وبلغ إجمالي توريدات المجموعة خلال عامي 2025 و2026، نحو 170 ألف طن من المقاطع الإنشائية الضخمة والثقيلة المخصصة لقطاع الطاقة، وهو ما أسهم في تطوير 55 مشروعاً في 15 دولة موزعة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جانب مشاريع أخرى في أميركا الشمالية، وأوروبا، وجنوب آسيا، وإفريقيا بما يعكس دور قطاع الصناعة في دولة الإمارات في تلبية احتياجات مشاريع الطاقة الكبرى في دول العالم المختلفة.

وتستند المجموعة إلى قاعدة صناعية متكاملة في أبوظبي، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ مليون طن من المقاطع الإنشائية الضخمة والثقيلة، ضمن طاقة إجمالية في إنتاج الحديد تصل إلى 3.5 مليون طن سنوياً، إلى جانب قدراتها المتطورة في هذا المجال وشبكة أسواقها الممتدة إلى أكثر من 70 دولة، ما يعزز قدرتها على توفير منتجات تلبي المتطلبات الهندسية والفنية للمشاريع الصناعية الكبرى.

وشملت أبرز المشاريع التي أسهمت "إمستيل" في تطويرها عدداً من المشاريع الإستراتيجية في دولة الإمارات والمنطقة والأسواق العالمية، من بينها مشاريع "أدنوك" في حقلي "الحيل وغشا" و"زاكوم"، إلى جانب مشاريع "أرامكو السعودية"، وعددا من مشاريع الغاز الطبيعي المسال والمنشآت الصناعية في أميركا الشمالية، بما في ذلك "ريو غراندي" و"وودسايد لويزيانا" و"بورت آرثر".

واستُخدمت المقاطع الإنشائية الضخمة والثقيلة التي تنتجها "إمستيل" في تشييد مرافق الطاقة والمنشآت الصناعية ضمن هذه المشاريع، بالتعاون الوثيق مع شركات عالمية متخصصة في أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات، من بينها شركة "بكتل" التي تعتبر من أكبر الشركات العالمية في مجال الهندسة، والإنشاءات، وإدارة المشاريع في الولايات المتحدة الأميركية، وشركة "فلور"، و"تكنيكاس ريونيداس" الإسبانية، و"إن إم دي سي إنيرجي الإماراتية"، و"سايبم" الإيطالية، و"كيويت" الأميركية.

وتستخدم هذه المنتجات في تشييد الهياكل المعدنية لمنشآت النفط والغاز، ووحدات المعالجة، ومصانع البتروكيماويات، ومرافق التخزين، والهياكل الداعمة للمعدات وخطوط الإنتاج، وهي تطبيقات تتطلب مواصفات هندسية دقيقة ومنتجات تتمتع بالقوة والمتانة والقدرة على تحمل الأحمال العالية والظروف التشغيلية المختلفة.

وتعكس هذه المنتجات قدرة "إمستيل" على تلبية متطلبات شركات الطاقة وشركات الهندسة والمشتريات والإنشاءات العالمية، والمشاركة في سلاسل الإمداد المرتبطة بالمشاريع الإستراتيجية، بما يعزز حضور المنتجات الصناعية الإماراتية في الأسواق العالمية، ويدعم توجه المجموعة نحو زيادة مساهمة المنتجات المتخصصة ذات القيمة المضافة في أعمالها.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل"، إن قطاع الطاقة يعد أحد القطاعات الإستراتيجية التي تركز المجموعة على تلبية احتياجاتها من منتجات الحديد المتخصصة، انطلاقاً من قناعتها بأن دور الصناعة الوطنية لا يقتصر على توفير المواد الأساسية، بل يمتد إلى الإسهام في تنفيذ المشاريع الكبرى وتطوير البنية التحتية للطاقة على مستوى العالم.

وأضاف: "استثمرنا في بناء قدرات صناعية متقدمة تتيح لنا توفير منتجات تلبي المتطلبات الهندسية لهذه المشاريع، وتعزز قدرتنا على المنافسة في الأسواق الدولية".

