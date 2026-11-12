نتائج قياسية يقف خلفها سوق الكهرباء

وصفت فيريرو العام بأنه "حافل بتحطيم الأرقام القياسية" بالنسبة للشركة. وقالت إن الإيرادات هي الأعلى في تاريخها، وإن الأرباح كانت "مرتفعة للغاية" بهامش بلغ 12.4%، وهو أعلى حتى من توقعات الشركة. وأوضحت أن هذه النتائج ولّدت سيولة نقدية بقيمة 8.8 مليار يورو.

وربطت المديرة المالية هذه النتائج كلها، من الإيرادات إلى الأرباح إلى السيولة، بسوق قطاع الكهرباء وبنطاق أعمال الشركة الواسع، وقالت إن ذلك يعود إليهما "بالكامل". وأضافت أن الشركة "فخورة جداً" بما تحقق.

طلبات متراكمة بقيمة 164 مليار يورو

رأت فيريرو أن الأهم "بكثير" من أرقام العام نفسه هو ما تمنحه للشركة من ضمان للمستقبل. فقد اختتمت "سيمنز للطاقة" العام بطلب متراكم (Backlog) بقيمة 164 مليار يورو، مما يمنحها يقيناً واضحاً جداً بشأن المستقبل عاماً بعد عام، بما في ذلك عام 2027.

وتتصل هذه الرؤية بتنوع مصادر النمو الذي أكدته لاحقاً في حديثها: فالطلبات المتراكمة التي تمنح الشركة هذه الثقة ليست مرهونة بمجال واحد، إذ يرتبط أقل من 10% منها فقط بالذكاء الاصطناعي، فيما يتوزع النمو على نطاق واسع في قطاع الكهرباء.

الذكاء الاصطناعي: مشاركة مهمة لا محرك وحيد

تحدثت فيريرو عن التقلب الذي شهدته الأسواق في الأسابيع الأخيرة. وقالت إن الذكاء الاصطناعي يمثل شريحة سوقية مهمة للشركة، ولذلك فهي تشارك فيها.

غير أنها شددت على وضع الأمور "في نصابها الصحيح": فمن أصل الطلبات المتراكمة البالغة 164 مليار يورو، يرتبط أقل من 10% بالذكاء الاصطناعي. وأكدت أن الشركة تريد المشاركة في هذا المجال وستفعل ذلك في السنوات القادمة، لكنه "ليس مجال النمو الوحيد".

وبيّنت أن نطاق النمو واسع للغاية، ويشمل قطاع الكهرباء وأمن الإمدادات واستقرار شبكات الكهرباء. وخلصت إلى أن الذكاء الاصطناعي "مهم للغاية" لكنه ليس جوهر عمل الشركة الأساسي، وأن النمو موزّع على نطاق واسع في قطاع الكهرباء.

أين يظهر الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي

أشارت فيريرو إلى أن هذا الطلب يبرز بوضوح في خدمات الغاز، أي توربينات الغاز، وكذلك في أعمال تقنيات شبكات الطاقة (Grid Technologies). وقالت إن الشركة تريد رؤية الطلب ينمو في المجالين معاً، ووصفت القطاع بأنه مهم ومنطقة نمو هامة.

سرعة التنفيذ وراء التقلبات

أقرّت فيريرو بأن محاورها محق في أن ثمة جانباً يجب فهمه فيما يتعلق ببعض هذه التقلبات، وهو أن سرعة تنفيذ تلك الطلبات كانت "سريعة جداً". وأضافت أن هذا أمر طالما أكدت عليه الشركة، وهو الحاجة إلى إبطاء وتيرة الأمور قليلاً والتأكد من تنفيذها خطوة بخطوة.

عملاء عرفتهم الشركة منذ عقود

وفي ما يخص طلبات الذكاء الاصطناعي، قالت فيريرو إن "سيمنز للطاقة" تتعاون مع عملاء تعرفهم منذ عقود. ولذلك فلدى الشركة، بحسب تعبيرها، "يقين عالٍ جداً" بقدرتها على تنفيذ تلك الطلبات بنجاح.

الأحداث الجيوسياسية: الإمدادات وإعادة الإعمار وسلامة الموظفين

تناولت فيريرو الأحداث الجيوسياسية، وقالت إن الشركة "للأسف" تشهدها، مضيفة أنها تحدث "تماماً كما ترون في منطقتكم أيضاً"، في إشارة إلى منطقة محاوريها. وأكدت أن استقرار الإمدادات وإعادة الإعمار وضمان استمرار دعم العملاء خلال تلك الأوقات أمور بالغة الأهمية للشركة. وأشارت إلى أن هناك مناطق ستشهد عمليات إعادة إعمار، وأن الشركة مستعدة للمساعدة فيها.

وأضافت أن الطلب واسع النطاق في مختلف أنحاء المنطقة، وأن "سيمنز للطاقة" شركة عالمية ترى هذه الأحداث وتشعر بتأثيرها في مجتمعاتها. وختمت بأن شاغل الشركة الأول والأهم دائماً هو ضمان سلامة موظفيها.