يُعتبر هذا الإقرار تأكيداً لسلسلة تقارير ربطت هوانغ عاطفياً بسيدة مشتبه بارتباطها بأجهزة استخبارات صينية؛ لا سيما وأن الشركة التي تديرها السيدة تُعد من كبار مشتري رقائق إنفيديا، ما يفتح الباب أمام تداعيات واختراقات قد تمس الأبعاد الأمنية والتجارية للشركة.

وبحسب تقرير لوكالة بلومبرغ نيوز، قد تكون لهذه التطورات تداعيات واسعة على إنفيديا وهوانغ، الذي يُعد من أبرز المدافعين عن توسيع البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي، كما دعا مراراً إلى تخفيف القيود الأميركية المفروضة على تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين.

كما تثير القضية تساؤلات تتعلق بالأمن القومي الأميركي، نظراً للأهمية الاستراتيجية التي تمثلها تقنيات إنفيديا بالنسبة للولايات المتحدة.

وأعلن مجلس إدارة إنفيديا فتح تحقيق مستقل لمعرفة ما إذا كان هوانغ قد تعرّض لاستهداف من قبل جهاز استخبارات أجنبي، فيما أكدت الشركة أنها "لا تملك أي سبب يدعو للاعتقاد بأن الأمن القومي أو أسرار إنفيديا قد تعرضت للاختراق".

لماذا فتحت إنفيديا تحقيقاً؟

منذ عام 2025، تخضع إنفيديا لتدقيق من جانب مشرعين أميركيين بشأن علاقتها بشركة التكنولوجيا السنغافورية ميغاسبيد إنترناشونال (Megaspeed International)، التي توفر خدمات تأجير القدرة الحاسوبية لمراكز البيانات وأصبحت من أكبر المشترين الآسيويين لرقائق الذكاء الاصطناعي التي تنتجها إنفيديا.

وتصاعدت تلك التدقيقات في 6 نوفمبر بعد أن ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مذكرة متداولة بين كبار صناع القرار في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب استندت إلى معلومات استخباراتية تفيد بأن أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية في شركة ميغاسبيد، جرى تجنيدها من جانب جهاز تجسس صيني لجمع معلومات حول جنسن هوانغ.

وكان الرئيس التنفيذي لإنفيديا قد وصف علاقته بها في وقت سابق بأنها "علاقة عمل طبيعية"، قبل أن يعترف في 8 نوفمبر بإقامة علاقة عاطفية، من دون أن يحدد هوية المرأة المعنية. وكانت أليس هوانغ قد ظهرت سابقاً إلى جانبه في صور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال هوانغ، البالغ من العمر 63 عاماً، إنه يدعم التحقيق الجاري، مضيفاً في مذكرة داخلية: "أحب بلادنا وشركتنا، وأنا ملتزم بحماية إنفيديا ودعم الأمن القومي الأميركي".

من هي أليس هوانغ وما هي شركة ميغاسبيد؟

تولت أليس هوانغ السيطرة على شركة ميغاسبيد، التي انبثقت عن شركة الألعاب الصينية الكبرى 7Road Holdings Ltd.، بعد خمسة أشهر من إعلان الولايات المتحدة قيوداً واسعة على تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين عام 2022.

وفي عام 2023، باعت هوانغ الشركة إلى جهة سنغافورية، وذلك قبل فترة وجيزة من حصول ميغاسبيد على صفة "شريك إنفيديا السحابي"، وهي مكانة تحظى بأهمية كبيرة داخل منظومة الشركة الأميركية.

وسرعان ما تحولت ميغاسبيد إلى مشترٍ رئيسي لمنتجات إنفيديا. وتُظهر السجلات التجارية أن قيمة الواردات التي استقبلتها الشركة تجاوزت بأكثر من ألف مرة حجم السيولة النقدية المسجلة في ميزانيتها لعام 2023، وهو أحدث عام تتوافر عنه بيانات مالية.

وفي إحدى المراحل، تجاوزت واردات الشركة من منتجات إنفيديا مستوى 4.6 مليارات دولار.

وتحقق الحكومة الأميركية حالياً في هيكل ملكية ميغاسبيد، وكذلك في ما إذا كانت قد قامت بتهريب رقائق إنفيديا إلى الصين، وهو ما قد يشكل خرقاً خطيراً للقيود المفروضة على وصول بكين إلى التكنولوجيا المتقدمة ذات الاستخدامات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والقدرات العسكرية.

