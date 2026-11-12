وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.7 بالمئة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بنمو معدّل بلغ 0.5 بالمئة في الربع الثاني، وفقاً لبيان صادر عن المكتب.

وأوضح المكتب في بيانه أن النمو جاء مدفوعاً بقوة قطاع الخدمات، ولا سيما أنشطة البرمجة الحاسوبية التي ساهمت في دعم النمو على مدار العام.

وقال المكتب: "كثير من الشركات التي سجلت أكبر زيادة في حجم المبيعات تعمل في أنشطة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية"، بحسب بيان مكتب الإحصاءات الوطنية.

وكان بنك إنجلترا قد رفع الأسبوع الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في بريطانيا لهذا العام والعام المقبل، مشيراً إلى قوة الاستثمار في قطاع الأعمال المرتبط بالطلب على الذكاء الاصطناعي، بحسب ما أعلنه البنك المركزي.

وجاءت هذه التوقعات في وقت رفع فيه البنك سعر الفائدة القياسي للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، مع ارتفاع تكاليف الطاقة الذي يدفع التضخم العالمي إلى الصعود، وفقاً لبنك إنجلترا.

من جهته، قال وزير المالية جون هيلي، تعليقاً على بيانات الخميس: "الصراع في الشرق الأوسط ضرب النمو في العالم، لكن بريطانيا تُظهر قدراً لافتاً من الصمود".

وفي سياق متصل، أدت اضطرابات إمدادات الطاقة من منطقة الخليج بسبب الحرب الأميركية الإيرانية، إلى جانب الضربات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية، إلى بلوغ أسعار الديزل مستويات قياسية في أنحاء العالم.