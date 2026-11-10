وبررت شركة تشغيل الشبكات، التي تتخذ من دوسلدورف مقرا لها، هذه الإجراءات بضرورة تبسيط الهياكل التنظيمية وتعزيز قدرة الشركة على المنافسة مجددا، بعد سنوات شهدت تراجعا كبيرا في عدد العملاء.

وإلى جانب خفض النفقات المادية والتشغيلية، سيُسهم قطاع الموارد البشرية بشكل أساسي في تقليص التكاليف.

كما تسعى الشركة إلى تحقيق ذلك من خلال زيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

وقال دي غروت إن "فودافون" حققت الكثير خلال العامين الماضيين، وأضاف: "لقد نجحنا في تحقيق الاستقرار لأعمالنا، واستعدنا الزخم في قطاع عملاء الشركات، وأصبحنا أفضل باستمرار في منتجاتنا وشبكاتنا وخدماتنا".

لكنه أشار إلى أن الحقيقة تشمل أيضا أن كل هذه الإنجازات لا تكفي، قائلا: "سوقنا يشهد تغيرا جذريا وبسرعة لم نشهد لها مثيلا من قبل"، مؤكدا أن المنافسة تزداد حدة، وقال: "وهذا يعني بالنسبة لنا أن ما نجح حتى الآن لا يضمن تلقائيا نجاحنا غدا".

وعلى الرغم من تقليص عدد العاملين، تعتزم "فودافون" الاستثمار بشكل محدد في القطاعات الواعدة مستقبلا.

وتسعى الشركة إلى تعزيز حضورها في مجالات الألياف الضوئية والخدمات السحابية والأمن الرقمي الموجهة لعملاء الشركات.

وقال دي غروت: "سيجرى توسيع قنوات التواصل الرقمية مع العملاء لتحسين تجربتهم وتعزيز ارتباطهم بالشركة. وسيسهم الذكاء الاصطناعي في خفض التكاليف داخل الشركة وزيادة الإيرادات في مجالات أعمال جديدة".

وتعود خلفية سياسة التقشف إلى المنافسة الشديدة التي تهدف إلى إقصاء المنافسين في سوق الاتصالات الألمانية.

وكانت "فودافون" قد فقدت حصصا سوقية لصالح منافسين في قطاعي الاتصالات الأرضية والنطاق العريض.

كما أدى إلغاء الامتياز الخاص بتحميل تكاليف تلفزيون الكابل ضمن المصروفات الإضافية للعقارات إلى زيادة الضغط على هوامش الأرباح، وأعاد إشعال المنافسة على ملايين عملاء التلفزيون.

وكانت شركة "أو 2 تيليفونيكا"، المنافسة لـ"فودافون"، قد فرضت بالفعل برنامجا صارما للتقشف خلال الصيف الماضي، حيث تعتزم شطب 1100 وظيفة قبل نهاية العام الجاري، أي نحو وظيفة واحدة من بين كل ست وظائف في الشركة، التي كان لديها 6820 وظيفة بدوام كامل في بداية العام.

ومن المقرر أن يغادر الموظفون طواعية، من خلال إجراءات تشمل التقاعد المبكر والحصول على تعويضات. كما تعتزم الشركة إغلاق 60 متجرا من متاجر "أو 2" البالغ عددها 800 متجر.