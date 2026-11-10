وتبلغ القيمة الإجمالية القصوى للعقدين 96.55 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 313.6 مليون دولار. وتمثل هذه الموافقة دخول "أدنوك للحفر" إلى سوق الحفر البحري في الكويت، وبدء أول عملياتها البحرية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

ينص العقدان على مدة أولية تبلغ أربع سنوات، تشمل أعمال التجهيز والانتقال إلى موقع العمليات، مع خيار للتمديد لمدة عام إضافي، علماً بأن القيمة الإجمالية القصوى المعلنة لا تشمل سنة التمديد الاختيارية. ومن المتوقع بدء العمليات في الربع الرابع من عام 2027.

ويتماشى هذا التعاقد مع نهج "أدنوك للحفر" في التعاقدات المنضبطة الهادفة إلى تحقيق وتعزيز القيمة للمساهمين، مع مواصلة التركيز على كفاءة تخصيص رأس المال والانضباط المالي وتعزيز قدرة الشركة على تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

يستند العقدان إلى خبرات "أدنوك للحفر" الواسعة وسجلها التشغيلي المتميز في تنفيذ العمليات البحرية المعقدة، ويعكسان ثقة العملاء بقدرات الشركة وخبراتها الفنية والتشغيلية المتكاملة. كما يدعمان تنفيذ استراتيجية "من الحفر إلى التشغيل"، الهادفة إلى توسيع نطاق عمليات الشركة وخدماتها عبر مختلف مراحل دورة حياة البئر. ويسهم العقدان في تعزيز التوسع الإقليمي، باعتباره إحدى الركائز الرئيسية للاستراتيجية، إلى جانب توسيع قاعدة العملاء والأسواق، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وتنويع مصادر الإيرادات، بما يدعم طموحات الشركة للنمو ويعزز قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

وبهذه المناسبة، قال عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: "تمثل ترسية هذين العقدين خطوة مهمة تدعم تنفيذ استراتيجية "من الحفر إلى التشغيل"، التي تقود المرحلة التالية لنمو "أدنوك للحفر" وتوسعها على المدى الطويل. ويشكل دخولنا سوق الحفر البحري في الكويت مرحلة جديدة تعزز حضورنا الإقليمي وتساهم في توسيع نطاق عملياتنا دولياً. ويؤكد اختيار شركة نفط الكويت لنا، ثقة العملاء بقدراتنا وخبراتنا التشغيلية المتكاملة. ونحن مستمرين، من خلال نهج منضبط في التعاقدات، في استهداف الفرص التي تحقق عوائد عالية لمساهمينا، وقيمة تجارية مستدامة، تدعم بناء أسس قوية للنمو والتوسع الدولي، مع مواصلة الالتزام بأعلى معايير السلامة والاستدامة والتميز التشغيلي".

من المتوقع أن يكون عام 2028 هو أول عام مالي كامل تنعكس على نتائجه مساهمة العقدين المالية، وكانت الشركة قد أعلنت عن مساهمة العقدين المالية المتوقعة لعام 2027 ضمن توجيهاتها الأولية المُعلنة لعام 2027.

يخضع العقدان لاستيفاء الشروط المعمول بها واستكمال الإجراءات التعاقدية ذات الصلة.