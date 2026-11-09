وحصلت الشركة في أواخر سبتمبر على التزامات لتوريد مولدات بقدرة إجمالية تبلغ 1.7 غيغاواط من شركة وان باور سوليوشنز (OnePWR Solutions) ومقرها سان أنطونيو الأميركية، من دون الاستحواذ على الشركة نفسها.

وأوضح التقرير أن أنثروبيك كانت تعتزم في البداية شراء الكهرباء مباشرة من وان باور، قبل أن تتجه بدلاً من ذلك إلى الاستحواذ على طلبيات المولدات التي كانت الشركة قد قدمتها إلى شركة كاتربيلر (Caterpillar).

سباق جديد على الطاقة

تعكس الصفقة اتجاهاً متنامياً بين شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى نحو التوسع المباشر في قطاع الطاقة، وتجاوز الوسطاء التقليديين في محاولة لضمان الحصول على المعدات الكهربائية النادرة اللازمة لتشغيل مراكز البيانات العملاقة.

وأصبحت الطاقة أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع مع استمرار الطلب المتزايد على القدرات الحاسوبية اللازمة لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

تعزيز السيطرة على البنية التحتية

كما تمثل الصفقة جزءاً من استراتيجية أوسع تتبعها أنثروبيك لزيادة سيطرتها على البنية التحتية الداعمة لعملياتها، بعدما اعتمدت خلال السنوات الماضية بصورة كبيرة على شركاء خارجيين لتأمين الطاقة والرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات والأراضي اللازمة للتوسع.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها تعتزم إنفاق أكثر من 895 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، على أن يذهب الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات إلى تكاليف القدرة الحاسوبية والبنية التحتية المرتبطة بتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.

استثمارات تتسارع قبل الطرح

وتأتي هذه الخطوة في وقت تستعد فيه أنثروبيك لواحد من أكبر الاكتتابات المرتقبة في قطاع التكنولوجيا، وسط منافسة محتدمة مع شركات كبرى تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويرى مراقبون أن تأمين مصادر الطاقة بات لا يقل أهمية عن تأمين الرقائق الإلكترونية المتقدمة، مع تحول الكهرباء إلى أحد الموارد الاستراتيجية الأساسية في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.

وامتنعت كل من أنثروبيك وشركة وان باور سوليوشنز عن التعليق على تفاصيل الصفقة، بحسب ما أوردته صحيفة فاينانشال تايمز.