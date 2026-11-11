ونقلت صحيفة (ذي إنفورميشن)، عن شخصين على معرفة بهوانغ قولهما إن علاقة الرئيس التنفيذي بها يسرت شحن رقائق من إنفيديا إلى شركات صينية بقيمة لا تقل عن 7.5 مليار دولار.

ولا توجد بين الرئيس التنفيذي وسيدة الأعمال أي صلة قرابة، كما أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو كان قد أطلع الرئيس دونالد ترامب على هذه القضية سابقًا.

وطالب زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات وفرض قيود أكثر صرامة على صادرات الرقائق إلى الصين، بينما استعان أعضاء مجلس الإدارة المستقلون في الشركة بمستشار قانوني خارجي للتحقيق في الأمر.

ودعا السيناتور الجمهوري كيفن كرامر، من لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، هوانغ إلى الاستقالة من منصبه كرئيس تنفيذي.

وقال كرامر لموقع بوليتيكو في وقت متأخر من مساء الثلاثاء: "إن احتمالية الابتزاز هائلة لدرجة أنه من الضروري رحيله، خاصةً مع حساسية وضع رقائق إنفيديا".

وأدت هذه التقارير إلى زيادة التدقيق بشأن الحوكمة داخل إنفيديا وامتثالها لقوانين الرقابة على الصادرات واعتمادها على قيادة هوانغ، مما زاد من قلق المستثمرين بشأن ما إذا كان الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي سيحقق عوائد كافية.

وهوى سهم إنفيديا بأكثر من 5.4 بالمئة بعد تراجعه 4.3 بالمئة الاثنين، مما سمح لشركة مايكروسوفت بتجاوز الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي لتصبح ثاني أكثر الشركات قيمة في العالم للمرة الأولى منذ يونيو 2025.

وكتب محللو بنك أوف أميركا في مذكرة "يدور الجدل بين المستثمرين حول ما إذا كان هذا الأمر يقتصر على الشركة وحدها أم أنه سيؤدي إلى فرض قيود واضطرابات على مستوى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي".

وبدأ مجلس إدارة إنفيديا تحقيقا داخليا يوم الأحد في حين يبحث مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف.بي.آي) ما إذا كان هوانغ (63 عاما) هدفا لعملية مخابراتية أجنبية. وأقر هوانغ أمام موظفي الشركة بخيانته لزوجته لكنه لم يقدم أي تفاصيل عن تلك العلاقة.

وذكرت الصحيفة أن هوانغ أسست، بالتعاون مع زوجها وأختها، شبكة شركات في أنحاء الصين وسنغافورة للحصول على رقائق إنفيديا.

ومن بين هذه الشركات شنغهاي سينشري ليتونغ، وهي شركة مقرها الصين حصلت في 2023 على صفة "شريك إنفيديا المفضل في مجال الخدمات السحابية"، مما منحها أولوية في الحصول على رقائق الشركة.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أنه عندما توقفت طلبات شراء رقائق إنفيديا الخاضعة لقيود التصدير الأميركية، استغلت هوانغ علاقاتها بالشركة وموزعيها للحصول على إمدادات، مما ساعد في نقل نحو 240 ألف رقاقة من طرازات إتش100 وإتش200 وبعض رقائق إيه100 إلى الصين.