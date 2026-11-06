قال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) في نيويورك اليوم الجمعة إن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ظل يتسم بالمتانة بشكل ملحوظ رغم الصدمات المتتالية، لكن التضخم لا يزال أعلى من اللازم ومن الضروري إعادته إلى المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة.