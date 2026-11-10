وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، في بيان، أن الاتفاقية تستهدف تسريع أنشطة البحث والاستكشاف وإتاحة مناطق جديدة أمام المستثمرين، بما يسهم في تحقيق اكتشافات جديدة وزيادة احتياطيات البترول والغاز الطبيعي، بالتوازي مع الإسراع في تنمية الحقول المكتشفة وتعظيم الاستفادة من إنتاجها.