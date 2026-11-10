وتأتي هذه النتيجة مقارنة بأرباح بلغت 2.5 تريليون ين في الفترة نفسها من العام الماضي، عندما سجلت الشركة مكاسب استثمارية ضخمة بفضل ارتفاع قيمة حصتها في شركة أوبن إيه.آي مطورة برنامج تشات جي.بي.تي.

وعادة ما تتسم أرباح سوفت بنك بالتقلب ويصعب التنبؤ بها. وتراوحت توقعات 3 محللين استطلعت مجموعة بورصات لندن آراءهم بين ربح قدره 233 مليار ين وخسارة قدرها 113 مليار ين.

وذكرت سوفت بنك أنها سجلت خسارة قدرها 3.7 مليار دولار جراء استثمار إحدى شركاتها التابعة في معدات مخصصة لمشاريع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وهي خطط جرى تعديلها لاحقا.

كما زادت تكاليف تمويلها بأكثر من الضعف إلى 462 مليار ين خلال هذا الربع.

وأثارت الرهانات الكبيرة التي وضعتها الشركة اليابانية على الذكاء الاصطناعي، لا سيما مبلغ 64.6 مليار دولار الذي أنفقته على حصتها البالغة 13 بالمئة في أوبن إيه.آي، تساؤلات حول مدى قدرتها على الصمود في وجه الصعوبات التي يواجهها القطاع حاليا.

وأدى النجاح الكبير للحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى زيادة التوقعات بفرض قيود تنظيمية، مما فاقم المخاوف المرتفعة بالفعل بين المستثمرين بشأن عوائد قطاع الذكاء الاصطناعي.