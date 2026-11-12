تثير التغييرات الأخيرة في التقييمات الاستثمارية لشركتي أوبن إيه آي (OpenAI) وأنثروبيك (Anthropic) مخاوف متزايدة في أوساط مستثمري رأس المال المغامر، من احتمال اقتراب سوق الشركات الناشئة من موجة تصحيح، بعد فترة من التقييمات المرتفعة والتدفقات الاستثمارية الضخمة نحو قطاع الذكاء الاصطناعي.

ففي أواخر سبتمبر الماضي، دخلت أوبن إيه آي محادثات لجمع جولة تمويل جديدة بثقة كبيرة، بعدما أجرت مناقشات أولية مع مستثمرين محتملين أبدوا اهتماماً بالاستثمار فيها. وقدمت الشركة شروطها، والتي تضمنت جمع ما لا يقل عن 30 مليار دولار من التمويل الجديد، عند تقييم يبلغ 1.4 تريليون دولار.

وتُعد أوبن إيه آي من أنجح الشركات الناشئة في جمع التمويلات، إذ كان آخر تقييم معلن لها يبلغ 852 مليار دولار. لكن بعض المستثمرين رأوا أن التقييم المستهدف هذه المرة مبالغ فيه، بحسب ما نقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن مصادر مطلعة على المناقشات.

وأمام هذه الملاحظات، إلى جانب تراجع ظروف السوق، خفضت الشركة المطورة لتطبيق "تشات جي بي تي" تقييمها المستهدف إلى 1.25 تريليون دولار، كما قلصت حجم التمويل الذي تسعى إلى جمعه بنحو الثلث.

وتزامن تقليص طموحات أوبن إيه آي التمويلية مع توجه منافستها أنثروبيك إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام بتقييم أقل من التوقعات السابقة، بلغ نحو 1.4 تريليون دولار على أساس احتساب الأسهم الحالية والأسهم المحتمل إصدارها مستقبلاً.

وأحدثت هذه التطورات صدى واسعاً في سوق الاستثمار الجريء، الذي كان قد تعرض بالفعل لضغوط بعد موجة بيع استمرت أسابيع لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي في البورصات، ما أعاد إلى الواجهة مخاوف من أن تكون الشركات الناشئة على أعتاب تصحيح في تقييماتها، بعد سنوات من الارتفاع السريع.

ومع ذلك، لا تزال بعض شركات الذكاء الاصطناعي الواعدة تنجح في جمع تمويلات بتقييمات ضخمة، حتى في الحالات التي لا تمتلك فيها منتجات جاهزة أو إيرادات فعلية.

كما ظهرت مؤشرات إيجابية للقطاع هذا الأسبوع، من بينها النتائج المالية المتفائلة لشركة "كور ويف" (CoreWeave)، إلى جانب تقارير أفادت بأن المصرفيين الذين يتولون طرح أنثروبيك يدرسون رفع تقييمها إلى 1.5 تريليون دولار أو أكثر، رغم أنه يظل أقل بكثير من مستوى تريليوني دولار الذي كان بعض المصرفيين يتوقعون وصول الشركة إليه عند إدراج أسهمها.

المستثمرون يتجهون إلى تقييمات أكثر تحفظاً

قال توماس تونغوز، الشريك العام في شركة "ثيوري فينتشرز" (Theory Ventures)، إنه بدأ يلاحظ خلال الأسبوعين الماضيين تحولاً لدى المستثمرين نحو استخدام تقديرات أكثر تحفظاً لإيرادات شركات الذكاء الاصطناعي عند مناقشة تمويلها وتحديد قيمتها السوقية.

وبالمثل، قال هوارد مورغان، الشريك المؤسس والشريك العام في "بي كابيتال" (B Capital)، إنه ينصح عدداً من الشركات الناشئة بقبول تقييمات أقل من تلك التي كانت تستهدفها، مشيراً إلى أن التطورات المتعلقة بأوبن إيه آي وأنثروبيك كانت من العوامل الرئيسية وراء هذا التوجه.

وأضاف مورغان: "نشهد ذلك في عدد من الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي التي ندرس الاستثمار فيها، إذ كانت تأمل في الحصول على تقييمات تتراوح بين عدة مليارات من الدولارات أو حتى عشرات المليارات".

وتابع: "لكننا نقول لها الآن إن هذه التقييمات مرتفعة جداً مقارنة بإيراداتها الحالية، التي لا تزال معدومة في بعض الحالات، أو محدودة نسبياً في حالات أخرى".

ويمثل هذا التوجه تحولاً لافتاً إذا استمر، إذ شهد العام الحالي منافسة شديدة بين مستثمري رأس المال المغامر لاستقطاب مؤسسي الشركات الواعدة، حتى إن بعضهم كان يقدم عروض تمويل استباقية من دون أن تطلبها الشركات.

كما تدفقت الأموال على شركات تمتلك أفكاراً غير مثبتة تجارياً، ولا تحقق إيرادات تُذكر أو لا تحقق أي إيرادات على الإطلاق، فيما نجحت بعض الشركات الناشئة في الحصول على تقييمات أعلى خلال أيام قليلة من إتمام جولات تمويلها السابقة.

