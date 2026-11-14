وفي عام 2024، بلغ سعر حبوب الكاكاو ذروته، متجاوزاً حاجز الـ 12 ألف دولار للطن المتري، مقارنة بأسعار تراوحت بين ألفين و3 آلاف دولار للطن خلال العقد السابق.

ورغم استقرار حبوب الكاكاو حالياً عند مستوى يتراوح بين 5 آلاف و6 آلاف دولار للطن، إلا أن الأسعار قد تشهد ارتفاعاً جديداً في القريب العاجل، حيث يمكن لأي تقلبات جوية أن تتسبب في تقليص المحاصيل المتاحة من الكاكاو، ما يفتح الباب أمام قفزات جديدة في الأسعار.

وبحسب تقرير أعدته صحيفة "وول ستريت جورنال"، واطّلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن الضغوط التي تواجه إمدادات حبوب الكاكاو، إنعكست على أسعار الحلويات التي ارتفعت بنسبة 44% منذ عام 2021، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي، في مؤشر يعكس عمق الأزمة التي تلاحق صناعة الحلويات والشوكولاتة تحديداً.

ولكن في مواجهة هذه التحديات، يلوح في أفق صناعة الشوكولاتة حلّ غير مألوف قد يسهم في إنقاذ هذا القطاع، بشرط تقبل المستهلكين لفكرة تناول شوكولاتة لم تأتِ من مزارع الكاكاو، بل صُنعت داخل أوعية مخبرية، حيث نجح الباحثون في إنتاج ألواح شوكولاتة اعتماداً على خلايا مطابقة بيولوجياً لخلايا لحبوب الكاكاو، وذلك باستخدام تقنيات طُوّرت أساساً لقطاع الصناعات الدوائية.

ما هي الشوكولاتة المُنتجة مخبرياً؟

تعتمد الشوكولاتة المُنتجة مخبرياً على خلايا مأخوذة من حبوب الكاكاو، فبدلاً من زراعة أشجار الكاكاو وانتظار نمو ثمارها، يتم أخذ عيّنة من الحبوب واستخدامها في إنتاج خلايا الكاكاو وتنميتها داخل أوعية فولاذية خاصة، مع توفير الظروف المناسبة لها كي تتكاثر.

وتشبه هذه العملية الأساليب التي تستخدمها شركات الأدوية في إنتاج بعض الأدوية، مثل الأنسولين وعلاجات السرطان وبعض اللقاحات، حيث تُنمّى الخلايا داخل أوعية فولاذية مغلقة ومعقّمة، تخضع لرقابة دقيقة لضمان سلامة الإنتاج وجودته.

وتتيح هذه الطريقة إنتاج كميات ضخمة من الكاكاو واختصار المساحة والوقت، إذ يمكن لوعاء فولاذي بسعة ألف لتر أن ينتج نحو طن متري من الكاكاو سنوياً، في حين يتطلب إنتاج الكمية نفسها بالطرق التقليدية زراعة أشجار الكاكاو على مساحة تقارب 5 أفدنة.

وحالياً، هناك نحو 12 شركة ناشئة في الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل وآسيا تعمل على تطوير شوكولاتة منتجة مخبرياً، إلا أن هذه التقنية لا تزال في مراحلها التجريبية، كما أن تجهيزاتها المتطورة وعمليات التعقيم والتحكم الدقيق في ظروف الإنتاج تجعل تكلفتها مرتفعة جداً بالنسبة لصناعة الشوكولاتة.

ولهذا السبب، يكمن التحدي الأكبر أمام انتشار هذه التقنية في خفض تكاليف الإنتاج بمقدار عشرة أضعاف أو أكثر، وهو ما يتطلب تحولاً جذرياً نحو أنظمة أكثر ملاءمة للصناعات الغذائية، مثل الاستعانة بأحواض بلاستيكية بدلاً من الفولاذية المعقدة.

ما هو طعم الشوكولاتة المخبرية؟

وإذا كانت فكرة الشوكولاتة المخبرية لا تبدو شهية بالقدر الكافي للبعض، فإن لخبراء صناعة الحلويات رأياً آخر. وفي هذا السياق، يقول رافائيل فيلينبوك، مستشار كبرى شركات الشوكولاتة وعضو مجلس إدارة إحدى الشركات الناشئة لبدائل الكاكاو: "أتحدى المستهلكين أن يلاحظوا أي فرق".

