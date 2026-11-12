وأعلنت المجموعة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تسجيل إيرادات بلغت 2.5 مليار درهم خلال الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة 15 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 35 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 381 مليون درهم، مع تحسن هامش الأرباح التشغيلية إلى 15.3 بالمئة مقابل 13.1 بالمئة قبل عام.

قفزة قوية في أرباح 9 أشهر

وعلى مستوى الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ارتفعت إيرادات إمستيل بنسبة 9 بالمئة لتصل إلى 7 مليارات درهم، بينما قفزت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 61 بالمئة لتبلغ 1.3 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على نجاح الشركة في تعزيز الربحية رغم الضغوط التي تواجه القطاع الصناعي عالمياً.

وقالت الشركة إن الأداء القوي جاء مدعوماً باستمرار دورها كأكبر منتج محلي للحديد ومواد البناء في دولة الإمارات، إلى جانب المبادرات التي نفذتها لتعزيز الكفاءة التشغيلية وضبط التكاليف وتحسين هوامش الربح.

قطاع الحديد المحرك الرئيسي للنمو

حقق قطاع الحديد، الذي يمثل النشاط الأكبر للمجموعة، إيرادات بلغت 2.2 مليار درهم خلال الربع الثالث، بنمو 15 بالمئة على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 34 بالمئة لتصل إلى 306 ملايين درهم. كما تحسن هامش الأرباح التشغيلية إلى 13.7 بالمئة مقارنة مع 11.9 بالمئة في الفترة ذاتها من عام 2025.

وأرجعت الشركة هذا الأداء إلى كفاءة إدارة مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية، إضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع منتجات الحديد النهائية بنسبة 17 بالمئة على أساس سنوي.

لكن وعلى أساس فصلي، تراجع هامش الأرباح التشغيلية لقطاع الحديد من 18.2 بالمئة في الربع الثاني من العام إلى 13.7 بالمئة في الربع الثالث، نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الخام والشحن المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وأوضحت الشركة أن هذا التراجع جاء مع إحلال مخزونات تم شراؤها سابقاً بتكاليف أقل بشحنات جديدة جرى تأمينها عبر مسارات لوجستية بديلة أكثر كلفة.

الأسمنت يواصل الاستفادة من قوة الطلب

وفي قطاع الأسمنت، سجلت المجموعة إيرادات بلغت 252 مليون درهم خلال الربع الثالث، بزيادة 12 بالمئة على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 44 بالمئة لتصل إلى 75 مليون درهم. كما ارتفع هامش الربح إلى 29.7 بالمئة مقارنة مع 23.3 بالمئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت الشركة إلى أن قوة الطلب في السوق المحلية لعبت دوراً رئيسياً في تعزيز نتائج القطاع. وبعد استبعاد نتائج قطاع الأنابيب والأنشطة الأخرى التي تم التخارج منها في ديسمبر 2025، ارتفعت الأرباح التشغيلية لقطاع الأسمنت بنسبة 73 بالمئة على أساس سنوي.

وتظهر النتائج تبايناً في أداء المبيعات بين القطاعات المختلفة، إذ بلغ إجمالي مبيعات الحديد، بما يشمل المنتجات النهائية ومربعات الصلب، نحو 770 ألف طن خلال الربع الثالث، بانخفاض 5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأرجعت الشركة هذا التراجع إلى تحديات أثرت بصورة رئيسية في صادرات المقاطع الإنشائية الثقيلة والألواح الارتكازية.

في المقابل، ارتفعت مبيعات الأسمنت والكلنكر بنسبة 12 بالمئة لتصل إلى 921 ألف طن، مستفيدة من استمرار الطلب القوي على منتجات الأسمنت في السوق المحلية.

مركز نقدي قوي

واصلت إمستيل تعزيز متانة مركزها المالي، حيث بلغ صافي النقد لديها 1.8 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة مع 1.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2025 و1.6 مليار درهم بنهاية يونيو 2026.

ويرى مراقبون أن هذا المستوى المرتفع من السيولة يمنح المجموعة مرونة أكبر لمواصلة تنفيذ خططها الاستثمارية ومواجهة تقلبات الأسواق العالمية.

حضور عالمي متزايد في ملف الاستدامة

إلى جانب النتائج المالية، واصلت المجموعة تعزيز حضورها العالمي في مجالات الاستدامة وإزالة الكربون. فقد تم اختيار مجموعة إمستيل للمرة الثانية رئيساً مشاركاً للتحالف العالمي لإزالة الكربون من القطاع الصناعي الذي تقوده الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، إلى جانب شركة BASF الألمانية.

ويهدف التحالف إلى تطوير حلول عملية قابلة للتوسع لخفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية كثيفة الانبعاثات، وتعزيز التعاون بين قطاعات الصناعة والطاقة والتمويل على المستوى الدولي.

أعلى تصنيف من إيكوفاديس

كما حققت المجموعة إنجازاً لافتاً بحصولها على التصنيف البلاتيني من مؤسسة إيكوفاديس العالمية، وهو أعلى تصنيف في تقييمات الاستدامة التي تجريها المؤسسة.

وقفزت الشركة من التصنيف البرونزي في عام 2025 إلى البلاتيني في عام 2026، محققة 95 نقطة من أصل 100، لتصنف ضمن أفضل 1 بالمئة من الشركات التي خضعت للتقييم عالمياً خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.

كما حصدت المجموعة خمس جوائز في مجالات المنتجات المستدامة والاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية والابتكار الصناعي، من بينها أربع جوائز ذهبية وجائزة برونزية واحدة. وشملت المشاريع الفائزة تطوير حديد التسليح عالي القوة ES600 وإنتاج الحديد باستخدام الهيدروجين وتقنيات إزالة الكربون من القطاع الصناعي.

الرميثي: أثبتنا قدرتنا على التكيف مع المتغيرات

وقال سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لـمجموعة إمستيل إن النتائج القوية خلال الربع الثالث جاءت رغم التحديات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع التكاليف.

وأضاف أن الأداء المالي يعكس قدرة الشركة على التكيف السريع مع المتغيرات والحفاظ على الكفاءة التشغيلية والاستجابة الاستباقية لتطورات السوق، مؤكداً أن مرونة الأعمال ومتانة النموذج التشغيلي المتكامل أسهمتا في تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين وضمان استمرارية الإمدادات للسوق المحلية.

وأشار إلى أن حصول المجموعة على التصنيف البلاتيني من إيكوفاديس وتوسيع دورها في المبادرات الدولية لإزالة الكربون يؤكدان إمكانية الجمع بين التنافسية الصناعية والاستدامة، مشدداً على استمرار التركيز على الابتكار والنمو طويل الأجل بما يدعم رؤية دولة الإمارات لبناء قطاع صناعي أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات.