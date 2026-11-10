وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن غوغل طرحت نسختين جديدتين من رقائقها المتخصصة في معالجة الذكاء الاصطناعي، المعروفة باسم TPU، وهي معالجات تصممها الشركة خصيصاً لتسريع عمليات تطوير وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتستهدف الرقائق الجديدة تلبية احتياجات متزايدة في قطاع التكنولوجيا، تشمل حماية البيانات الحساسة أثناء معالجتها، وتمكين نماذج الذكاء الاصطناعي من التعامل مع كميات أكبر من المعلومات عند الإجابة عن الاستفسارات وتنفيذ المهام.

وبصورة أوسع، تأتي هذه الخطوة استجابة لتحول القطاع نحو استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على إنجاز المهام بصورة مستقلة، وما يرافق ذلك من تحديات أمنية وتقنية متزايدة.

وارتفعت أسهم ألفابت بما يصل إلى 4.1 بالمئة، لتبلغ 296.33 دولاراً خلال تداولات الاثنين في نيويورك.

أزمة هوانغ تضغط على إنفيديا

يأتي تحرك غوغل في وقت تواجه فيه إنفيديا أزمة غير مسبوقة تتعلق برئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، بعدما أقر الأخير في رسالة إلى موظفي الشركة بإقامة علاقة خارج إطار الزواج، وقدم اعتذاراً لعائلته والعاملين في الشركة.

وتزامنت هذه التطورات مع تقارير إعلامية أميركية عن احتمال تعرض هوانغ لمحاولة استهداف استخباراتي أجنبي، على خلفية علاقته بسيدة صينية تشير تقارير إلى اشتباه السلطات الأميركية في ارتباطها بجهاز استخبارات صيني.

وقرر مجلس إدارة إنفيديا تشكيل لجنة مستقلة من أعضائه، بمساعدة مستشارين قانونيين خارجيين، للتحقيق في احتمال استهداف رئيس الشركة ضمن عملية استخباراتية أجنبية.

وأكد المجلس أنه لا توجد لديه أسباب تدعوه للاعتقاد بأن أسرار الشركة أو الأمن القومي الأميركي قد تعرضا للاختراق، فيما أعلن هوانغ تعاونه الكامل مع التحقيق واستمراره في منصبه خلال فترة المراجعة.

وانعكست التطورات على أسهم الشركة، التي تراجعت بما يصل إلى 8.8 بالمئة خلال تداولات الاثنين، ما أدى إلى محو نحو 400 مليار دولار من قيمتها السوقية عند أدنى مستوياتها خلال الجلسة، وفقاً لبيانات وكالة بلومبرغ نيوز.

وتضيف هذه الأزمة ضغوطاً جديدة على إنفيديا في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا الكبرى، وفي مقدمتها غوغل، لتطوير بدائل أكثر تخصصاً لرقائقها والاستحواذ على حصة أكبر من سوق معالجات الذكاء الاصطناعي.

رقائق متخصصة لمواجهة تحديات جديدة

ويمثل طرح النسختين الجديدتين، TPU 8tx وTPU 8i Max، إعادة تهيئة وتطوير للأنظمة الحالية لتلبية احتياجات محددة طلبها العملاء، وليس تصميماً جديداً بالكامل للرقائق، بحسب أمين وحدت، المسؤول عن تطوير رقائق غوغل.

وتهدف رقاقة TPU 8tx إلى تشغيل المهام التي تتطلب مستويات مرتفعة من السرية وحماية البيانات، خصوصاً لدى الجهات الحكومية والشركات العاملة في قطاعات تخضع لرقابة تنظيمية مشددة.

وتعمل هذه المنظومة بالتعاون مع معالجات من شركة إيه إم دي (AMD)، في إطار شراكة بين الشركتين.

أما رقاقة TPU 8i Max، فتستهدف تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تحتاج إلى التعامل مع كميات ضخمة من المعلومات ضمن طلب واحد، وهي خاصية مهمة في مجالات مثل اكتشاف الأدوية والعمليات الرياضية المعقدة وتطوير البرمجيات.

والمقصود بهذه القدرة هو تمكين نموذج الذكاء الاصطناعي من استيعاب وتحليل كميات أكبر من النصوص والبيانات دفعة واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى تقسيمها إلى أجزاء صغيرة.

وتستهدف غوغل من خلال هذه الإصدارات تقديم حلول متخصصة بدلاً من الاعتماد على معالج واحد يحاول تلبية جميع احتياجات السوق.

وقال وحدت إن مستقبل القطاع سيكون قائماً على التخصص، مشيراً إلى أن تطوير رقائق مخصصة لمهام محددة يتيح تحقيق مكاسب كبيرة في الأداء والكفاءة.

منافسة إنفيديا تمتد إلى سوق الرقائق المتخصصة

تنافس رقائق TPU التي تطورها غوغل معالجات الرسوميات (GPU) التي تنتجها إنفيديا، والتي تهيمن على سوق الرقائق المستخدمة في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتدريب نماذجها.

وبدأت غوغل تطوير هذه التقنية قبل أكثر من عقد، بالتعاون مع شركة برودكوم (Broadcom)، التي ساهمت في تصميم الرقائق وتنسيق عمليات تصنيعها.

وكان الهدف الأول من تطوير هذه المعالجات هو تلبية احتياجات غوغل المتزايدة للقدرة الحاسوبية وتشغيل محرك البحث وخدماتها المختلفة بكفاءة أكبر.

لكن الشركة أدركت لاحقاً إمكانات هذه الرقائق في مجال الذكاء الاصطناعي، وبدأت التوسع في بيعها لعملاء من خارج خدمات الحوسبة السحابية التابعة لها.

ويحقق تحول غوغل إلى مورّد لرقائق الذكاء الاصطناعي عوائد مالية متزايدة. ووفقاً لتقديرات «بلومبرغ إنتليجنس»، قد تتجاوز مبيعات رقائق TPU، بما يشمل البرمجيات والمكونات المرتبطة بها، 135 مليار دولار بحلول عام 2028، مقارنة بنحو 12 مليار دولار متوقعة خلال العام الحالي.

ولا تشمل هذه التقديرات المبيعات المرتبطة بالعملاء الذين يستخدمون الرقائق عبر خدمات غوغل السحابية.

واستقطبت رقائق TPU بالفعل عملاء بارزين، من بينهم أبل وميتا وأوراكل، فيما ترى غوغل أن طرح نسخ متخصصة منها سيساعدها على جذب مزيد من العملاء. ومن المقرر أن تتوافر النسخ الجديدة خلال العام المقبل.

أوراكل وأنثروبيك وأوبن إيه آي ضمن العملاء

قال المحلل في «بلومبرغ إنتليجنس» مانديب سينغ إن أحد أبرز عوامل جاذبية رقائق TPU يتمثل في كفاءتها مقارنة بتكلفتها، إذ تقل أسعارها بنحو 30 بالمئة عن معالجات إنفيديا، مع قدرتها على تقديم أداء تنافسي من حيث حجم البيانات التي يمكن معالجتها خلال فترة زمنية محددة.

ويجذب هذا المزيج من السعر والأداء عملاء من قطاعات مختلفة، بما فيها الخدمات المالية.

وأعلنت غوغل الشهر الماضي، بالتزامن مع نتائجها المالية، أن شركة «جمب تريدينغ» (Jump Trading) أصبحت من عملاء رقائق TPU.

وقال أليكس ديفيز، المدير التقني للشركة المتخصصة في التداول، إن «جمب تريدينغ» أمضت عدة سنوات في اختبار هذه الرقائق، قبل توقيع عقد أكبر مع غوغل قبل نحو عام.

وتمتلك الشركة آلافاً من معالجات TPU، تستخدمها في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التي تساعدها في أبحاث التداول.

ورغم استمرار اعتمادها بصورة رئيسية على إنفيديا في عمليات تدريب النماذج، قال ديفيز إن مجموعة من موظفي الشركة أبدوا تفضيلاً واضحاً لرقائق غوغل لتنفيذ مهام محددة.

وأوضح أن رقائق TPU تقدم أداء جيداً للغاية في مجموعة من التطبيقات، مشيراً إلى أن استخدام أنواع مختلفة من المعالجات للتعامل مع تحديات متنوعة يوفر مزايا إضافية.

وأضاف أن رقائق غوغل تتمتع في بعض التطبيقات بكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة مقارنة بمعالجات إنفيديا، وهو ما يساهم في خفض التكلفة.

وكانت أوراكل قد أعلنت الشهر الماضي اتفاقاً يتيح لعملائها في مجال الحوسبة السحابية استخدام رقائق TPU اعتباراً من العام المقبل، بعدما كانت خياراتهم تقتصر على رقائق إنفيديا وإيه إم دي.

وقال كاران باتا، نائب الرئيس الأول المسؤول عن البنية التحتية السحابية في أوراكل، إن الشراكة مع غوغل تستجيب لحاجة العملاء إلى خيارات أوسع، مع تزايد متطلبات تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما تعد شركة أنثروبيك، المطورة للمساعد الذكي كلود، من عملاء رقائق TPU، ولديها خيار لشراء ما يصل إلى 150 مليار دولار من هذه الرقائق بين عامي 2028 و2031، وفقاً لإفصاح تنظيمي حديث.

وأفادت "بلومبرغ نيوز" أيضاً بأن شركة أوبن إيه آي تخطط لشراء رقائق من غوغل لدعم توسعها في مجال الذكاء الاصطناعي.

غوغل تستفيد من خبرتها في تطوير النماذج

يساعد امتلاك غوغل أعمالاً واسعة في تطوير برمجيات الذكاء الاصطناعي على تعزيز نشاطها في صناعة الرقائق.

فالمهندسون العاملون على تطوير رقائق TPU يستطيعون الاستفادة من الوصول المبكر إلى أحدث نماذج جيميني (Gemini) التابعة للشركة، بهدف تحسين كفاءة استهلاك الطاقة واكتشاف الأخطاء التقنية في تصميم الرقائق.

وتكتسب هذه الميزة أهمية خاصة في صناعة أشباه الموصلات، حيث يمكن أن تؤدي الأخطاء في التصميم إلى خسائر بمليارات الدولارات وإهدار أشهر من العمل.

وقال وحدت إن استخدام الذكاء الاصطناعي نفسه في تطوير الرقائق يساعد على تقليل احتمالات وقوع مثل هذه الأخطاء.

منافسون جدد ومخاطر تباطؤ الإنفاق

رغم التقدم الذي تحققه غوغل، فإنها تواجه تحديات متزايدة، مع دخول شركات جديدة إلى سوق رقائق الذكاء الاصطناعي.

ومن بين هذه الشركات الناشئة "تينسبريسو" (Tenspresso)، التي أسسها مهندسان سابقان في فريق تطوير رقائق TPU لدى غوغل، وتركز في أول منتجاتها على تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تحتاج إلى التعامل مع كميات ضخمة من البيانات في الطلب الواحد، وهي الفئة نفسها التي تستهدفها رقاقة TPU 8i Max.

لكن تصميم المنتج لا يزال يحتاج إلى عام على الأقل لاستكماله، وفقاً لما أوردته "بلومبرغ نيوز".

كما تعمل شركتا أوبن إيه آي وأنثروبيك على تطوير رقائقهما الخاصة، بالاستعانة بمهندسين لديهم خبرات سابقة في تصميم معالجات TPU، ما يفتح الباب أمام منافسة إضافية في المستقبل.

ويتمثل أحد المخاطر الأخرى في احتمال تباطؤ الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ووفقاً لتقديرات مانديب سينغ من "بلومبرغ إنتليجنس"، قد يؤدي الاعتراض المتزايد على التوسع في إنشاء مراكز البيانات إلى خفض الإنفاق المتوقع لشركات التكنولوجيا، والبالغ 1.4 تريليون دولار، بنحو 5 إلى 7 بالمئة خلال عام 2027.

ويشمل هذا الإنفاق شراء الرقائق ومعدات الشبكات والأراضي وغيرها من المواد اللازمة لبناء مراكز البيانات.

كما أن هوامش الأرباح التي تحققها غوغل من رقائق TPU أقل قوة مقارنة بالهوامش التي تحققها إنفيديا، بحسب المحلل نفسه.

نقص الإمدادات يحد من قدرة غوغل على التوسع

مثل بقية شركات صناعة الرقائق والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تواجه غوغل نقصاً في بعض المكونات الرئيسية، مثل وحدات الذاكرة والقدرات المتاحة للتصنيع، ما يصعّب عليها تلبية الطلب المتزايد.

وأشارت الشركة في تقرير نتائجها المالية إلى أن جميع رقائق TPU المتاحة لديها مرتبطة بالفعل بعقود مع العملاء.

وفي محاولة لتخفيف هذه القيود، يعمل فريق وحدت على تنويع مصادر التوريد والتصنيع، بما في ذلك تقليص الاعتماد على برودكوم التي تتولى ترتيب عمليات تصنيع الرقائق.

وفي الأشهر الأخيرة، وقعت غوغل اتفاقاً مع شركة مارفيل تكنولوجي (Marvell Technology)، المنافسة لبرودكوم، يتضمن التعاون في بعض أعمال رقائق TPU، رغم أن الإعلان عن الاتفاق لم يكشف تفاصيل كثيرة.

كما تحدثت تقارير عن مشاركة شركة ميديا تيك (MediaTek) في بعض الأعمال المتعلقة بنشاط رقائق غوغل.

ورفض وحدت التعليق على دور الشركتين في أعمال تطوير وتصنيع رقائق TPU.

وقال ويليام تونغ، المحلل في "بلومبرغ إنتليجنس"، إن غوغل تعمل على الأرجح على إبرام اتفاقيات توريد طويلة الأجل، بهدف ضمان توفير المكونات اللازمة للإنتاج وتجنب ظهور اختناقات جديدة في سلسلة الإمدادات.