وجاءت هذه النتائج بدعم من الأداء القوي لمختلف أعمال الشركة، بما في ذلك الغاز المحلي، والغاز الطبيعي المسال، والسوائل المخصصة للتصدير والتداول، والكبريت، ما يعكس قوة الأداء التشغيلي لمحفظة أعمال الشركة المتكاملة وكفاءتها العالية ومرونتها التجارية.

وبهذه المناسبة، قالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز": "تؤكد نتائجنا للربع الثالث أن كفاءة التنفيذ عبر مختلف قطاعات أعمال الشركة تمثل المحرك الرئيسي لاستمرار زخم النمو وتحقيق نتائج مالية متميزة. وتمكّنّا بفضل قوة عملياتنا التشغيلية ومرونتنا التجارية من تلبية الطلب المحلي والعالمي بأمان وموثوقية، وتحقيق نتائج مالية قوية رغم استمرار التحديات الخارجية. ويؤكد ذلك فاعلية نموذج أعمالنا المتكامل وقدرته على تحقيق القيمة، إلى جانب كفاءة فرق عملنا وانضباطها في التنفيذ، والتزامنا بالتوسع في توظيف التقنيات المتقدمة وتبَنّيها في مختلف مجالات أعمالنا."

وأضافت: "نواصل الوفاء بالتزامنا بتوزيعات الأرباح للمساهمين، بالتزامن مع مواصلة الاستثمار في أحد أكبر برامج النمو في قطاع الغاز. وتمتلك ’أدنوك للغاز‘ مكانة رائدة وقدرات متميزة تؤهلها لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل لدولة الإمارات وعملائها ومساهميها."

تحسن قوي في الأرباح

حققت "أدنوك للغاز" صافي دخل بلغ 4.92 مليار درهم (1.34 مليار دولار أميركي) خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة قدرها 101 بالمئة مقارنةً بصافي الدخل المسجل في الربع الثاني من العام نفسه والبالغ 2.44 مليار درهم (665 مليون دولار أميركي). وأدى الأداء التشغيلي القوي والمرونة التجارية عبر أعمال الشركة الرئيسية، إلى تحقيق نمو في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 70 بالمئة على أساس ربع سنوي لتبلغ 7.46 مليار درهم (2.03 مليار دولار أميركي).

وواصل قطاع الغاز المحلي في "أدنوك للغاز" توفير قاعدة مستقرة تدعم النمو المستدام للأرباح، إذ ارتفعت المبيعات في دولة الإمارات بنسبة 20 بالمئة مقارنةً بالربع السابق، مدعوماً بزيادة الطلب، فيما أسهمت هوامش الربح القوية في ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع أعمال الغاز المحلية بنسبة 28 بالمئة خلال الفترة ذاتها.

وبالاستفادة من خبراتها التجارية وقوتها التشغيلية، وسّعت الشركة نطاق مبيعات منتجاتها في الأسواق الدولية، ما أدى إلى ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأنشطة الدولية بنسبة 106 بالمئة مقارنة بالربع السابق. كما أسهمت مبيعات الكبريت في دعم النتائج المالية، مع ارتفاع أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 249 بالمئة خلال الفترة ذاتها.

تدفقات نقدية قوية وعوائد مجزية للمساهمين

اعتمد مجلس الإدارة توزيعات أرباح ربع سنوية بقيمة 3.45 مليار درهم (940 مليون دولار أميركي)، بزيادة نسبتها 5 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، على أن تُدفع في ديسمبر 2026.

وتتماشى هذه التوزيعات مع هدف الشركة المتمثل في زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 5 بالمئة سنوياً حتى عام 2030.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، حققت "أدنوك للغاز" تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية بلغت 14.03 مليار درهم (3.82 مليار دولار أميركي)، غطَت توزيعات الأرباح منذ بداية العام، والبالغة 10.36 مليار درهم (2.82 مليار دولار أميركي)، بمعدل 1.3 مرة. وتعزز التدفقات النقدية القوية ومتانة المركز المالي للشركة قدرتها على تمويل برنامج النمو طويل الأمد، مع مواصلة تحقيق عوائد مجزية للمساهمين.

ويمثل التزام الشركة بتوزيع أرباح عن العام المالي 2026 بواقع 18 فلساً للسهم الواحد، عائداً على توزيعات الأرباح بلغ 5.34 بالمئة، استناداً إلى سعر إغلاق سهم الشركة في 9 نوفمبر 2026.

وتواصل "أدنوك للغاز" ترسيخ مكانتها كأكبر شركة من حيث قيمة توزيعات الأرباح في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

التوقعات المالية لعام 2026

رغم تحسن ظروف السوق خلال الربع الثالث، استمرت الاضطرابات التي تؤثر في حركة الملاحة البحرية عبر مضيق "هرمز" مما أدى إلى استمرار التحديات التي تواجه بيئة العمل التشغيلية. وللحد من أثر هذه الاضطرابات اتبعت "أدنوك للغاز" نهجاً استباقياً في إدارة المخزون والعمليات اللوجستية وسلاسل الإمداد، بالتعاون الوثيق مع العملاء والمقاولين والشركاء.

في أعقاب الأداء القوي الذي حققته "أدنوك للغاز" خلال الربع الثالث، رفعت الشركة توقعاتها لصافي الربح للعام المالي 2026، إذ تتوقع أن لا يقل صافي الربح عن 14.69 مليار درهم (4 مليار دولار أميركي). وتبقى هذه التوقعات مرهونة بتطورات أوضاع الملاحة البحرية في المنطقة، التي تواصل الشركة مراقبتها عن كثب.

مواصلة تحقيق النمو طويل الأمد

تواصل "أدنوك للغاز" تنفيذ أحد أكبر برامج النمو في قطاع الغاز على مستوى العالم، ويضم أربعة مشاريع عملاقة، وهي: "مشروع تطوير الغاز الغني"، ومشروع "الرويس للغاز الطبيعي المسال"، ومشروع "ميرام" لزيادة استخلاص الإيثان وتعظيم العائد منه ومشروع "استدامة".

ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع مجتمعةً في تحقيق قيمة محلية مضافة تبلغ 49.21 مليار درهم (13.4 مليار دولار أميركي)، ما يعزز مساهمة الشركة في دعم التنمية الصناعية لدولة الإمارات وتحقيق أهدافها في التنويع الاقتصادي. وحققت هذه المشاريع تقدماً ملموساً خلال الربع الثالث، وتواصل الشركة التركيز على تنفيذ مشاريع النمو الاستراتيجية التي تهدف إلى توسيع طاقتها الإنتاجية، والاستفادة من النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً، وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين على المدى الطويل.

ويُشكل برنامج التوسع ركيزة أساسية لرفع النمو المستهدف في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 60 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنةً بمستويات 2023، مع استثمارات مخطط لها بنحو 102.83 مليار درهم (28 مليار دولار أميركي) خلال الفترة من 2026 إلى 2030.

وواصلت "أدنوك للغاز" إحراز تقدم في تنفيذ برنامجها للنمو، مدعومةً بتحقيق إنجازات رئيسية في عدد من مشاريعها الاستراتيجية، أبرزها:

مشروع "تطوير الغاز الغني": بدأت "أدنوك للغاز" الأعمال الإنشائية للمرحلة الثالثة من المشروع، والتي تتضمن إنشاء وحدة جديدة لتجزئة سوائل الغاز الطبيعي في الرويس، بطاقة إنتاجية تتجاوز 8 ملايين طن سنوياً تخصص للتصدير بعد اكتمال المشروع.

بدأت "أدنوك للغاز" الأعمال الإنشائية للمرحلة الثالثة من المشروع، والتي تتضمن إنشاء وحدة جديدة لتجزئة سوائل الغاز الطبيعي في الرويس، بطاقة إنتاجية تتجاوز 8 ملايين طن سنوياً تخصص للتصدير بعد اكتمال المشروع. مشروع "الرويس للغاز الطبيعي المسال": اكتمل تركيب أول وحدتين رئيسيتين لضواغط التبريد، في إطار التقدم المستمر في تنفيذ المشروع.

اكتمل تركيب أول وحدتين رئيسيتين لضواغط التبريد، في إطار التقدم المستمر في تنفيذ المشروع. مشروع "ميرام" لزيادة استخلاص الإيثان وتعظيم العائد منه: أنجز المشروع بأمان أول عملية ربط مع مرافق المعالجة القائمة، وبدأ استقبال أولى كميات الغاز. وتمثل هذه الإنجازات خطوات رئيسية في المرحلة الحالية من المشروع، وتسهم في دفع تنفيذ خطته الشاملة قدماً.

أنجز المشروع بأمان أول عملية ربط مع مرافق المعالجة القائمة، وبدأ استقبال أولى كميات الغاز. وتمثل هذه الإنجازات خطوات رئيسية في المرحلة الحالية من المشروع، وتسهم في دفع تنفيذ خطته الشاملة قدماً. مشروع "استدامة": نجح المشروع في بدء تشغيل أول وحدة لضغط غاز المبيعات وتحقيق الجاهزية التشغيلية للوحدة، في خطوة رئيسية نحو الانتقال إلى مرحلة التشغيل التجريبي للمشروع.

تقدمت أعمال إعادة تأهيل الوحدات المتضررة في مجمع "حبشان" خلال الربع الثالث وفقاً للخطة المعتمدة، وتواصل "أدنوك للغاز" العمل وفق الجدول الزمني المحدد وذلك لاستعادة الطاقة التشغيلية الكاملة للمجمع بحلول الربع الثاني من عام 2027.

تعزيز العمليات ذاتية التشغيل المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تواصل "أدنوك للغاز" التوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات لتعزيز عملياتها التشغيلية وجعلها أكثر أماناً وذكاءً واستقلالية.

وتسهم غرف التحكم المدعومة بالذكاء الاصطناعي في "بوحصا" ومحطة "الطويلة"، إلى جانب روبوتات التفتيش ذاتية التشغيل، في رفع الإنتاجية وتعزيز الموثوقية وتحسين اتخاذ القرار في الوقت الفعلي. ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرات في تحقيق توفير التكاليف وخلق قيمة تتجاوز 3.31 مليار درهم (900 مليون دولار أميركي) لأعمال الشركة بحلول عام 2030، بما يدعم طموح "أدنوك للغاز" لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات أعمالها وعملياتها التشغيلية.