ضغوط متزامنة تهدد طفرة الذكاء الاصطناعي

وخلال الأسابيع الماضية، واجه قطاع الاستثمار الجريء مجموعة من المخاطر الجديدة، من بينها موجة التراجع في أسهم الذكاء الاصطناعي، واحتمالات ارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب الأزمة التي تواجه شركة إنفيديا، أحد أبرز المستثمرين في قطاع الذكاء الاصطناعي، على خلفية التحقيق المتعلق برئيسها التنفيذي جنسن هوانغ.

كما يثير فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية مخاوف إضافية بشأن صعوبة إنشاء مراكز بيانات جديدة وتأمين الموارد الحاسوبية اللازمة لتشغيل خدمات الذكاء الاصطناعي، في ظل احتمال تشديد القيود على هذه المشروعات.

وتكتسب أوضاع أوبن إيه آي وأنثروبيك أهمية خاصة، لأن أي مؤشرات على صعوبة حصولهما على التمويل أو تراجع تقييماتهما الاستثمارية قد تمتد آثارها إلى قطاع الذكاء الاصطناعي بأكمله.

فالشركتان لم تساهمَا في دفع طفرة الذكاء الاصطناعي من خلال تقنياتهما فحسب، بل أصبحتا أيضاً في قلب شبكة معقدة من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية التي تربط شركات صناعة الرقائق ومزودي خدمات الحوسبة السحابية وشركاء آخرين.

وبحسب بيانات "بلومبرغ إنتليجنس" الصادرة في أكتوبر، كان من المتوقع أن تستحوذ الشركتان وحدهما على أكثر من ثلث إجمالي الأموال المستثمرة في الشركات الناشئة حول العالم.

اكتتاب أنثروبيك.. اختبار حاسم لسوق الذكاء الاصطناعي

قال جاي داس، رئيس وشريك في شركة "سافاير فينتشرز" (Sapphire Ventures)، إن طرح أنثروبيك للاكتتاب العام يشبه إلى حد كبير إدراج منظومة كاملة من الشركات المرتبطة بها في الأسواق المالية، نظراً إلى حجم العلاقات التجارية والاستثمارية التي تربطها بالقطاع.

وأضاف أن نجاح الطرح العام المرتقب، والمتوقع الأسبوع المقبل، واستمرار ارتفاع سهم الشركة بعد الإدراج، سيعني استمرار الأوضاع المعتادة في سوق الاستثمار بالذكاء الاصطناعي.

لكن إذا لم يحقق الطرح النتائج المرجوة، فإن التداعيات قد تكون أكثر حدة، مشيراً إلى أن «بعض الشركات قد تخرج من السوق».

وأوضح داس أن العديد من الشركات الناشئة التي كانت تأمل في طرح أسهمها للاكتتاب العام أو إبرام صفقات استثمارية كبرى، تفضل حالياً الانتظار إلى ما بعد اكتتاب أنثروبيك، لمعرفة رد فعل المستثمرين واتجاهات السوق.

المستثمرون يحذرون: السيولة أصبحت أولوية

في ظل حالة عدم اليقين الحالية، بدأت شركات الاستثمار الجريء توجيه نصائح أكثر تحفظاً للشركات الناشئة، تتمحور حول تأمين التمويل في أقرب وقت ممكن، وضبط الإنفاق للحفاظ على السيولة.

وقال إريك بان، الشريك في شركة الاستثمار المبكر "هَسل فاند" (Hustle Fund)، إن شركته تنصح مؤسسي الشركات الناشئة بـ"جمع ما يستطيعون من التمويل بأسرع وقت ممكن، ومحاولة السيطرة على معدل استهلاك السيولة النقدية خلال العام المقبل".

كما بدأت أليكسا فون توبل، الشريكة الإدارية في شركة "إنسبايرد كابيتال" (Inspired Capital)، تحث الشركات الموجودة ضمن محفظة استثماراتها على عدم تأجيل جمع التمويلات لفترات طويلة.

وقالت: "أفضل المؤسسين يراقبون الأسواق حتى أثناء نومهم، وفي الفترات التي تلوح فيها احتمالات حدوث تصحيح كبير أو متوسط في الأسواق، تصبح السيولة النقدية هي العامل الأهم".

وتعكس هذه التصريحات تحولاً في حسابات المستثمرين والشركات الناشئة، بعد فترة اتسمت بسهولة الحصول على التمويل والتقييمات المرتفعة، مع تزايد التركيز حالياً على الإيرادات الفعلية والقدرة على تحقيق عوائد مجزية والاحتفاظ بالسيولة.

وبالنسبة إلى قطاع الذكاء الاصطناعي، قد لا يكون نجاح أوبن إيه آي وأنثروبيك في جمع التمويلات أو طرح أسهمهما مجرد اختبار لأداء شركتين، بل مؤشراً أوسع على قدرة طفرة الذكاء الاصطناعي على مواصلة جذب رؤوس الأموال بالتقييمات الضخمة التي اعتادت عليها خلال السنوات الماضية.