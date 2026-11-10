وبحسب وكالة بلومبرغ نيوز، يحقق مجلس إدارة إنفيديا حالياً في ما إذا كان هوانغ قد تعرض لاستهداف من قبل جهة استخباراتية أجنبية، في أعقاب إقراره بعلاقة شخصية مع امرأة يُشتبه في ارتباطها بأنشطة تجسس لصالح الصين. إلا أن القضية كشفت في الوقت نفسه مدى اعتماد الشركة على مؤسسها التاريخي الذي بات يُنظر إليه باعتباره جزءاً لا يتجزأ من هوية إنفيديا ونجاحها.

وتتمحور مخاوف المستثمرين حول احتمال اضطرار الشركة في مرحلة ما إلى العمل من دون قائدها الأبرز، في وقت لا يوجد فيه خليفة معلن أو شخصية تعتبر الوريث الطبيعي لمنصب الرئيس التنفيذي.

مركز مجرة الصفقات الدائرية

تُظهر بيانات وتحليلات سوق التكنولوجيا العالمية نموذجاً معقداً من الصفقات الدائرية (Circular Deals) والتحالفات الاستثمارية التي تقودها "إنفيديا"، لتكرّس موقعها كمحرك رئيسي لسيولة وبنية الذكاء الاصطناعي بقيمة سوقية بلغت 5.2 تريليون دولار.

وترسم خريطة التدفقات المالية والعقود التشغيلية شبكة مغلقة ومترابطة تجمع بين عمالقة التكنولوجيا ومزودي البنية التحتية السحابية وشركات تطوير النماذج الذكية:

مركز الثقل المالي: تتدفق الاستثمارات والسيولة وعقود توريد الرقائق بشكل مزدوج بين "إنفيديا" وكبار عمالقة التكنولوجيا "Big Tech"، وفي مقدمتهم "مايكروسوفت" (بقيمة سوقية 4 تريليونات دولار)، و"غوغل" (بقيمة سوقية 3.9 تريليون دولار)، و"أمازون" (بقيمة سوقية 2.7 تريليون دولار)، و"ميتا" (بقيمة سوقية 1.6 تريليون دولار).

تمويل مطوري النماذج: تشهد الدائرة تدفقات تمويلية وضخاً للعتاد الحاسوبي نحو كبرى شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل "Anthropic" (بقيمة سوقية 965 مليار دولار) و"OpenAI" (بقيمة سوقية 852 مليار دولار)، والتي تعتمد بدورها على شرائح إنفيديا والبنية السحابية للشركاء.

شركات السحابة الجديدة (Neoclouds): تشارك شركات البنية التحتية الناشئة والمخصصة مثل "CoreWeave" و"Nebius" و"Nscale" في تقديم قدرات معالجة فائقة عبر استخدام رقائق إنفيديا، في علاقات تمويل وتوريد دائرية تضمن استمرار الطلب المرتفع على المعالجات وتدفق السيولة داخل المنظومة ذاتها.

شركة تدور حول مؤسسها

تشير بلومبرغ نيوز إلى أن مكتب هوانغ في المقر الرئيسي للشركة في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا يعكس أسلوبه الإداري الفريد. فالرئيس التنفيذي يجلس على طاولة بيضاوية ضخمة يواجه من خلالها كبار مساعديه، فيما تمر عبره معظم القرارات الرئيسية داخل الشركة.

ويشرف هوانغ بشكل مباشر على نحو 60 مسؤولاً تنفيذياً، وهو عدد يفوق بكثير المتوسط السائد في شركات التكنولوجيا الكبرى، كما يتابع أدق التفاصيل التشغيلية ويتلقى بشكل منتظم رسائل تتضمن "أهم خمسة أمور" من كبار المديرين ويقوم بالرد عليها شخصياً.

ويُنظر إلى هوانغ على نطاق واسع كأحد أكثر قادة التكنولوجيا تأثيراً في العالم، إذ قاد إنفيديا منذ تأسيسها عام 1993 وساهم في تحويلها من شركة متخصصة في بطاقات الرسوميات إلى اللاعب الأهم في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي.

صعود استثنائي

وخلال فترة قيادته، حقق سهم إنفيديا عائداً يتجاوز 700 ألف بالمئة، وهو من أفضل الأداءات في تاريخ الشركات المدرجة.

