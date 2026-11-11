وذكرت "أوبر" أنها باتت تمتلك، بعد انتهاء المهلة المحددة لقبول عرض الاستحواذ، 66.56 بالمئة من أسهم الشركة الألمانية.

تجدر الإشارة إلى أنه بدءًا من الأربعاء وحتى يوم الرابع والعشرين من نوفمبر الجاري، ستتاح لمساهمي "دليفري هيرو" فرصة أخيرة إضافية لبيع أسهمهم إلى "أوبر" مقابل 41.50 يورو للسهم الواحد. وكانت المهلة العادية لقبول العرض قد انتهت في الخامس من الشهر الجاري.

ومع ذلك، لم تُحسم الصفقة بشكل نهائي بعد، إذ لا يزال إتمامها مشروطا بالحصول على موافقات سلطات الرقابة على عمليات الاندماج وغيرها من الموافقات التنظيمية. وتتوقع "أوبر" إتمام الصفقة بشكل نهائي في النصف الثاني من عام 2027.

وتأتي خطوة انضواء شركة "دليفري هيرو" تحت مظلة شركة "أوبر" بعد سنوات من الخسائر التي تكبدتها الشركة الألمانية.

ويقع مقر "دليفري هيرو" في العاصمة الألمانية برلين، لكنها باعت أعمالها في ألمانيا قبل عدة سنوات إلى شركة "جاست إيت تيك أواي"، ولم تعد تمارس أي نشاط تشغيلي في البلاد.

ومع ذلك، تُعد الشركة — بفضل حضورها القوي في آسيا وجنوب أوروبا وشبه الجزيرة العربية وأفريقيا وعبر علاماتها التجارية مثل "فودورا" — واحدة من أكبر شركات توصيل الطعام في العالم.