وأطلعت الشركة المستثمرين، أمس الثلاثاء، على أحدث نتائجها المالية، بالتزامن مع استعداد "أنثروبيك" لطرح أسهمها للاكتتاب العام الأسبوع المقبل، وهو الطرح الذي يحظى بترقب واسع.

وكانت الشركة المطورة لنموذج "كلود" قد كشفت مؤخراً عن ارتفاع إيراداتها إلى 17 مليار دولار في الربع الثالث، مع تسجيل خسائر تشغيلية أقل بلغت 567 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

وتظهر الأرقام أن "أوبن إيه آي" تسرّع وتيرة نمو إيراداتها، لكنها لا تزال أمامها مسافة طويلة لمعادلة مبيعات منافستها وكفاءتها التشغيلية. وكانت الشركة قد سجلت نمواً في الإيرادات بنسبة 18 بالمئة فقط في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، وفقاً لما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأبلغت "أوبن إيه آي" المستثمرين، الثلاثاء، أن هامش التشغيل المعدّل تحسن من سالب 150 بالمئة إلى سالب 109 بالمئة بين الربعين الثاني والثالث، وفقاً لوثائق اطلعت عليها "وول ستريت جورنال".

ومع ذلك، ارتفعت خسائر التشغيل المعدّلة بشكل طفيف، من 10.1 مليار دولار إلى 10.9 مليار دولار، استناداً إلى الأرقام الواردة في الوثائق.

ولا تشمل حسابات الخسائر التعويضات القائمة على الأسهم، التي ارتفعت إلى 2.6 مليار دولار في الربع الثالث، وفقاً لشخص مطلع على الأمر. في المقابل، تشمل الخسائر التشغيلية لشركة "أنثروبيك" هذا النوع من التعويضات.

وتسابق "أوبن إيه آي" الزمن لتقليص الفجوة مع "أنثروبيك" في سوق منتجات الذكاء الاصطناعي المخصصة للشركات، وهي سوق تحقق عوائد كبيرة. وقد خفضت الشركة أسعار أحدث نماذجها في محاولة لزيادة حصتها السوقية.

كما عينت الشركة مؤخراً دالي راجيتش في منصب كبير مسؤولي الإيرادات، للتركيز على هذا القطاع من الأعمال، الذي بات يمثل حصة متزايدة من إجمالي مبيعات الشركة.

وأبلغت "أوبن إيه آي" المستثمرين أيضاً أن عدد المشتركين الذين يدفعون مقابل خدمات "تشات جي بي تي" ارتفع إلى نحو 100 مليون مستخدم، أي ما يعادل 8.5 بالمئة من إجمالي المستخدمين النشطين أسبوعياً.

وتزيد هذه النسبة قليلاً على المستوى الذي أعلنته الشركة في الربع السابق، ما يشير إلى إحراز تقدم في مساعيها لزيادة عدد المشتركين المدفوعين في روبوت المحادثة الموجه للمستهلكين، والأكثر انتشاراً في العالم.

وكانت "أوبن إيه آي" قد أطلقت الإعلانات على "تشات جي بي تي" في وقت سابق من العام الجاري، وتتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين هوامش أرباحها، إلا أنه لم تتوفر معلومات عن نتائج هذا القطاع من أعمال الشركة.

وتستعد الشركة لإدراج أسهمها في البورصة خلال العام المقبل، على أمل أن يساعدها الزخم الجديد في أعمالها على استعادة الصدارة في سباق الذكاء الاصطناعي.

وكانت مبيعات "أنثروبيك" قد تجاوزت مبيعات "أوبن إيه آي" في وقت سابق من العام الجاري، مدفوعة بالانتشار الواسع لأداة البرمجة "كلود كود".

كما أدارت "أنثروبيك" أعمالها بكفاءة أكبر من منافستها، وتمكنت حتى من تحقيق أرباح تشغيلية محدودة في الربع الثاني.

وفي المقابل، تمتلك "أوبن إيه آي" قطاعاً استهلاكياً ضخماً يتطلب دعماً مستمراً، كما تحافظ على مجموعة واسعة من البرامج البحثية في مجالات تشمل الروبوتات وتوليد الصور.

أما "أنثروبيك"، فقد اتبعت نهجاً أكثر تركيزاً على تطوير منتجات مخصصة للشركات، وهو ما جعل إيراداتها أكثر اعتماداً على هذا النوع من العملاء.

كما أظهرت بيانات من جهات خارجية أن "أوبن إيه آي" قلّصت الفجوة مع "أنثروبيك" في الربع الثالث، بعدما بدأت بعض الشركات تبحث عن بدائل أقل تكلفة من "كلود".

وخلال مؤتمر "وول ستريت جورنال" للتكنولوجيا في وادي نابا، في وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس "أوبن إيه آي" غريغ بروكمان إن النصف الأول من العام كان "صعباً"، لكن الربع الثالث شهد "تحولاً استثنائياً في مسار الإيرادات".

وأشار بروكمان إلى الشراكة الجديدة مع بنك "جي بي مورغان تشيس" باعتبارها أحد العوامل الداعمة لهذا التحسن.

وكانت "أوبن إيه آي" قد سجلت مبيعات بقيمة 3.9 مليار دولار وهامش تشغيل بلغ سالب 97 بالمئة في الربع الثالث من عام 2025، وفقاً للوثائق.

ومثل "أنثروبيك"، تأثرت "أوبن إيه آي" بالتراجع الأخير في أسهم شركات التكنولوجيا.

وفي أحدث جولة تمويل لها، جمعت الشركة المطورة لـ"تشات جي بي تي" أقل من نصف المبلغ المستهدف في البداية، والبالغ 30 مليار دولار، رغم استمرارها في البحث عن مستثمرين جدد لاستكمال الجولة.

أما "أنثروبيك"، فتستهدف تقييماً يبلغ 1.33 تريليون دولار عند إدراج أسهمها في البورصة، وفقاً لما أوردته "وول ستريت جورنال"، بانخفاض عن التقييم الذي جرى تداوله قبل أشهر، والبالغ نحو تريليوني دولار.