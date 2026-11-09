ويهدف هذا الإصدار إلى دعم مسيرة النمو المتواصل للمصرف وتنفيذ أولوياته الاستراتيجية ضمن رؤية 2035، إلى جانب تعزيز رأس المال وترسيخ قدرة المصرف على مواصلة مسيرة التوسع والنمو.

وكان مصرف أبوظبي الإسلامي قد خصص حقوق الأولوية للمساهمين المؤهلين المسجلين في سجلاته بتاريخ الاستحقاق في 2 نوفمبر 2026، بواقع حق واحد مقابل كل 34.14 سهم من أسهم المصرف.

ويتيح الإصدار للمساهمين والمستثمرين الذين يشترون هذه الحقوق خلال فترة تداولها فرصة المشاركة في الاكتتاب، وفق الشروط المحددة في نشرة الإصدار، على أن يمنح كل حق لحامله إمكانية الاكتتاب في سهم جديد بسعر إصدار يبلغ 16.45 درهم إماراتي.

ويعد مصرف أبوظبي الإسلامي المصرف الوحيد المعني بتلقي طلبات الاكتتاب في إصدار حقوق الأولوية، حيث يمكن للمستثمرين تقديم طلباتهم اعتباراً من 10 نوفمبر 2026 عبر البوابة الإلكترونية لسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX ePortal)، أو من خلال فروع المصرف المشاركة في عملية الاكتتاب. كما يُمكن لأصحاب الحسابات لدى المصرف الاكتتاب مباشرة عبر تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، باستخدام بيانات الدخول الحالية.

ويستمر تداول حقوق الأولوية في سوق أبوظبي للأوراق المالية حتى 16 نوفمبر 2026، تحت الرمز (ADIBRI26)، في حين سيبقى باب الاكتتاب في الأسهم الجديدة مفتوحاً حتى 24 نوفمبر 2026. ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم الجديدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من 18 ديسمبر 2026.

وسيسهم إصدار حقوق الأولوية في تعزيز قاعدة رأس المال لمصرف أبوظبي الإسلامي ودعم المرحلة المقبلة من مسيرة النمو في إطار رؤية 2035، مع مواصلة التركيز على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد للمساهمين.

وسيحتفظ المساهمون الذين لا يستخدمون كامل حقوقهم في الاكتتاب بأسهمهم الحالية، إلا أن نسبة ملكيتهم في مصرف أبوظبي الإسلامي ستنخفض بعد إصدار الأسهم الجديدة، حتى في حال بيع حقوق الأولوية المخصصة لهم.