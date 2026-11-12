وهوى سهم الشركة بنسبة وصلت إلى 9 بالمئة خلال تعاملات ما بعد الإغلاق، ليهبط إلى أدنى مستوياته منذ منتصف عام 2025، في موجة بيع واسعة عكست قلق المستثمرين من تداعيات الأزمة الإدارية على مستقبل الشركة.

اجتماع حاسم ومزاعم جديدة

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة، أن مجلس إدارة "إنفيديا" يعتزم عقد اجتماع قريب لحسم مصير هوانغ. وتزامنت هذه الأنباء مع تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، الأربعاء، زعمت فيه أن هوانغ أقام علاقة عاطفية مع موظفة سابقة كانت تعمل تحت إدارته المباشرة، في حين امتنع هوانغ والشركة في البداية عن التعليق على هذه المزاعم.

خلفيات أمنية واعترافات

وتأتي هذه التطورات المتلاحقة بعد أيام من إعلان "إنفيديا"، الأحد الماضي، فتح تحقيق داخلي بشأن تقارير أفادت بتعرض هوانغ لـ"جهود استخبارات أجنبية".

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد أشارت إلى ارتباط هوانغ بعلاقة عاطفية مع امرأة تشتبه دوائر أمنية أميركية في تجنيدها من قِبل جهاز الاستخبارات الصيني.

وفي محاولة لاحتواء الموقف داخلياً، أقرّ هوانغ في رسالة عبر البريد الإلكتروني وجهها إلى موظفي الشركة، بإقامته علاقة عاطفية خارج إطار الزواج.

أهمية استراتيجية

وتُعد "إنفيديا"، التي تتخذ من مدينة سانتا كلارا في وادي السيليكون مقراً لها، المحرك الرئيسي لطفرة الذكاء الاصطناعي عالمياً؛ إذ تستحوذ رقائقها المتطورة على الحصة الأكبر في مراكز البيانات المخصصة لتدريب وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، فيما برز هوانغ خلال السنوات الأخيرة كأحد أبرز الوجوه المرتبطة بثورة الذكاء الاصطناعي، إذ يواصل، خلال مؤتمرات الشركة وغيرها من المناسبات العامة، الترويج للدور الذي يؤديه الذكاء الاصطناعي في إحداث تحولات جذرية في مختلف مجالات الحياة.