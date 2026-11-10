وقال مورغان ستانلي في بيان نشر أمس الاثنين إن شراء فيني1 إيكويتي "Fini1 Equity" سيعطيه القدرة على نقل الأسهم بين الشركات ومساهميها. ويعني هذا أن مورغان ستانلي وشركاته العميلة لن يظلا في حاجة للاستعانة بطرف ثالث للقيام بهذه العملية والتي تصبح أشد تعقيدا عند طرح أي شركة للاكتتاب العام.

ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن جيد فين رئيس قطاع إدارة الثروات في مورغان ستانلي "العملاء يطلبون ذلك.. في ظل كل ما يحدث حاليا بشأن حماية بيانات العملاء والأمن المخاطر السيبرانية، فإن العملاء يريدون بقاء كل شيء في إطار مورغان ستانلي".

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة، لكن متحدثا باسم مورغان ستانلي قال إن دمج فيني1 إيكويتي في البنك سيتكلف حوالي 65 مليون دولار خلال عدة سنوات. وتأسست فيني1 عام 2022، وجمعت 22 مليون دولار في جولة جمع تمويلات من الفئة أيه في وقت سابق من العام الحالي.

وستكون هذه الصفقة هي صفقة الاستحواذ الثانية تحت رئاسة تيد بيك الرئيس التنفيذي لبنك مورغان ستانلي، الذي تولى المنصب من حوالي 3 سنوات. وفي العام الماضي وافق البنك على شراء إيكويتي زين لتداول أسهم الشركات الخاصة.

وتتعلق الصفقتان بنشاط إدارة الثروات، وهو النشاط الذي أصبح رئيسيا بالنسبة لمورغان ستانلي. وجمع قطاع إدارة الثروات في مورغان ستانلي أصولا جديدة بقيمة 500 مليار دولار خلال أول 9 شهور من العام الحالي فقط.