والغازية وفتح آفاق جديدة لزيادة الإنتاج المحلي.

وقالت وزارة البترول المصرية، في بيان صحفي الخميس، إن الاتفاق يأتي في إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة هذا العام للتوسع في تطبيق التكنولوجيات الحديثة وغير التقليدية في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، بما يتيح الوصول إلى موارد بترولية وغازية جديدة، والإنتاج من طبقات وتكوينات جيولوجية لم يكن ممكناً استغلالها اقتصادياً باستخدام أساليب الحفر والإنتاج التقليدية، والاستفادة من الإمكانات الواعدة للمناطق الإنتاجية القائمة.

وأكد الوزير بدوي أن التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة يمثل أحد المحاور المهمة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، من خلال تعظيم الاستفادة من الثروات الكامنة في باطن الأرض، وتطبيق حلول تكنولوجية تتيح الوصول إلى موارد جديدة وإضافتها الي القدرة الإنتاجية لمصر من البترول والغاز .

وأشاد بسرعة تحويل المباحثات التي أجراها مع رئيس شركة هاليبرتون العالمية ومسؤوليها، خلال مؤتمر أديبك بأبوظبي قبل أيام، إلى اتفاق عملي وخطوات تنفيذية، مؤكداً أن الاتفاق يمثل انطلاقة مهمة للتوسع في تطبيق تكنولوجيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي في مناطق عمل الشركة العامة للبترول، وبما يفتح المجال أمام تحقيق نتائج إنتاجية جديدة.

وأعرب الوزير عن ثقته في قدرات وخبرات العاملين بالشركة العامة للبترول، وما يمتلكونه من خبرات متراكمة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، مشيدا بنجاحهم المتواصل في تطبيق أحدث التكنولوجيات في الاستكشاف والإنتاج.

وطبقا للبيان، يأتي الاتفاق استكمالاً للنجاح الذي حققته العامة للبترول مؤخراً في تطبيق تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي لأول مرة لإنتاج الغاز من طبقة أبو رواش F ببئر NES-8 بالصحراء الغربية، حيث اقترب معدل الإنتاج من ثلاثة ملايين قدم مكعب غاز يومياً، من طبقة لم يكن ممكناً إنتاج الغاز منها من الأساس بالطرق التقليدية نظراً لانخفاض نفاذيتها.

ويمثل هذا النجاح نموذجاً عملياً لإمكانات التكنولوجيا الحديثة في فتح آفاق إنتاجية جديدة من التكوينات الجيولوجية غير التقليدية ، بحسب البيان.

وأعرب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون العالمية جيف ميلر عن سعادته بالتوصل إلى الاتفاق، مشيداً بجهود فرق العمل من الجانبين في ترجمة المباحثات إلى خطوات عملية، ومؤكداً حرصه على المشاركة في توقيع هذا الاتفاق الهام مع قطاع البترول المصري، والتزام هاليبرتون بتقديم خبراتها وتكنولوجياتها المتطورة لدعم تنفيذ البرنامج المستهدف.