كما أصبحت الشركة أحد أكبر المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية، مع توقعات بتجاوز إيراداتها 400 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، مقارنة بأقل من 27 مليار دولار قبل أربع سنوات فقط، وفقاً لما أوردته وكالة بلومبرغ نيوز.

كذلك حافظت الشركة على هوامش ربح إجمالية تزيد على 70 بالمئة، وهو مستوى استثنائي في قطاع أشباه الموصلات.

لا يوجد وريث واضح

وفي حين تمتلك شركات كبرى مثل مايكروسوفت وأبل شخصيات قيادية بارزة يُنظر إليها كخلفاء محتملين للرئيس التنفيذي، فإن إنفيديا لا تملك حتى الآن اسماً واضحاً يمكن أن يحل محل هوانغ.

وقال دانيال مورغان، مدير المحافظ الاستثمارية في شركة Synovus Trust، لبلومبرغ نيوز إن إنفيديا "كبرت بسرعة هائلة وربما لم تكن مستعدة لهذا النوع من السيناريوهات"، مضيفاً أن الشركة ظلت تعتمد بصورة كبيرة على مؤسسها.

وتشير الوكالة إلى أن أياً من كبار التنفيذيين الستين تقريباً داخل الشركة لم يُطرح علناً باعتباره خليفة محتملاً، كما أن معظمهم لا يتمتع بالحضور الإعلامي أو النفوذ الداخلي الذي يتمتع به هوانغ.

تحقيقات وضغوط

وتأتي هذه المخاوف في وقت يحقق فيه مجلس الإدارة في ملابسات العلاقة التي دفعت إلى فتح هذا الملف، بينما أكد المجلس أنه لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن الأمن القومي الأميركي أو أسرار إنفيديا تعرضت للاختراق.

وبحسب بلومبرغ نيوز، فإن مجلس الإدارة لا يزال يفضل الإبقاء على هوانغ في منصبه إذا أمكن ذلك، بينما تواصل لجنة مستقلة مراجعة الحقائق المتعلقة بالقضية.

كما أظهر عدد من المستثمرين البارزين دعماً للرئيس التنفيذي، إذ اعتبر كين ماهوني، رئيس شركة Mahoney Asset Management، أن استبعاده من المنصب سيكون أمراً بالغ الصعوبة نظراً لدوره المحوري في قطاع التكنولوجيا وثورة الذكاء الاصطناعي.

من جانبه، قدر روس غيربر، رئيس شركة Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management وأحد المستثمرين في إنفيديا، احتمال بقاء هوانغ في منصبه بنحو 75 بالمئة.

دعم من ترامب وماسك

وحظي هوانغ أيضاً بدعم من شخصيات بارزة خارج الشركة.

فقد وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئيس التنفيذي لإنفيديا بأنه "رجل محترم للغاية"، في حين أيد الملياردير إيلون ماسك الرأي القائل إن هوانغ يصعب تعويضه داخل الشركة.

كما دافع المستثمر الملياردير بيل أكمان عنه، مؤكداً أن الإنجازات التي حققها لا يمكن تجاهلها رغم الأزمة الحالية.

هل بدأت معركة الخلافة؟

ورغم أن نتائج التحقيق لا تزال غير محسومة، فإن الأزمة الحالية دفعت المحللين والمستثمرين إلى طرح سؤال كان مؤجلاً لسنوات: من سيقود إنفيديا بعد هوانغ؟

وكان هوانغ قد قال في مقابلة مع بلومبرغ نيوز إنه يرغب في أن يأتي الرئيس التنفيذي المقبل من داخل الشركة، لكنه يأمل أن يحدث ذلك بعد سنوات طويلة.

وأضاف: "آمل أن يكون الرئيس التنفيذي القادم موجوداً بالفعل داخل الشركة. آمل أن أبقى بصحة جيدة، وأن أواصل استحقاق هذا المنصب".

وبينما تبقى احتمالات رحيله الفوري محدودة في نظر كثير من المستثمرين، يبدو أن الأزمة الحالية كشفت نقطة ضعف أساسية في واحدة من أهم شركات التكنولوجيا في العالم وهي أن النجاحات الهائلة التي حققتها إنفيديا خلال العقود الماضية ارتبطت بشخص واحد إلى درجة تجعل التفكير في مرحلة ما بعده تحدياً استراتيجياً حقيقياً للشركة.