وسجلت الشركة إيرادات بلغت 12.085 مليار درهم (حوالي 3.291 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2026، بنمو سنوي قدره 149 بالمئة، فيما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 187 بالمئة لتصل إلى 3.996 مليار درهم (1.088 مليار دولار).

كما قفز صافي الربح بنسبة 321 بالمئة على أساس سنوي ليبلغ 3.258 مليار درهم (حوالي 887 مليون دولار).

وعلى مستوى الأشهر التسعة الأولى من العام، ارتفعت إيرادات أدنوك للإمداد والخدمات بنسبة 82 بالمئة لتصل إلى 25.551 مليار درهم (6.957 مليار دولار)، بينما صعدت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 128 بالمئة إلى 9.413 مليار درهم (2.563 مليار دولار). كذلك ارتفع صافي الربح بنسبة 227 بالمئة ليصل إلى 7.566 مليار درهم (2.06 مليار دولار).

وتعكس هذه النتائج استمرار استفادة الشركة من الأداء القوي لقطاع الشحن البحري العالمي وقدرتها على توظيف أسطولها ومنصتها التشغيلية الدولية التي تمتد عبر 19 مدينة حول العالم لخدمة أسواق الطاقة والنقل البحري.

وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للإمداد والخدمات، إن نتائج الشركة تعكس متانة نموذج أعمالها وكفاءة كوادرها البشرية، مشيراً إلى أن عملياتها العالمية وعقودها طويلة الأجل تواصل تحقيق قيمة مضافة وعوائد قوية للمساهمين.

قطاع الشحن البحري يقود النمو

كان قطاع الشحن البحري المحرك الرئيسي للأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، إذ ارتفعت إيراداته بنسبة 217 بالمئة لتصل إلى 18.696 مليار درهم (5.091 مليار دولار).

كما قفزت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 362 بالمئة إلى 7.433 مليار درهم (2.024 مليار دولار)، فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 846 بالمئة ليبلغ 6.498 مليار درهم (1.769 مليار دولار).

وأرجعت الشركة هذا الأداء إلى الارتفاع العالمي في معدلات التأجير البحري واستمرار النشاط القوي في السوق، إضافة إلى مساهمة السفن الجديدة التي انضمت إلى الأسطول خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 والربع الرابع من عام 2025.

الخدمات اللوجستية المتكاملة

في المقابل، سجل قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة إيرادات بلغت 5.821 مليار درهم (1.585 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 19 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة التراجع المخطط لإيرادات المشاريع بعد استكمال مشروع جزيرة العميرة في الربع الرابع من عام 2025.

كما انخفضت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للقطاع بنسبة 29 بالمئة إلى 1.646 مليار درهم (448 مليون دولار)، في حين تراجع صافي الربح بنسبة 46 بالمئة إلى 843 مليون درهم (230 مليون دولار). وأشارت الشركة إلى أن هذا الأداء تأثر بانخفاض معدلات تشغيل وتأجير منصات الإسناد البحرية ذاتية الرفع وارتفاع التكاليف التشغيلية، فضلاً عن أثر مخصص خسائر الائتمان المتوقعة المرتبط بهذا الأسطول.

نمو أرباح قطاع الخدمات

أما قطاع الخدمات، فقد حقق نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 5 بالمئة إلى 1.034 مليار درهم (281 مليون دولار)، بينما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 76 بالمئة إلى 331 مليون درهم (90 مليون دولار). كما صعد صافي الربح بنسبة 122 بالمئة ليبلغ 223 مليون درهم (61 مليون دولار).

وذكرت الشركة أن هذا النمو جاء بدعم من أنشطة التجميع التجاري وهوامش الربح القوية في أعمال تزويد السفن بالوقود التابعة لشركة Integr8، الذراع المتخصصة في تزويد السفن بالوقود التابعة لـنافيغ 8.

رفع التوجيهات المالية للمرة الرابعة

استناداً إلى الأداء القوي منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر، رفعت أدنوك للإمداد والخدمات توجيهاتها المالية لعام 2026 للمرة الرابعة.

وتتوقع الشركة حالياً نمواً للإيرادات في نطاق 100 بالمئة، مقارنة بتقديرات سابقة كانت تشير إلى نمو في حدود 20 بالمئة. كما رفعت توقعات نمو الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى نحو 210 بالمئة، مقارنة مع 60 بالمئة سابقاً، فيما رفعت توقعاتها لنمو صافي الربح إلى نحو 360 بالمئة مقابل 110 بالمئة في التوجيهات السابقة.

وتتوقع الشركة أن تبلغ الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نحو 14.7 مليار درهم (4 مليارات دولار) خلال العام الكامل.

كما رفعت الشركة توجيهات قطاع الشحن البحري بصورة كبيرة، متوقعة نمواً للإيرادات بنحو 270 بالمئة، فيما تتوقع نمواً للأرباح التشغيلية للقطاع بنحو 540 بالمئة خلال العام الجاري.

استثمارات حتى 2030 وتوزيعات نقدية

وكشفت الشركة أنها التزمت حتى 12 نوفمبر 2026 باستثمارات رأسمالية بقيمة 7 مليارات دولار حتى عام 2030، في خطوة تستهدف تعزيز قدرتها على الاستفادة من فرص النمو المستقبلية وترسيخ مكانتها في قطاع الخدمات اللوجستية البحرية للطاقة.

وفي سياق مكافأة المساهمين، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 313.3 مليون درهم (85.3 مليون دولار) عن الربع الثالث من عام 2026، على أن يستحقها المساهمون المقيدون في سجل الشركة بتاريخ 23 نوفمبر 2026.

وأكدت أدنوك للإمداد والخدمات تمسكها بسياسة توزيع أرباح متنامية، تستهدف زيادة توزيعات السهم السنوية بما لا يقل عن 5 بالمئة سنوياً حتى عام 2030، مع الحفاظ على نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ضمن نطاق يتراوح بين مرتين و2.5 مرة على المدى المتوسط.

وتؤكد هذه النتائج استمرار أدنوك للإمداد والخدمات في الاستفادة من تحسن أسواق الشحن البحري العالمية، في وقت تواصل فيه الشركة توسيع قدراتها التشغيلية وتعزيز حضورها الدولي لخدمة أكثر من 100 عميل في أكثر من 50 دولة حول العالم.