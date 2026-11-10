وكان كريستيان لاماركو، مؤسس شركة كولبر ريسيرش (Culper Research) المتخصصة في البيع على المكشوف، قد نشر تقريراً من 40 صفحة في مايو الماضي حذر فيه من أن إنفيديا تواجه "مشكلة كبيرة مرتبطة بالصين".

وفي ذلك الوقت تجاهل معظم المستثمرين التقرير، بل ارتفع سهم إنفيديا بأكثر من 2 بالمئة في اليوم نفسه، في واحدة من أكبر مكاسبه اليومية خلال ذلك الشهر.

تحذيرات مبكرة

ووصف تقرير كولبر العلاقة بين هوانغ وأليس هوانغ (Alice Huang)، المسؤولة التنفيذية في شركة ميغاسبيد إنترناشونال (Megaspeed International)، بأنها "وثيقة بشكل مقلق".

وجاء التقرير مستنداً إلى تحقيقات خاصة بالشركة وتقارير إعلامية منشورة سابقاً، من بينها تقارير لوكالة بلومبرغ وصحيفة نيويورك تايمز.

لكن القضية اكتسبت زخماً جديداً بعدما أعلنت إنفيديا أن مجلس إدارتها فتح تحقيقاً عقب إقرار هوانغ بعلاقة شخصية خارج إطار الزواج، في وقت أفادت فيه تقارير بأن السلطات الأميركية تشتبه في أن أليس هوانغ كانت تعمل لصالح جهاز استخبارات صيني.

السهم يخسر نحو 20 بالمئة

ومنذ إعلان كولبر عن مركزها الاستثماري المراهن على تراجع السهم قبل نحو ستة أشهر، فقدت أسهم إنفيديا نحو 20 بالمئة من قيمتها، مقارنة بمكاسب تقارب 2 بالمئة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال الفترة نفسها، بحسب وكالة بلومبرغ.

كما هبط السهم بما يصل إلى 8.8 بالمئة خلال تعاملات أمس الاثنين بعد إعلان التحقيق الداخلي في إنفيديا.

ولم تكشف كولبر عن حجم الرهان الذي وضعته ضد إنفيديا أو ما إذا كانت قد أغلقت مركزها الاستثماري بعد التراجع الأخير للسهم.

من هي "كولبر ريسيرش"؟

تعد كولبر ريسيرش من المؤسسات المتخصصة في إصدار تقارير استقصائية بشأن الشركات المدرجة، مع التركيز على الحالات التي ترى أنها تنطوي على مخاطر غير معلنة للمستثمرين أو معلومات مضللة.

ورغم أن معظم الشركات التي استهدفتها المؤسسة ليست من الأسماء المعروفة على نطاق واسع، فإنها اكتسبت شهرة بين المستثمرين بفضل رهاناتها المثيرة للجدل على عدد من الشركات.

ومن أبرز أهدافها السابقة شركات رامبل (Rumble) وآب لوفين (AppLovin) ولايف إم دي (LifeMD)، إضافة إلى شركة آرتشر أفييشن (Archer Aviation) العاملة في قطاع سيارات الأجرة الجوية.

خلفية المؤسس

يحافظ مؤسس الشركة كريستيان لاماركو على حضور إعلامي محدود نسبياً، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

ووفقاً لسيرته المهنية، عمل سابقاً محللاً في صندوق تحوط طويل وقصير الأجل بعد فترة تدريب لدى صندوق استثماري تتجاوز أصوله 10 مليارات دولار.

واستوحت الشركة اسمها من شبكة "كولبر" الاستخباراتية التي عملت خلال حرب الاستقلال الأميركية في القرن الثامن عشر لجمع المعلومات عن تحركات القوات البريطانية في نيويورك.

وتصف الشركة منهجيتها بأنها تعتمد على التحقيقات المتعمقة للبحث عن المخاطر الخفية داخل الشركات المدرجة.

ليست رهاناً ضد الذكاء الاصطناعي

وعندما كشف لاماركو عن مركزه الاستثماري ضد إنفيديا في مايو، شدد على أن رهانه لم يكن ضد قطاع الذكاء الاصطناعي نفسه.

وقال في تقريره: "هذه ليست مراهنة ضد الذكاء الاصطناعي، نحن نراهن ضد إنفيديا لسبب واحد فقط، وهو أن الشركة تواجه مشكلة كبيرة مرتبطة بالصين."

مجلس الإدارة يعلن ثقته.. وبكين تنفي التهم

وفي المقابل، أكد مجلس إدارة إنفيديا ثقته في جنسن هوانغ، مشيراً إلى أنه لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن الأمن القومي الأميركي أو أسرار الشركة تعرضت للاختراق.

وأضاف المجلس أن التحقيق سيشمل مراجعة جميع المعلومات المتاحة قبل التوصل إلى أي استنتاجات.

كما رفضت الصين الاتهامات المتعلقة بالتجسس، معتبرة أن المزاعم الموجهة إلى أليس هوانغ لا تستند إلى أدلة مثبتة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه إنفيديا تدقيقاً متزايداً من جانب المستثمرين والجهات التنظيمية بسبب علاقاتها بالسوق الصينية، التي تمثل أحد أهم الأسواق العالمية لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة.