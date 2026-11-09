لكن من المرجح أن عمليات إعادة شراء الأسهم توقفت مؤخرا، بعدما ارتفع سعر سهم بيركشاير من الفئة (إيه) التى تمنح المساهمين حقوق تصويت أكبر إلى أكثر من 878 ألف دولار، متجاوزا مستواه السابق قبل أن يفاجئ وارن بافيت المستثمرين بإعلانه خططه للتقاعد خلال الاجتماع السنوي في مايو 2025.

وتخلى عن منصب رئيس مجلس الإدارة في سبتمبر، بعدما تنازل عن منصب الرئيس التنفيذي لصالح جريج أبيل في يناير.

كما عادت السيولة النقدية الضخمة لدى بيركشاير إلى الارتفاع خلال الربع الثالث، لتصل إلى 377.4 مليار دولار، مقارنة بـ 365.5 مليار دولار في نهاية يونيو.

وأعلنت بيركشاير صباح أمس السبت تحقيق أرباح بلغت 22.1 مليار دولار، أو ما يعادل 15 ألفا و502 دولار للسهم الواحد من الفئة "إيه". ويُعد ذلك انخفاضا مقارنة بأرباح بلغت 30.8 مليار دولار، أو 21.413 دولارا للسهم الواحد، خلال الربع الثالث من العام الماضي.

لكن هذه الأرقام النهائية للأرباح غالبا ما تحجب الأداء الحقيقي للشركات العديدة التابعة للمجموعة، بما في ذلك قطاع التأمين والمرافق العامة والتصنيع والسكك الحديدية.

وتوصي الشركة منذ فترة طويلة المستثمرين بإيلاء اهتمام أكبر للأرباح التشغيلية، التي تستبعد التغيرات في قيمة الاستثمارات، والتي قد تتقلب بشكل كبير.

ومع ذلك، انخفضت هذه الأرباح أيضاً بنحو 6 بالمئة لتصل إلى 12.7 مليار دولار، أو 8907 دولارات للسهم الواحد من الفئة "إيه". ويعد ذلك انخفاضا مقارنة بـ 485.13 مليار دولار، أو 9376.15 دولارا للسهم الواحد، قبل عام.

وكان المحللون الأربعة الذين استطلعت شركة فاكت سيت للأبحاث آراءهم قد توقعوا أن تعلن بيركشاير عن أرباح تشغيلية تبلغ 8824.84 دولارا للسهم الواحد من الفئة "إيه".