وبحسب صحيفة "بزنس إنسايدر"، تحولت القضية إلى واحدة من أكثر الملفات إثارة للجدل في قطاع التكنولوجيا، بعدما أقر هوانغ بعلاقة شخصية مع أليس هوانغ (Alice Huang)، وهي مسؤولة تنفيذية في شركة ميغاسبيد (Megaspeed)، إحدى الشركات المتعاملة مع إنفيديا.

وجاء ذلك بالتزامن مع تقارير صحفية أفادت بأن أجهزة استخبارات أميركية تعتقد أن أليس هوانغ كانت تنقل معلومات إلى بكين، فيما أعلن مجلس إدارة إنفيديا فتح تحقيق مستقل للنظر فيما إذا كان رئيس الشركة قد استُهدف من قبل جهة استخباراتية أجنبية.

ترامب يدافع عن هوانغ

الرئيس الأميركي دونالد ترامب تبنى موقفاً داعماً لرئيس إنفيديا، معرباً عن أمله في أن تنتهي القضية دون تداعيات كبيرة.

وقال ترامب للصحفيين إن هوانغ "أنجز عملاً مذهلاً" في بناء الشركة، مضيفاً أنه يعتبره "شخصاً محترماً".

وعندما سئل عما إذا كان يتمنى اتخاذ إجراءات استباقية استناداً إلى المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالقضية، أجاب بالنفي، مؤكداً أنه يعتقد أن هوانغ "رجل شريف"، وأنه ينبغي الاستماع إلى روايته كاملة قبل إصدار الأحكام.

مستثمرون يرون أنه لا يمكن استبداله

من جانبه، دافع غافين بيكر، الشريك الإداري ورئيس الاستثمارات في شركة أتريديس مانجمنت (Atreides Management)، عن بقاء هوانغ في منصبه.

وقال إن الرئيس التنفيذي لإنفيديا لطالما شدد على أهمية الحفاظ على تفوق منظومة التكنولوجيا الأميركية على الصين، معتبراً أن إبعاده قد يصب في مصلحة المنافسين الصينيين.

ويرى بيكر أن استراتيجية إنفيديا تجاه السوق الصينية كانت دائماً مرتبطة بالأمن القومي الأميركي أكثر من ارتباطها بالمصالح التجارية البحتة.

"شخص لا يمكن تعويضه"

أما بن طومسون، مؤسس منصة ستراتيكري (Stratechery) المتخصصة في تحليل شركات التكنولوجيا، فاعتبر أن نجاح إنفيديا يرتبط بشكل وثيق بقيادة هوانغ.

وقال إن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أهم القطاعات الاستراتيجية للولايات المتحدة، وإن إنفيديا تعد في قلب هذه الثورة التكنولوجية.

وأضاف أن هوانغ ليس شخصية يمكن استبدالها بسهولة، معتبراً أن أي تقييم لمستقبله يجب أن يعتمد على نتائج التحقيق وليس على الجدل الإعلامي المحيط بالقضية.

أصوات تتوقع رحيله

في المقابل، يرى بعض المستثمرين أن فرص بقاء هوانغ قد تكون محدودة.

وقال غاري بلاك، الشريك الإداري في ذي فيوتشر فاند (The Future Fund)، إنه يشكك في قدرة هوانغ على الاستمرار في منصبه، حتى لو لم يثبت ارتكابه أي مخالفة قانونية.

وأوضح أن القضية قد تثير أسئلة تتعلق بالحكم الإداري والالتزام بمعايير السلوك المهني، وهو ما قد يدفع مجلس الإدارة إلى اتخاذ قرار بإبعاده.

لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن إنفيديا لا تمتلك خليفة طبيعياً واضحاً يمكنه تولي القيادة بسهولة.

مخاوف من تداعيات أوسع

بدوره، حذر رايان فيداسيوك، الباحث في مؤسسة الابتكار الأميركية (The Foundation for American Innovation)، من أن القضية قد تتجاوز إطارها الشخصي.

وقال إن الجدل الحالي قد يفتح الباب أمام مزيد من التدقيق السياسي والرقابي بشأن تعاملات إنفيديا في الصين، إضافة إلى طبيعة علاقاتها التجارية مع العملاء الصينيين، بحسب صحيفة بزنس إنسايدر.

واعتبر أن ارتباط القضية بعميل للشركة قد يدفع الكونغرس الأميركي إلى توسيع نطاق التحقيقات خلال الفترة المقبلة.

وول ستريت تترقب

أما المحلل التكنولوجي دان آيفز، الشريك والمدير الإداري في يوركفيل آيفز (Yorkville Ives)، فوصف القضية بأنها "لطخة" على سمعة هوانغ، متوقعاً أن تؤدي إلى تحقيقات موسعة على المستوى السياسي والرقابي.

ورغم ذلك، أشار إلى أن غالبية المستثمرين لا يزالون يتوقعون بقاء هوانغ في منصبه، مع وجود احتمال محدود بأن يقود التحقيق إلى استقالته أو إقالته.

وأضاف أن أكبر مصدر قلق لدى وول ستريت يتمثل في أن الأسواق لا ترى بديلاً واضحاً يمكنه أن يحل محل الرجل الذي قاد إنفيديا لتصبح الشركة الأكثر تأثيراً في صناعة الذكاء الاصطناعي العالمية.

معضلة إنفيديا

وتواجه إنفيديا حالياً معضلة معقدة بين المحافظة على قائد يُنسب إليه جزء كبير من نجاحها التاريخي، وبين الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية التي يطالب بها المستثمرون والجهات التنظيمية.

ورغم أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، فإن نتائجَه قد تحدد ليس فقط مستقبل جنسن هوانغ، بل أيضاً مستقبل الشركة التي أصبحت إحدى الركائز الأساسية لثورة الذكاء الاصطناعي العالمية.