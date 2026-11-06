وبحسب التقرير، تراجع معدل البطالة إلى 4.1 بالمئة، كما سجل متوسط الأجور في الساعة نمواً شهريا بلغ 0.4 بالمئة، متجاوزا أيضا التوقعات التي كانت تشير لزيادة بـ 0.3 بالمئة.

وكان من المتوقع، وفقاً لاستطلاع أجرته شركة البيانات "فاكت ست" وشمل عدداً من المحللين، أن تظهر البيانات الجديدة التي ستصدرها وزارة العمل يوم الجمعة حول التوظيف والبطالة لشهر أكتوبر إمكانية إضافة 65 ألف وظيفة الشهر الماضي، واستقرار معدل البطالة عند مستوى منخفض يبلغ 4.2 بالمئة.

ويأتي تقرير الوظائف بعد ثلاثة أيام فقط من إلحاق الناخبين هزيمة صدمت الرئيس دونالد ترامب وحزبه الجمهوري في انتخابات المنتصف. وبسبب الاستياء من حالة الاقتصاد - ولا سيما ارتفاع تكاليف المعيشة - منح الأميركيون السيطرة الكاملة على الكونغرس الأميركي للحزب الديمقراطي.

ورغم ذلك، أثبت الاقتصاد وسوق العمل في الولايات المتحدة مرونة في مواجهة سلسلة من الصدمات، شملت الرسوم الجمركية المزدوجة التي فرضها ترامب على الواردات، والحرب مع إيران التي رفعت أسعار البنزين في أميركا إلى ما فوق 4 دولارات للغالون وضغطت على ميزانيات الأسر.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي - وهو إجمالي ما ينتجه الاقتصاد من السلع والخدمات - نمواً سنوياً بنسبة قوية بلغت 3.4 بالمئة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي واستثمارات طائلة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وكان أداء سوق العمل صلباً لكنه لم يصل إلى مرحلة استثنائية.

ويترقب المستثمرون بيانات سوق العمل الأميركية باعتبارها من أبرز المؤشرات التي يستند إليها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في تقييم مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.