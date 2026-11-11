وقالت الشركة، التي تتخذ من ميونخ مقرا لها، الأربعاء، إن أرباحها ارتفعت بنسبة 145 بالمئة خلال السنة المالية المنتهية في سبتمبر الماضي، مسجلة نتيجة قياسية جديدة بعد المستوى التاريخي الذي حققته في العام السابق.

وتتوقع "سيمنس إنرجي" ارتفاع أرباحها مجددا إلى 5 مليارات يورو خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في أكتوبر الماضي.

وزاد الربح التشغيلي لقطاع خدمات الغاز بالشركة بمقدار 1.1 مليار يورو، في حين سجل قطاع تكنولوجيا الشبكات زيادة قدرها 851 مليون يورو.

كما نجحت شركة "سيمنس جاميسا" التابعة لها والمتخصصة في طاقة الرياح، والتي كانت تواجه صعوبات في السابق، في تقليص خسائرها بصورة ملحوظة، بخفضها بمقدار 1.5 مليار يورو. وعاد القطاع إلى تحقيق أرباح خلال الربعين الأخيرين من السنة المالية.

ويعتزم الرئيس التنفيذي كريستيان بروخ زيادة توزيعات الأرباح النقدية للمساهمين إلى أكثر من ثلاثة أمثالها، لتصل إلى 2.3 يورو للسهم الواحد.

ووصفت المديرة المالية ماريا فيرارو عام 2026 بأنه عام قياسي آخر لشركة "سيمنس إنرجي"، وقالت إن الشركة تضع أهدافا أكثر طموحا لعامي 2027 و2030. وأضافت أن المجموعة تهدف إلى الاستفادة من ظروف السوق القوية والعمل على تنفيذ سجل طلباتها المتراكم، الذي بلغ مستوى قياسيا، بصورة تحقق أرباحا.

واستفادت "سيمنس إنرجي" من تزايد الطلب على البنية التحتية للكهرباء، مع تحديث الدول لأنظمة الطاقة لديها، فضلا عن طفرة الذكاء الاصطناعي التي تدفع إلى بناء مراكز بيانات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وارتفع حجم طلبات الشركة المتراكمة إلى 164 مليار يورو، أي ما يقرب من أربعة أمثال إيراداتها السنوية البالغة 44.2 مليار يورو.

كما زادت الشركة عدد موظفيها بنحو 5 آلاف موظف، ليصل إجمالي العاملين لديها إلى 108 آلاف على مستوى العالم، من بينهم 29 ألفا في ألمانيا، مقارنة بـ27 ألفا قبل عام.

وقالت "سيمنس إنرجي" إن الطلب على البنية التحتية للطاقة لا يزال قويا، وإنها تعتزم مواصلة توسيع طاقاتها الإنتاجية.