وأوضح أن المجموعة تركز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز حضورها في سلاسل الإمداد العالمية لقطاع الطاقة، من خلال تطوير منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، وتعزيز شراكاتها مع شركات الطاقة وشركات الهندسة والمشتريات والإنشاءات العالمية، معربا عن تطلع "إمستيل" إلى أن تسهم هذه الجهود في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز صناعي عالمي قادر على دعم المشاريع الإستراتيجية بمنتجات متقدمة مصنعة محلياً، وتحويل قدراتها الصناعية إلى فرص جديدة للنمو والتوسع في الأسواق العالمية.

وتعمل المجموعة على تطوير محفظة منتجاتها المتخصصة لتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات قطاع النفط والغاز، مع التركيز على تحسين الخصائص الفنية والميكانيكية للمقاطع الإنشائية الضخمة والثقيلة، وتوفير منتجات تتوافق مع المواصفات المعتمدة في الأسواق الدولية.

وتدعم هذه القدرات توجه "إمستيل" نحو توسيع نطاق القطاعات التي تخدمها، وتعزيز علاقاتها مع شركات الهندسة والمشتريات والإنشاءات العاملة في مشاريع الطاقة، بما يتيح فرصاً إضافية للمشاركة في المشاريع الصناعية الكبرى.

وتنفذ "إمستيل" برنامجاً لتطوير أصولها الصناعية بقيمة 625 مليون درهم، يركز على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع محفظة المنتجات المتقدمة، بما في ذلك المقاطع الإنشائية الضخمة والثقيلة المستخدمة في مشاريع الطاقة والصناعات الثقيلة.

ويشمل البرنامج تطوير تقنيات الدرفلة، لإنتاج الحديد الثقيل المقطوع ذاتي المعالجة (QST) والمعالج بالحرارة الميكانيكية (TMCP)، ما يعزز قوة ومتانة المنتجات لاستخدامها في المشاريع الإنشائية المعقدة، بما فيها مشاريع البنية التحتية الضخمة، والأصول المتعددة الاستخدامات في قطاع الطاقة.

وتهدف هذه الاستثمارات إلى رفع القيمة المضافة للمنتجات المصنعة محلياً، وتعزيز قدرة المجموعة على تلبية المتطلبات الفنية للمشاريع الدولية، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد على منتجات حديدية متخصصة ذات مواصفات دقيقة، كما تسهم في تعزيز مرونة سلاسل التوريد من خلال توفير منتجات متقدمة من قاعدة صناعية داخل دولة الإمارات، بما يدعم قدرة المشاريع المحلية والإقليمية على تأمين احتياجاتها من المنتجات الإنشائية، ويوسع فرص وصول الصناعة الوطنية إلى الأسواق الخارجية.

وتعكس صادرات "إمستيل" من منتجات الحديد المتقدمة اتساع حضور المنتجات الإماراتية في الأسواق التي تشهد استثمارات في مشاريع الطاقة والبنية التحتية والصناعة.

وتعمل المجموعة على تعزيز حضورها في المشاريع الدولية من خلال توسيع محفظة المنتجات المتخصصة، وتطوير قدراتها الفنية لتلبية احتياجات شركات الطاقة والمقاولين الدوليين، إلى جانب مواصلة توفير المنتجات اللازمة للمشاريع الصناعية والإنشائية داخل دولة الإمارات.

ويوفر هذا الانتشار للمجموعة قاعدة للتوسع في الأسواق التي تشهد تطويراً لقطاع الطاقة ومنشآت النفط والغاز، خصوصاً مع استمرار الاستثمارات في مرافق الإنتاج والمعالجة والتخزين، وما يرتبط بها من احتياجات من المواد الإنشائية المتخصصة.

وتواصل "إمستيل" تطوير قدراتها الإنتاجية ومحفظة منتجاتها المتقدمة، مع التركيز على تعزيز حضورها في مشاريع الطاقة والصناعة عالمياً، وتوسيع نطاق المنتجات المصنعة محلياً، بما يدعم تنافسية الصناعة الإماراتية ويعزز مساهمتها في تطوير البنية التحتية الإستراتيجية داخل الدولة وخارجها.