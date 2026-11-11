وأوضحت الإدارة أن الإنتاج سيصل إلى 13.9 مليون برميل يوميا هذا العام، بارتفاع عن 13.7 مليون في 2025. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الخام الأميركي مرة أخرى في 2027، ليصل إلى 14.3 مليون برميل يوميا.

وتوقعت الإدارة أن تسجل أسعار خام برنت في المتوسط 97 دولارا للبرميل في 2026، قبل أن تتراجع إلى 86 دولارا في2027.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة بارتفاع أسعار الخام للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر، إذ أدى تراجع المخزونات العالمية والهجمات على ناقلات النفط في الخليج وتقييد سعة الشحن وزيادة تكاليف النقل إلى شح المعروض.

ومن المرجح أن تواصل أسعار النفط انخفاضها مع اقتراب نهاية العام المقبل، بفضل عودة معظم إنتاج الشرق الأوسط (باستثناء إيران) إلى مستويات ما قبل الحرب وإعادة ملء مخزونات النفط.

ومن المتوقع أيضا أن ترتفع المخزونات تدريجيا وسط توقعات باستمرار زيادة إنتاج النفط حتى العام المقبل إلى جانب تضييق الفارق بين خامي برنت وغرب تكساس الوسيط الأميركي.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أن تبلغ أسعار الديزل في محطات الوقود 5.03 دولار للجالون في المتوسط العام المقبل، ارتفاعا من التقديرات السابقة البالغة 4.49 دولار للجالون، بينما يتوقع أن يبلغ متوسط سعر البنزين 3.73 دولار للجالون مقارنة مع 3.56 دولار في التوقعات السابقة.