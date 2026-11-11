جاءت الشكوى بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف.بي.آي) في الفضيحة التي اعترف بها هوانغ واعتذر عنها. وقال ترامب أمس إن هوانغ أبلغه بأنه لم تكن لديه أي فكرة عن تورط السيدة في نشاط تجسسي.

أثارت الفضيحة التي تخضع حاليا لتحقيق من جانب مجلس إدارة إنفيديا، المخاوف من استخدام الصين لوسائل شريرة للوصول إلى أحدث رقائق إنفيديا التي تستخدم في تطوير الذكاء الاصطناعي لكن الحكومة الأميركية تفرض قيودا على تصديرها إلى الصين.

وتقول الدعوى التي تم تقديمها أمس إلى إحدى محاكم كاليفورنيا إن شركة إنفيديا ضللت المستثمرين بشأن علاقة هوانغ مع أليس هوانغ التي تقول التقارير الإخبارية إنها مشتبه في عملها لصالح الاستخبارات الصينية وتداعيات ذلك على الأمن القومي الأميركي.

وذكرت التقارير أن وزارة التجارة الأميركية تحقق مع شركة ميغاسبيد الموجود مقرها في سنغافورة وتديرها أليس هوانغ، للاشتباه في قيامها بمساعدة الصين في الالتفاف على قيود تصدير التكنولوجيا التي تنتجها إنفيديا. لكن إنفيديا قالت إن فريق التحقق من الامتثال للقواعد فحص عمل ميجاسبيد وتأكد من عدم قيامها بأي نشاط غير قانوني.