وأوضحت الشركة المطورة لوكيل الذكاء الاصطناعي "كلود" في ملف قُدِّم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، أنها تهدف إلى بيع 825 مليون سهم من الأسهم العادية الفئة إيه بسعر تقديري يتراوح "بين 70.00 و78.00 دولارا" للسهم الواحد، وهو ما يعادل 64.3 مليار دولار.

وكان من المتوقع أن تجمع أنثروبيك ما يصل إلى 100 مليار دولار في طرحها العام الأولي، ما كان سيجعله الأكبر في التاريخ.

ويُنظر إلى هذا الطرح في سوق الأسهم باعتباره مؤشرا على مدى استمرارية طفرة الإنفاق في مجال الذكاء الاصطناعي التي تدعم الاقتصاد الأميركي حاليا.

ويأتي هذا في وقت تنشغل بورصة وول ستريت بتقييم انعكاسات انتخابات التجديد النصفي التي فاز فيها الديموقراطيون بأغلبية في مجلسي الكونغرس، متعهدين بعرقلة أجندة الرئيس دونالد ترامب.

وتخطط أنثروبيك لإجراء طرحها العام الأولي في الأسبوع الذي يبدأ في 16 نوفمبر.

وأعلنت الشركة الاثنين أنها ستطرح نسختين محدّثتين من أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي لديها، هما "فيبل 5.2" و "ميثوس 5.2"، مشيرة إلى أنهما قادرتان على العمل بسرعة تفوق النسختين السابقتين بنسبة 30 بالمئة.

وسجلت الشركة نموا كبيرا إذ أظهرت وثائق قُدِّمت لهيئة الأوراق المالية في وقت سابق من هذا الشهر، أن إيرادات أنثروبيك بلغت 17 مليار دولار في الربع الثالث، مقارنة بـ 1.4 مليار دولار فقط في الفترة نفسها من العام السابق.

وقالت الشركة الثلاثاء إن إيراداتها السنوية المقدّرة وفقا لمعدل الإيرادات السنوي، بلغت نحو 81 مليار دولار حتى 31 أكتوبر 2026، بزيادة قدرها 10 مليارات دولار مقارنة بمستواها في 30 سبتمبر.

وكانت التقديرات في الأشهر الأخيرة تشير إلى أن تقييم أنثروبيك قد يصل إلى تريليوني دولار، لكن هذه التقديرات تراجعت مع انخفاض أسعار أسهم شركات الذكاء الاصطناعي في وول ستريت.

وقدّرت وسائل إعلام أميركية عدة من بينها وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز الثلاثاء، قيمة الشركة بما يتراوح بين 1.3 تريليون و1.4 تريليون دولار.