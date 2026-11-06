وكان مستثمرون قد أبلغوا البنوك المنظمة للاكتتاب في وقت سابق أن القيمة العادلة للشركة تتراوح بين 1.4 تريليون و1.5 تريليون دولار، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبرغ نيوز.

إلا أن هذه التقديرات تعرضت لضغوط جديدة عقب تراجع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 6.4 بالمئة الخميس الماضي، في أسوأ جلساته منذ سنوات، ما أدى إلى تبخر نحو 2.3 تريليون دولار من القيمة السوقية للشركات المدرجة.

خفض التقييم المتوقع

وبحسب مصادر مطلعة، بدأ بعض المستثمرين المحتملين مناقشة نطاق تقييم جديد يتراوح بين 1.2 تريليون و1.3 تريليون دولار، في ظل التراجع الحاد الذي تشهده أسهم شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

وأكدت المصادر أن المناقشات لا تزال جارية ولم تُتخذ قرارات نهائية بعد، فيما امتنعت الشركة عن التعليق على تلك التقديرات.

من تريليوني دولار إلى 1.2 تريليون

وتشير التقديرات إلى أن تقييم أنثروبيك شهد تراجعاً تدريجياً خلال الأسابيع الماضية.

ففي مطلع أكتوبر، قدر بعض المستثمرين القيمة العادلة للشركة عند نحو تريليوني دولار، قبل أن تنخفض التوقعات إلى نطاق يتراوح بين 1.4 و1.5 تريليون دولار بعد عرض قدمته الشركة للمستثمرين حول نتائجها المالية وأدائها التشغيلي.

أما الآن، فإن موجة التقلب الأخيرة في الأسواق دفعت بعض المستثمرين إلى المطالبة بخصم إضافي على التقييم المستهدف.

مخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات

وزادت الضغوط على الشركة بعد فوز الديمقراطيين بالسيطرة على الكونغرس الأميركي، وهو ما أثار توقعات بتشديد الرقابة على توسع مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتخشى الأسواق أن يؤدي ذلك إلى زيادة التدقيق التنظيمي على القطاع وإبطاء وتيرة الاستثمارات الضخمة التي تعتمد عليها شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

كما ارتفع مؤشر التقلبات الأميركي VIX إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2025، ما زاد من صعوبة إطلاق اكتتابات ضخمة في بيئة تتسم بتقلبات مرتفعة.

بلومبرغ: المستثمرون يفضلون الحذر

وقال ستيفان كيمبر، رئيس الاستثمارات في بي إن بي باريبا لإدارة الثروات - ألمانيا، إن موجة إعادة تقييم شركات الذكاء الاصطناعي قد تدفع أنثروبيك إلى تسعير اكتتابها عند الحد الأدنى من النطاق المستهدف، أو حتى أقل منه بنحو 10 إلى 15 بالمئة، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

بدوره، رأى مايكل ألفارو، كبير مسؤولي الاستثمار في صندوق غالو بارتنرز، أن التقييم العادل للشركة يتراوح بين 1.3 و1.4 تريليون دولار إذا أرادت بناء طلب قوي من المستثمرين، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

أما ديفيد راينفيل، مدير محافظ التكنولوجيا لدى سيكامور لإدارة الأصول، فاعتبر أن الشركة لن تواجه صعوبة في جذب المستثمرين إذا حددت تقييماً قريباً من 1.2 تريليون دولار، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

في المقابل، يرى ماكس كيتنر، كبير استراتيجيي الأصول المتعددة في إتش إس بي سي، أن مستوى تريليون دولار قد يكون أكثر أماناً لتجنب تقلبات حادة بعد بدء التداول، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

خيارات صعبة أمام الشركة

ويرى مصرفيون أن الشركة قد تبدأ حملة التسويق بتقييم متحفظ وحجم طرح محدود، ثم ترفع المستهدفات لاحقاً إذا أظهرت طلبات المستثمرين قوة كافية.

وسبق لشركتي سيريبراس سيستمز (Cerebras Systems) وفيغما (Figma) زيادة أحجام أسهمهما المطروحة بعد ارتفاع الطلب خلال الاكتتاب، إلا أن أسهم الشركتين تتداول حالياً دون مستويات الطرح الأولية.

كما يبقى خيار تأجيل الاكتتاب مطروحاً، رغم أنه يعد أقل جاذبية للشركة ومساهميها. وتتيح القواعد الأميركية للشركات الانتظار أسابيع أو حتى أشهر بعد تقديم ملفات الطرح قبل بدء التسويق الرسمي، ما يمنحها وقتاً إضافياً لتحديث بياناتها المالية وتحسين ظروف السوق.

اختبار حقيقي لشهية المستثمرين

ويرى محللون أن نجاح أو فشل اكتتاب أنثروبيك سيكون مؤشراً مهماً على مدى استمرار شهية المستثمرين تجاه شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة.

ففي حين لا تزال الشركة تعد واحدة من أبرز المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية بفضل نموذجها Claude، فإن التراجع الحاد في أسهم القطاع مؤخراً يشير إلى أن المستثمرين باتوا أكثر حساسية تجاه التقييمات الضخمة، وأكثر تركيزاً على الربحية والعوائد المستقبلية في بيئة اقتصادية ومالية أكثر تقلباً.