قال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) في نيويورك اليوم الجمعة إن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ظل يتسم بالمتانة بشكل ملحوظ رغم الصدمات المتتالية، لكن التضخم لا يزال أعلى من اللازم ومن الضروري إعادته إلى المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة.
وأضاف وليامز خلال مؤتمر للبنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت "معدل التضخم أعلى بالقطع من اللازم. هو مرتفع للغاية منذ فترة طويلة جدا".
وتابع قائلا "من الضروري للغاية أن نعيد التضخم إلى هدفنا البالغ اثنين بالمئة في الوقت المناسب وعلى أسس مستدامة".