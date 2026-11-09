وبحسب تقارير نشرتها كل من نيويورك تايمز وفاينانشال تايمز، فإن أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية في شركة الحوسبة السحابية "ميغاسبيد- Megaspeed"، متهمة بنقل معلومات إلى السلطات الصينية.

وأعلنت إنفيديا أن مجلس إدارتها أطلق تحقيقاً مستقلاً عقب تلك التقارير، والتي أشارت إلى أن هوانغ كان هدفاً لـ"جهد استخباراتي أجنبي".

وقالت الشركة في بيان صدر الأحد إن الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للشركة "يدعم بالكامل عملية المراجعة والتحقيق"، مؤكدة أنه سيتعاون مع الإجراءات الجارية.

رسالة داخلية للموظفين

وفي رسالة إلكترونية وجهها إلى الموظفين، أقر هوانغ بأنه أخفق في الوفاء بمسؤوليته تجاه زملائه ومجلس الإدارة والشركاء والمساهمين حول العالم.

وقال في الرسالة: "لقد خنت زوجتي. تصرفاتي ألحقت الأذى بها وبأطفالنا. لا يوجد أي مبرر لما فعلته. أنا آسف بشدة".

ولم تتهم إنفيديا أو مجلس إدارتها رئيسها التنفيذي بأي مخالفات تتعلق بالأمن القومي، فيما يركز التحقيق على الوقائع التي أُثيرت في التقارير الإعلامية الأخيرة.

نفي صيني

من جانبه، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون الاتهامات المتداولة، واصفاً ما سماه "رواية الجاسوس الصيني المزعومة" بأنها غير مثبتة.

وأضاف أن المزاعم المتداولة تفتقر إلى الأدلة الداعمة، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

ضغط على أسهم الشركة

وتأتي هذه التطورات في وقت تحظى فيه إنفيديا بمكانة محورية في صناعة الذكاء الاصطناعي العالمية، باعتبارها أكبر مورد للرقائق المستخدمة في تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وتراجع سهم الشركة بنحو 4.8 بالمئة في تداولات ما قبل الافتتاح، مع ترقب المستثمرين لنتائج التحقيق وتأثيراته المحتملة على إدارة الشركة وصورتها أمام الأسواق.