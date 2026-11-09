وقالت الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن صافي أرباحها قد قفز بنسبة 37 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 791 مليون دولار، فيما زادت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 26 بالمئة إلى 1.12 مليار دولار. كما ارتفعت الأرباح الأساسية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 14 بالمئة إلى 944 مليون دولار.

وسجل إجمالي أرباح الشركة نمواً بنسبة 20 بالمئة ليصل إلى 1.67 مليار دولار، بدعم من ارتفاع كميات الوقود المباعة وتحقيق مكاسب من المخزون، إلى جانب تنامي مساهمة أنشطة التجزئة غير الوقود والعمليات الدولية.

وبهذه المناسبة، قال بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لــ أدنوك للتوزيع، إن الأداء القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام يعكس تنوع أعمال الشركة وتكامل منصتها التشغيلية والتنفيذ المنضبط لاستراتيجية النمو، مشيراً إلى مواصلة التوسع في أنشطة التجزئة غير الوقود ذات الهوامش الربحية المرتفعة والمضي قدماً في خطط التوسع الدولي، بما في ذلك الخطط المقترحة لدخول سوق جنوب أفريقيا.

وعلى صعيد التشغيل، أضافت الشركة 71 محطة خدمة جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، لترفع إجمالي شبكة محطاتها إلى 1081 محطة بنهاية سبتمبر 2026، كما رفعت مستهدفها للتوسع خلال العام إلى ما بين 80 و90 محطة جديدة.

وبالتوازي مع توسع الشبكة، سجلت الشركة كميات وقود مباعة قياسية بلغت 11.86 مليار لتر خلال الفترة، بينما ارتفعت الكميات المباعة عبر قطاع التجزئة إلى 8.26 مليار لتر. كما وسعت شبكة E2GO لشحن المركبات الكهربائية بنسبة 18 بالمئة على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وفي قطاع التجزئة غير الوقود، ارتفع إجمالي الأرباح بنسبة 13 بالمئة على أساس سنوي إلى 217 مليون دولار، مدفوعاً بأداء قطاعي التجزئة وإدارة العقارات، إلى جانب زيادة عدد أعضاء برنامج مكافآت أدنوك بنسبة 15 بالمئة. كما أطلقت الشركة منصة ADNOC Engage الإعلانية المعتمدة على البيانات، وتنفذ أكثر من 20 مبادرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة.

وأكدت الشركة استمرار تنفيذ خططها التوسعية، بما في ذلك تطوير مفهوم The Hub من أدنوك، مع التخطيط لافتتاح 30 موقعاً بحلول عام 2030.

وفيما يتعلق بالتوسع الخارجي، أشارت أدنوك للتوزيع إلى أن صفقة الاستحواذ المقترحة على أعمال شل داونستريم جنوب أفريقيا، في حال استكمالها والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، ستجعل جنوب أفريقيا رابع دولة تدشن فيها الشركة عملياتها التشغيلية، مع توقعات بأن تسهم الصفقة في زيادة ربحية السهم بنسبة 6 بالمئة خلال السنة المالية الأولى بعد إتمامها.

وعلى مستوى عوائد المساهمين، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية عن الربع الثالث بواقع 5.14 فلس للسهم، بقيمة إجمالية تبلغ 175 مليون دولار. كما تتوقع الشركة أن يتجاوز إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للسنة المالية 2026 حاجز 700 مليون دولار، وفق سياسة توزيع الأرباح للفترة 2026-2030.