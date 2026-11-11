ومنذ احتجاز الولايات المتحدة نيكولاس مادورو في يناير، تمتثل الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز لرغبات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفتح القطاعات المؤممة أمام الاستثمار الأجنبي.

ووافق المشرعون بالإجماع على الإصلاح الثلاثاء.

وعقب تأميم نظام الطاقة عام 2007، أدت سنوات من غياب الاستثمار وسوء الإدارة إلى حدوث نقص حاد في إمدادات الطاقة.

وتعاني أجزاء كبيرة من البلاد حاليا انقطاعات طويلة في التيار الكهربائي.

كما فتحت إدارة رودريغيز قطاعَي التعدين والنفط في فنزويلا أمام الاستثمار الخاص.

وفي سبتمبر، وقّعت كراكاس اتفاقا نفطيا ضخما مع واشنطن منحت بموجبه الأخيرة حق الوصول إلى أكثر من 65 مليار برميل من النفط، أي ما يعادل قرابة 20% من النفط الإجمالي في فنزويلا التي تملك أكبر احتياطات مؤكدة في العالم.