وأيضاً، يؤكد خبراء آخرون أن فكرة الشوكولاتة المخبرية ليس هدفها خداع المستهلك، بل تقديم شوكولاتة حقيقية من حيث الطعم والخصائص، بحيث يصعب تمييزها عن تلك المصنوعة من حبوب الكاكاو المزروعة تقليدياً. ولعل نكهة الفانيليا خير مثال على ذلك، فالكثير من المنتجات التي تحمل هذه النكهة لا تحتوي فعلياً على الفانيليا الطبيعية، ومع ذلك يستمتع المستهلكون بمذاقها من دون أن يشعروا بفرق واضح.

ضوء أخضر تنظيمي

ويرى خبراء الأغذية أن تجربة الشوكولاتة لا تتعلق بالمكونات وحدها، بل بما تمنحه للمستهلك من إحساس بالطعم والقوام والرائحة، حيث يتماشى هذا الطرح مع الهيئات التنظيمية للأغذية، والتي تُتيح للشركات استبدال جزء من الشوكولاتة التقليدية ببديل مطابق بيولوجياً، وهي العملية التي يصفها آدم ماكسويل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "فوياج فودز"، بـ "الاستبدال الصامت".

متى تصل الشوكولاتة المخبرية إلى الأسواق؟

رغم أن الشوكولاتة المنتجة مخبرياً لا تزال في مراحلها التجريبية، فإن بعض الشركات الناشئة بدأت بالفعل وضع جداول زمنية لنقل هذا الابتكار من المختبرات إلى الأسواق، وسط رهانات على أن يصبح عام 2028 محطة مفصلية في مستقبل هذه الصناعة.

وفي هذا السياق، تأمل شركة California Cultured طرح منتجاتها من الشوكولاتة المنتجة مخبرياً في الأسواق بحلول عام 2028، فيما تسعى شركة Celleste إلى الحصول على موافقة الجهات التنظيمية الأميركية بحلول العام نفسه.

إعادة تشكيل الصناعة

ويقول أخصائي صناعة وتسويق المواد الغذائية وليد جبارة، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن التحول نحو الزراعة الخلوية في صناعة الكاكاو وبالتالي الشوكولاتة ليس مجرد ابتكار تقني، بل هو إعادة هيكلة جذريّة لنظام التجارة العالمي، حيث أن النموذج التقليدي لصناعة الشوكولاتة يعتمد على سلاسل إمداد طويلة ومعقدة، تبدأ من غرب إفريقيا، التي تنتج أكثر من 60% من الكاكاو في العالم، وتمتد إلى مصانع المعالجة في أوروبا وأميركا الشمالية، مشيراً إلى أن هذا النموذج أظهر هشاشته أمام الاضطرابات الجيوسياسية والتغيرات المناخية، ما جعل البحث عن نماذج إنتاج أكثر استقراراً أمراً متزايد الأهمية.

إمدادات بلا تقلبات

وبحسب جبارة، فإن الكاكاو يُعد من السلع الزراعية التي ترتبط سلاسل إمدادها بدرجة عالية من التركّز الجغرافي والاعتماد على عدد محدود من الدول المنتجة، ما يعرّض صناعة الشوكولاتة والحلويات لمخاطر تتجاوز تقلبات الطقس، لتشمل أيضاً الاضطرابات التجارية واللوجستية، وتقلبات أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف التمويل، والتغيرات في السياسات الزراعية والتصديرية، ومن هذا المنطلق فإن أهمية الكاكاو المنتج مخبرياً هي أنه يقلل من حالة عدم اليقين المرتبطة بتوافر المواد الخام، ويساعد على بناء سلاسل إمداد أقصر.

الكاكاو أقرب إلى المصانع

ويشرح جبارة أن دخول الكاكاو المخبري كبديل تجاري للكاكاو الطبيعي سيعيد توطين الإنتاج بالقرب من مراكز الاستهلاك الكبرى، أي أنه سيتم تصنيع الكاكاو داخل الدول المنتجة للشوكولاتة بدلاً من استيراده من المزارع البعيدة، وهذا ما سيُقلل بشكل ملموس من كلفة التحميل والشحن، ويختصر زَمَن الترانزيت الطويل الذي يُعرّض الشحنات للتلف والهدر.

