وأعلنت الشركة في ميونخ الخميس أن صافي أرباحها خلال العام المالي السابق بلغ 9.5 مليار يورو، بانخفاض قدره نحو 900 مليون يورو مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه، والذي كانت قد ارتفعت أرباحه بفعل تأثير استثنائي إيجابي بقيمة نحو 2.1 مليار يورو، نتيجة بيع شركة "إنوموتيكس" المتخصصة في تصنيع المحركات الكهربائية.

ويوضح ذلك سبب وصف رئيس الشركة، رولاند بوش، العام المالي المنصرم بأنه "ناجح بصورة استثنائية"، رغم تراجع الأرباح؛ فعند النظر إلى النشاط الصناعي، الذي لا يتأثر بالأرباح الناتجة عن بيع "إنوموتيكس"، يتضح تسجيل زيادة كبيرة بنسبة 13 بالمئة، ليصل إلى مستوى قياسي.

كما يعكس ارتفاع حجم الطلبيات الأداء الجيد للشركة، إذ بلغ 108 مليارات يورو، مسجلا رقما قياسيا ومتجاوزا الإيرادات بفارق كبير.

وارتفعت الإيرادات من 78.9 مليار إلى 83.4 مليار يورو.

وكان قطاعا الصناعات الرقمية والبنية التحتية الذكية، وهما أكبر قطاعين في الشركة، المحركين الرئيسيين لزيادة الأرباح، حيث حقق كلاهما نموا قويا. غير أن الزيادة كانت أكبر بكثير في قطاع الصناعات الرقمية، الذي تراجع أداؤه خلال السنوات الماضية نسبيا مقارنة بقطاع البنية التحتية الذكية بسبب ضعف الطلب، لكنه يشهد حاليا تعافيا قويا.

ومن المتوقع أن يكون الأداء أفضل خلال العام المالي الجديد، الذي بدأ في أكتوبر الماضي.

وقال بوش: "يفتح الذكاء الاصطناعي أمامنا فرصة نمو فريدة، وتتمتع سيمنس بمكانة متميزة تمكنها من الاستفادة من هذه الفرصة... نريد أن ننمو بوتيرة أسرع من أسواقنا الرئيسية. ولذلك نضع توقعات طموحة للعام المالي 2027، ونرفع في الوقت نفسه أهدافنا متوسطة الأجل للمجموعة".

ومن المتوقع - من بين أمور أخرى - أن تحقق الإيرادات والأرباح نموا ملحوظا مجددا خلال العام الحالي. غير أن أساس احتساب التوقعات سيتغير، إذ تعتزم "سيمنس" خلال العام المالي الجاري التخلي عن حصتها المسيطرة في شركتها التابعة المتخصصة في التكنولوجيا الطبية "هيلثينيرز".

وبناء على ذلك، تستند التوقعات، سواء فيما يتعلق بأرقام المقارنة أو التقديرات المستقبلية، إلى شركة "سيمنس" دون حصتها المسيطرة في "هيلثينيرز". كما لا تشمل التوقعات أي أرباح دفترية محتملة ناتجة عن فصل الشركة التابعة أو التكاليف المرتبطة بذلك. وفيما يتعلق بالتوقعات متوسطة الأجل، رفعت "سيمنس" تقديراتها لنمو الإيرادات والأرباح بعض الشيء.

ومن المقرر تحويل ما يزيد قليلا على ثلث أسهم "سيمنس هيلثينيرز" إلى المساهمين خلال العام المقبل. وأوضحت المديرة المالية فيرونيكا بينرت أن كل مساهم يمتلك سهمين في "سيمنس" سيحصل على سهم واحد في "هيلثينيرز".

كما تعتزم الشركة زيادة التوزيعات النقدية للمساهمين بمقدار 15 سنت لتصل إلى 5.5 يورو للسهم.