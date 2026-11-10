فلم يعد النوم الصحي مجرد مسألة تتعلق براحة الإنسان وجودة حياته، بل أصبح عاملا مؤثرا في الإنتاجية والاقتصاد، في ظل تزايد اضطرابات النوم وما تسببه من تراجع في التركيز والأداء وارتفاع مخاطر الحوادث.

ويحذر خبراء في ألمانيا من أن الشركات لا تزال تقلل من أهمية هذه المشكلة، رغم الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تتسبب فيها، مطالبين بإيلاء صحة النوم لدى الموظفين اهتماما أكبر.

وقال هانز-جونتر فيس، رئيس مركز طب النوم في مستشفى بفالتس بمدينة كلينجنمونستر الألمانية، إن النوم - على عكس التغذية أو الإدمان - لا يحظى غالبا بالاهتمام الكافي في أجندة الشركات، وأضاف: "لقد ظل قطاعا الصناعة والاقتصاد لفترة طويلة يغفلان هذا العامل المؤثر في الإنتاجية والصحة"، مشيرا إلى أن هناك تغييرا في هذا التوجه بدأ يحدث تدريجيا، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وناقشت الجمعية الألمانية لأبحاث النوم وطب النوم هذه القضية خلال مؤتمرها السنوي الرابع والثلاثين الذي انعقد مؤخرا في مدينة فيسبادن تحت شعار "النوم - عامل اقتصادي ومؤثر في المسيرة المهنية".

النوم الجيد مفتاح النجاح المهني

وأكد خبير النوم فيس أن "النوم الجيد لا يحسن جودة الحياة فحسب، بل يمكن أن يكون أيضا عاملا مهما في النجاح المهني"، وقال: "إذا كنتم تريدون تحقيق النجاح المهني، فعليكم أن تنعموا بنوم جيد".

وتشير الدراسات إلى أن عدم الحصول على قسط كاف من النوم قبل الذهاب إلى العمل يؤدي إلى تراجع القدرة على الأداء والتركيز.

وقال فيس: "النوم عامل لا يحظى بالتقدير الكافي في المسيرة المهنية".

وأوضح فيس أن نحو 80 بالمئة من الأشخاص يحتاجون إلى النوم ما بين 7 و9 ساعات يوميا، محذرا من أن نقص ساعة واحدة فقط من النوم قد يزيد خطر وقوع حوادث المرور بنحو 30 بالمئة.

ولا تقتصر تداعيات اضطرابات النوم على ضعف التركيز والإنتاجية، إذ يحتاج المصابون بها إلى وقت أطول بكثير للتعافي من الأمراض، ما يجعل فترات إجازاتهم المرضية أطول في المتوسط مقارنة بزملائهم الذين يتمتعون بنوم صحي، بحسب فيس.

اضطرابات النوم تكلف الاقتصاد مليارات اليورو

وتشير دراسة شملت دولا أوروبية إلى أن اضطرابات النوم غير المعالجة تتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة.

ووفقا لتقديرات منشورة حديثا، تصل هذه الخسائر إلى نحو 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل أكثر من 100 مليار يورو في ألمانيا وحدها.

وأوضح فيس أن الموظفين الذين يعانون مشكلات مزمنة في النوم يواجهون أحد احتمالين: إما التغيب عن العمل بسبب عدم شعورهم بالقدرة على أداء مهامهم، أو الذهاب إلى العمل رغم الإرهاق، مع تراجع قدرتهم على الإنتاج. وتزداد خطورة هذه الحالة في الوظائف التي تتطلب مستويات عالية من المسؤولية، مثل الرعاية الصحية وتشغيل الآلات وقطاع النقل.

من جانبه، انتقد الطبيب المتخصص في طب النوم والدعم التنفسي فينفريد راندرات النظرة التي تصور الأشخاص القادرين على الاكتفاء بساعات قليلة من النوم على أنهم أكثر قدرة على التحمل أو جدارة بالإعجاب، وقال: "الأمر على العكس تماما"، موضحا أن قلة النوم تؤثر سلبا على القدرة على اتخاذ قرارات سليمة، وهو ما ينطبق أيضا على الاجتماعات الليلية التي يعقدها صناع القرار السياسي.

انقطاع التنفس أثناء النوم ومخاطر صحية خطيرة

ويعد انقطاع التنفس أثناء النوم من أكثر اضطرابات النوم شيوعا. وأوضح راندرات أن هذا المرض يحدث نتيجة تَضيُّق الممرات الهوائية أثناء النوم بسبب ارتخاء العضلات، وهو ما قد يؤدي إلى توقف التنفس. ويواجه الأشخاص الذين يعانون زيادة الوزن خطرا أكبر للإصابة به.

وحذر الطبيب من أن المرض قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، خصوصا فيما يتعلق بأمراض القلب والأوعية الدموية، مشيرا إلى أن كثيرا من المرضى لا يحصلون على الرعاية اللازمة أو يتلقون علاجا غير كاف بسبب نقص الأماكن المتاحة للعلاج.

وقال راندرات، الذي يدير معهد أمراض الرئة بجامعة كولونيا إن "انقطاع التنفس أثناء النوم الذي لا يخضع للعلاج يؤدي إلى دخول المستشفيات بتكاليف مرتفعة ووقوع حوادث"، فضلا عن تغيب المصابين عن وظائفهم بسبب المرض.

متى تصبح مشكلات النوم اضطرابا يستدعي العلاج؟

وفيما يتعلق بالتمييز بين اضطرابات النوم العابرة والحالات المرضية، أوضح فيس أن "النوم السيئ من حين إلى آخر جزء من الحياة"، لا سيما خلال الفترات التي تتأثر فيها الحالة النفسية بمشاعر سلبية أو إيجابية قوية.

وقال فيس: "نتحدث عن اضطراب نوم يستدعي العلاج عندما تظهر مشكلات أثناء الليل وخلال النهار ثلاث مرات أسبوعيا على مدار أربعة أسابيع... عندئذ ينبغي التوجه إلى طبيب الأسرة".

وبحسب خبرته، شهدت اضطرابات النوم التي تستدعي العلاج زيادة خلال السنوات الماضية، وبدأ هذا الارتفاع منذ تفشي جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أن نحو 10 بالمئة من السكان في ألمانيا يعانون حاليا من اضطرابات نوم تستدعي العلاج.

نقص أماكن العلاج يطيل فترات الانتظار

ولا تقتصر التحديات على تزايد أعداد المصابين، بل تمتد إلى نقص خدمات التشخيص والعلاج.

وقال راندرات إن التعامل مع اضطرابات النوم يتطلب جهودا أكثر استهدافا تتضمن تكثيف البحث عن المصابين، واقترح إجراء فحوص للكشف عن انقطاع التنفس أثناء النوم لدى مرضى السمنة والسكري.

وأشار راندرات إلى أن المستشفيات والعيادات لا تولي هذا الملف اهتماما كافيا بسبب محدودية المقابل المالي المخصص للعلاج، موضحا أنه نتيجة لقلة الخدمات المتاحة، يواجه المرضى فترات انتظار طويلة للغاية للحصول على العلاج، تتراوح بين عدة أشهر وعامين.

من جانبه، حذر فيس من وجود "قصور كبير في الرعاية الصحية" الموجهة للأشخاص الذين يعانون اضطرابات النوم المرضية، موضحا أن الأدوية المنومة لا تؤدي عادة إلى الشفاء، بل تقتصر على معالجة الأعراض، مضيفا أن العلاج السلوكي يمكن أن يساعد كثيرا من المرضى، بمن فيهم كبار السن والأشخاص الذين يعانون آلاما مزمنة.