الرابحون والخاسرون

ويرى جبارة أن تكنولوجيا "الكاكاو المخبري" الجديدة ستفتح فرصاً استثمارية أمام الدول والشركات التي لا تمتلك مقومات زراعة الكاكاو، ولكنها تمتلك بنية صناعية وتكنولوجية متقدمة، وهذا ما سيؤدي إلى إعادة توزيع بعض الأنشطة المرتبطة بصناعة الشوكولاتة عالمياً، ولكن في المقابل فإن هذا التحول يطرح تحدياً اجتماعياً واقتصادياً بالغ الخطورة، إذ إن الملايين من المزارعين الصغار في ساحل العاج وغانا يعتمدون على هذه الزراعة كمصدر دخلهم الوحيد، ما يهدد بانهيار مداخيلهم وتفاقم معدلات الفقر في مجتمعاتهم، ولذلك، من المهم ألا يأتي هذا التطور التكنولوجي على حساب المزارعين، بل أن يترافق مع برامج تدعم تنويع مصادر الدخل وتطوير ممارسات زراعية بديلة.

هل يتقبلها المستهلك؟

من جهته يقول محمد الخطيب وهو خبير في سلوك المستهلكين،في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الشوكولاتة ليست مجرد سلعة غذائية، بل منتج عاطفي ترتبط به ذاكرة حسية ورغبة في الشعور بالمتعة، ولذا فإن العقبة الحقيقية أمام الشوكولاتة المصنوعة في المختبر، لا تكمن فقط في ضبط المذاق، بل في عبور "عتبة التقبل النفسي" لدى عشاق الشوكولاتة التقليدية، مشيراً إلى أن المستهلك عادة ما يتخوّف من كلمة "مخبري" ظناً منه أنها تعني منتجاً بلاستيكياً أو صناعياً، ولكن هذا الأمر ليس بصحيح، فإنتاج الشوكولاتة داخل المختبر يعتمد على تنمية خلايا مأخوذة من حبوب الكاكاو نفسها، باستخدام بيئة إنتاج خاضعة لرقابة دقيقة، وبالتالي فإن الاختلاف يكمن في طريقة الحصول على الكاكاو وليس في طبيعته الأساسية.

الطعم وحده لا يكفي

ويشرح الخطيب أن العلوم العصبية وعلوم الأغذية، تؤكد أن ما يصنع شغفنا بالشوكولاتة ليس "أصل الكاكاو"، بل التركيبة الدقيقة لسرعة ذوبان زبدة الكاكاو وتطاير المركبات العطرية التي تمنح الرائحة المميزة، وبما أن الخلايا المخبرية تُنتج المكونات البيولوجية والدهنية ذاتها، فإن العقل لن يستطيع من الناحية الفسيولوجية تمييز أي فارق في تجربة الذوق أو القوام، إلا أن التحدي الأكبر يكمن فيما يُعرف في علم تسويق الأغذية بـ "معضلة الأصالة"، حيث يميل عشاق الشوكولاتة إلى ربط جودة المنتج بالقصة التي تقف خلفه، وحين ربط الشوكولاتة بـ "المختبرات والأوعية الحيوية"، قد ينشأ لدى المستهلك انطباع زائف بتدني الجودة حتى لو كان الطعم مطابقاً 100%.

تسويق بالتدريج

ويرى الخطيب أن الشركات المصنعة للشوكولاتة ولتخطي هذه العقبة النفسية لدى المستهلكين، لن تعتمد على التسويق المباشر بعبارة "شوكولاتة مخبرية"، بل ستلجأ إلى استراتيجية "الاندماج التدريجي"، حيث ستبدأ بإدخال الكاكاو المخبري في الحلويات المركبة كالبسكويت والمنتجات اليومية ذات النكهات المضافة، ومع مرور الوقت واعتياد الأسواق على فكرة الأغذية المزروعة خلوياً، قد يتراجع الحاجز النفسي المرتبط بطريقة إنتاجها، وتزداد الثقة بهذا النوع من الأغذية، علماً أن تقبّل فكرة الشوكولاتة المخبرية لن يكون بالضرورة متساوياً بين جميع الفئات.