وبلغ متوسط مؤشر الفاو، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في مجموعة من السلع الغذائية المتداولة عالميا، 133.9 نقطة في أكتوبر، انخفاضا من قراءة معدلة بلغت 135.6 نقطة في سبتمبر.

وارتفع المؤشر 5.9 بالمئة على أساس سنوي، لكنه ظل أقل بنسبة 16.4 بالمئة من أعلى مستوى له والذي سجله في مارس 2022.

وانخفض مؤشر الفاو لأسعار الحبوب 4.5 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر، و12.6 بالمئة مقارنة بالعام السابق، وذلك نتيجة تراجع أسعار القمح والذرة. وانخفضت أسعار القمح مع ضعف الطلب على الاستيراد وتحسن توقعات الإنتاج، لا سيما في الأرجنتين.

وأوضحت الفاو في بيان أن "توقعات تخفيف القيود على تدفق الصادرات عبر البحر الأسود ساهمت في زيادة الضغوط النزولية على الأسعار، وإن كانت الاضطرابات المستمرة في الخدمات اللوجستية في منطقة البحر الأسود قد حدّت من هذا الانخفاض".

كما تراجعت أسعار الذرة، بعد أن وصلت في سبتمبر إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات، مع بدء موسم الحصاد في الولايات المتحدة، وتوقعات بوفرة الإمدادات في أميركا الجنوبية، وتجدد الآمال بشأن تخفيف التوترات في منطقة البحر الأسود.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار الزيوت النباتية 0.3 بالمئة، إذ عوض الارتفاع في أسعار زيت الصويا وزيت دوار الشمس الانخفاض الذي شهدته أسعار زيت بذور اللفت.

وقفزت أسعار السكر 6.6 بالمئة مسجلة ارتفاعا للشهر الرابع على التوالي لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2024، وذلك بعد أن أدت الأمطار إلى تعطيل عمليات الحصاد في البرازيل. وبذلك، أصبحت الأسعار الآن أعلى بنسبة 28.8 بالمئة مقارنة بمستوياتها قبل عام.