كما تراجع السلطات السنغافورية ما إذا كانت الشركة انتهكت قوانين محلية.

لماذا تثير المزاعم قلقاً واسعاً؟

تصنع إنفيديا رقائق متقدمة تُستخدم في تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي داخل مراكز البيانات العملاقة حول العالم، وتُعد هذه المنتجات محوراً أساسياً للطفرة العالمية في هذا القطاع.

وتعتبر الرقائق الأكثر تطوراً التي تنتجها الشركة ذات أهمية استراتيجية للأمن القومي الأميركي، إذ تمنح الولايات المتحدة واحدة من أبرز مزاياها التكنولوجية في مجال يتوقع أن يعيد تشكيل الاقتصادات والقطاعات الصناعية.

كما أصبح جنسن هوانغ شخصية مؤثرة في واشنطن، حيث يجادل بأن القيود المفروضة على بيع أشباه الموصلات المتقدمة للصين تؤدي إلى نتائج عكسية، لأنها تدفع الشركات الصينية إلى تطوير بدائل محلية.

ويشرف هوانغ أيضاً على أحد أكبر جهود تمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي عالمياً، إذ تعاونت إنفيديا مع عدد من كبرى المؤسسات المالية في وول ستريت ضمن مبادرة بقيمة 500 مليار دولار لمساعدة الشركات على تسريع بناء البنى التحتية والتجهيزات اللازمة للذكاء الاصطناعي، فضلاً عن استثماراتها في تعزيز سلاسل التوريد والعملاء الناشئين.

ولهذا السبب، فإن أي إشارات إلى احتمال استهداف أو التأثير على رئيس الشركة من جانب جهاز استخبارات أجنبي تُعد مصدر قلق كبير.

ماذا قالت الصين؟

حتى الآن، التزمت بكين الحذر في تعليقاتها الرسمية على القضية.

وعندما سُئل المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون في أواخر أكتوبر عن تقارير تفيد بأن أليس هوانغ ربما كانت تعمل لصالح جهة صينية بهدف الالتفاف على قيود تصدير الرقائق، قال إن هذه المزاعم "لا تستند إلى أدلة وتمثل تشويهاً للصين".

وتأتي القضية قبل لقاء متوقع بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ على هامش قمة أبيك في الصين الأسبوع المقبل، في وقت لا يزال الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة يمثل أحد أبرز ملفات الخلاف بين واشنطن وبكين.

وكان ترامب قد اختار جنسن هوانغ، برفقة زوجته، ضمن مجموعة محدودة من كبار التنفيذيين للجلوس إلى المائدة الرئيسية خلال مأدبة رسمية أقيمت للرئيس الصيني أثناء زيارته الولايات المتحدة في سبتمبر.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان ترامب، الذي أعرب علناً عن دعمه لهوانغ بعد الكشف عن القضية، سيطلب من رئيس إنفيديا التنفيذي مرافقته إلى الصين خلال هذه الزيارة، كما فعل في مناسبات سابقة.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

يعتمد مسار القضية إلى حد كبير على نتائج التحقيق الذي تجريه إنفيديا، بما في ذلك تحديد ما إذا كانت أي معلومات تخص الشركة قد تعرضت للاختراق، وما إذا كان مجلس الإدارة سيتخذ إجراءات بحق رئيسها التنفيذي.

وخلال الأسبوع الماضي، طلب عدد من الجمهوريين البارزين في مجلس النواب الأميركي من هوانغ تقديم إحاطة بشأن طبيعة تعاملاته مع أليس هوانغ، ما أضاف بعداً جديداً من التدقيق السياسي والبرلماني إلى القضية.

كما أثارت المزاعم تكهنات بين المستثمرين والمحللين بشأن مستقبل جنسن هوانغ داخل الشركة التي شارك في تأسيسها خلال تسعينيات القرن الماضي، وحول هوية الشخص الذي قد يخلفه إذا اضطر إلى التنحي.

ويُنظر إلى أي رحيل محتمل لهوانغ باعتباره حدثاً بالغ الأهمية، نظراً للدور المحوري الذي لعبه في صعود إنفيديا وفي تطور قطاع الذكاء الاصطناعي العالمي، بعد سنوات أمضاها متنقلاً حول العالم للترويج لتقنيات الذكاء الاصطناعي والمنظومة الواسعة من مصنعي الرقائق والخوادم ومشغلي مراكز البيانات التي تقف وراء نمو هذا القطاع.