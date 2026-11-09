جاء استقرار الأسعار متفقا مع توقعات المحللين بعد ارتفاعها خلال سبتمبر بنسبة 0.2 بالمئة شهريا.

وعلى أساس سنوي ارتفعت الأسعار خلال الشهر الماضي بنسبة 0.7 بالمئة في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 0.8 بالمئة بعد ارتفاعها بنسبة 0.9 بالمئة خلال الشهر السابق.

كما أشار مكتب الإحصاء إلى ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 5.7 بالمئة سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 5.3 بالمئة بعد ارتفاعها في الشهر السابق بنسبة 5 بالمئة.